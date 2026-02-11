Estos son los candidatos presidenciales que van punteando en alcance e interacción digital, según nueva encuesta de Guarumo

El informe identifica diferencias de alcance y posicionamiento según cada plataforma digital - crédito montaje Infobae/Presidencia de la República, Colprensa y X

Guarumo dio a conocer un nuevo informe sobre el comportamiento digital y el discurso público de los candidatos a la Presidencia de Colombia, elaborado a partir del monitoreo de redes sociales y del análisis de contenido difundido en plataformas digitales durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de enero de 2026.

El reporte consolida dos líneas de estudio: el desempeño digital de los aspirantes en redes sociales y un análisis detallado del discurso político, este último, con corte a lo que va de febrero de 2026, pero sin medir intención de voto ni niveles de favorabilidad ciudadana. “El presente documento no constituye una encuesta ni un sondeo de opinión pública. Su único propósito es presentar un análisis cuantitativo de la presencia digital y el desempeño en plataformas digitales”, precisa el informe.

El documento señala que el ejercicio se basa exclusivamente en información pública disponible en plataformas como Instagram, TikTok, Facebook, X, LinkedIn y registros de pauta en Meta, así como en búsquedas en Google. Guarumo aclaró que el análisis se desarrolla mediante herramientas de monitoreo digital, métricas de interacción y procesamiento de datos públicos, sin intervención directa con personas ni aplicación de cuestionarios o entrevistas.

Durante el periodo analizado, la firma identificó variaciones en el alcance, la interacción y la visibilidad digital de los distintos candidatos, así como diferencias en los temas, estilos y palabras clave predominantes en sus mensajes públicos.

El reporte establece clasificaciones de perfiles a partir de un puntaje compuesto que combina alcance, posicionamiento relativo e interacción en redes sociales, con el objetivo de identificar tendencias de presencia digital de cara al proceso electoral de 2026.

Monitoreo de presencia y desempeño digital

Vicky Dávila registra el mayor volumen de interacciones durante el periodo analizado - crédito Garumo

En el componente de desempeño digital, el informe presenta rankings de seguidores, niveles de interacción y comportamiento de audiencias en distintas plataformas. En la medición general de seguidores en redes sociales, Claudia López registra 1.328.283 seguidores, seguida por Vicky Dávila con 1.071.026 y Sergio Fajardo con 790.599. También aparecen Abelardo de la Espriella con 538.079 e Iván Cepeda con 497.294 dentro de los primeros lugares.

En cuanto a interacciones totales durante enero, Vicky Dávila lidera con 1.527.151 interacciones, seguida por Claudia López con 991.576 y Abelardo de la Espriella con 865.128. Iván Cepeda alcanza 319.547, mientras que Paloma Valencia registra 296.577 interacciones en el mismo periodo.

El análisis por plataformas muestra comportamientos diferenciados. En Instagram, Abelardo de la Espriella encabeza con 619.577 seguidores, seguido por Vicky Dávila con 336.114 y Paloma Valencia con 311.477. En X, Paloma Valencia lidera con 533.965 seguidores, seguida por Vicky Dávila con 413.505 e Iván Cepeda con 396.344.

En TikTok, Santiago Botero ocupa el primer lugar en número de seguidores con 1.114.459, seguido por Camilo Romero con 372.928 y Sergio Fajardo con 339.912.

El monitoreo también incorporó métricas de pauta digital en Facebook e Instagram. En los últimos 30 días analizados, Paloma Valencia registra 106.761.179 pesos en inversión, seguida por Juan Carlos Pinzón con 102.887.503 y Sergio Fajardo con 52.629.715. En el acumulado de los últimos 90 días, Juan Carlos Pinzón alcanza 326.642.668 pesos, seguido por Paloma Valencia con 197.295.783 y Mauricio Cárdenas con 144.835.161.

El informe añade un seguimiento a las búsquedas en Google asociadas a los nombres de los candidatos, con el fin de identificar variaciones de interés digital en fechas específicas vinculadas a hechos públicos o pronunciamientos políticos.

Análisis del discurso político de los aspirantes

El análisis del discurso utiliza inteligencia artificial y procesamiento de lenguaje natural para detectar temas, emociones y narrativas - crédito Imagen ilustrativa Infobae

El segundo componente del informe corresponde al análisis del discurso político, desarrollado mediante técnicas de inteligencia artificial, procesamiento de lenguaje natural y modelos de aprendizaje automático aplicados a millones de interacciones digitales. La metodología se sustenta en el estudio de grandes volúmenes de datos lingüísticos y emocionales para identificar patrones narrativos, temas dominantes y marcos simbólicos en la comunicación de los candidatos.

Según el documento, este enfoque permite comprender qué dicen los aspirantes, cómo lo comunican y por qué ciertos mensajes generan resonancia emocional o rechazo en distintos segmentos ciudadanos, más allá de mediciones tradicionales de intención de voto.

El análisis describe estilos y ejes temáticos diferenciados. En el caso de Abelardo de la Espriella, se identifica una comunicación informal y emotiva centrada en seguridad, patriotismo, lucha contra la corrupción y valores tradicionales. Para Iván Cepeda, el informe resalta mensajes vinculados con justicia social, paz, reforma agraria y defensa de la soberanía, con un lenguaje cercano y orientado a la movilización colectiva.

En otros perfiles, como Claudia López, el estudio señala énfasis en seguridad, lucha contra la corrupción, desarrollo regional, equidad social y liderazgo femenino; mientras que Juan Daniel Oviedo presenta un discurso apoyado en datos económicos, institucionalidad, formalidad laboral y visión de desarrollo productivo.

El documento expone además que los discursos políticos contemporáneos se estructuran cada vez más alrededor de emociones, símbolos y narrativas de identidad, en un entorno digital caracterizado por la polarización y la alta circulación de contenidos.

Ficha técnica

El informe fue elaborado por Guarumo – Inteligencia Electoral y Comunicación Política, con base en un monitoreo digital y su posterior análisis por lo que no constituye una encuesta ni mide intención de voto o niveles de favorabilidad ciudadana.

El componente de discurso se construyó mediante herramientas de procesamiento de lenguaje natural, modelos de inteligencia artificial, análisis de sentimiento, clasificación temática y evaluación de engagement, aplicadas a millones de interacciones digitales.

A partir de esta metodología, el estudio permitió identificar patrones narrativos, emociones dominantes, palabras clave, estructuras del lenguaje y marcos discursivos presentes en la comunicación de los aspirantes presidenciales. En ese sentido, el informe precisa que sus resultados describen únicamente el posicionamiento digital observable de los precandidatos en entornos virtuales, sin que ello implique proyecciones electorales ni mediciones directas de apoyo ciudadano.