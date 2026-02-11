Colombia

El general Edwin Urrego, acusado por Petro de supuesto complot para introducir droga en el carro presidencial, negó cualquier responsabilidad

El general rechazó las acusaciones expuestas por el Presidente en el Consejo de Ministros, afirmó que nunca atentó contra la seguridad del jefe de Estado y aseguró que la información que circuló es errónea

Edwin Urrego, oficial retirado de
Edwin Urrego, oficial retirado de la Policía Nacional, respondió a los señalamientos hechos por el presidente Gustavo Petro - crédito X

Durante el Consejo de Ministros celebrado en el departamento de Córdoba el martes 10 de febrero de 2026, el presidente Gustavo Petro reveló que ordenó retirar de la Policía Nacional a un general por sospechas de un supuesto complot dirigido en su contra, el cual incluiría el intento de manipulación de su vehículo con sustancias psicoactivas.

Este señalamiento se desarrolla en un contexto donde el mandatario también advirtió que amenazas a su seguridad han limitado su capacidad para desplazarse a ciertas regiones, como ocurrió recientemente ante las emergencias en el Caribe.

De acuerdo con Caracol Radio, fuentes del entorno presidencial señalaron que el oficial aludido por Petro es el general Edwin Urrego. Estas declaraciones atribuyen directamente a Urrego la presunta participación en el incidente que buscaba, según el presidente, “destruir la reunión con Trump de alguna manera u otra”.

Interrogado por Blu Radio tras difundirse las acusaciones, Edwin Urrego rechazó cualquier vinculación con los hechos mencionados por el presidente y expresó su sorpresa ante tales señalamientos. “Solo he trabajado por Colombia“, aseguró Urrego en diálogo con la emisora, negando haber recibido órdenes para intervenir de manera ilícita en actividades oficiales del jefe de Estado.

Sobre el caso relacionado con el allanamiento a la residencia de Armando Benedetti en Lagos del Caujaral, actuación ocurrida en noviembre de 2025, Urrego afirmó que dicho operativo respondió estrictamente a una decisión judicial emanada por la magistrada Cristina Lombana y se limitó al inicio de la investigación.

El general precisó ante Blu Radio que él no estuvo presente en el procedimiento, que coincidió con su jefatura en la Policía Metropolitana de Barranquilla.

Durante el mismo consejo en el que se discutieron estas acusaciones, Gustavo Petro se dirigió personalmente a Benedetti señalando la supuesta motivación del operativo: “Tiene que ver con usted… le allanó su casa, era para eso”.

La carrera de Urrego se caracteriza, como recordó Caracol Radio, por años de combate a redes de narcotráfico y desempeño en cargos clave, como director de la Investigación Criminal e Interpol y comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla. Por ello, en algunos sectores se considera que los señalamientos en su contra podrían responder a intentos por desacreditar su trayectoria.

