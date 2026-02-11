Desde la Gobernación de Córdoba dieron orden urgente de evacuar a las poblaciones ribereñas por creciente súbita del río Sinú

El presidente Gustavo Petro anunció inversión multimillonaria para la reconstrucción de viviendas, vías, puentes y tierras productivas afectadas - crédito Presidencia

Las recientes lluvias intensas en el departamento de Córdoba han puesto en jaque la capacidad del embalse de la Central Hidroeléctrica Urrá I, forzando a la empresa a abrir compuertas y aumentar las descargas en el río Sinú. Este fenómeno ha tenido un impacto directo en las zonas bajas, donde las inundaciones han superado los niveles habituales y han dejado al descubierto las dificultades de gestión frente a crisis de esta índole.

A esto se suma el anuncio realizado por la Gobernación de Córdoba en la mañana del 11 de febrero de 2026, en el que se ordenó la evacuación inmediata de varias poblaciones ribereñas de la región ante una creciente súbita del río Sinú que podría poner en riesgo a los habitantes.

La decisión se fundamenta en la alerta máxima mantenida desde el Puesto de Mando Unificado (PMU) debido al incremento repentino del caudal, que afecta a Montería, Cereté, San Pelayo, Cotorra, Lorica y San Bernardo del Viento. A las 8:00 a. m., la Gobernación reiteró el “llamado de evacuar a las comunidades ubicadas en las zonas ribereñas del río Sinú o en zonas inundables”.

El llamado se produce tras semanas de fuertes lluvias que provocaron estragos en la región y mantienen en riesgo a los habitantes asentados en las zonas más vulnerables.

