Colombia

Daniel Quintero se fue en contra de Abelardo de la Espriella por comentarios sobre los indígenas: “No nos asusta este triste gatico”

El exalcalde de Medellín criticó al abogado por sugerir que los indígenas deben “organizarse” para ser considerados ciudadanos

Guardar
Daniel Quintero arremetió contra Abelardo
Daniel Quintero arremetió contra Abelardo de la Espriella en X - crédito Montaje Infobae

El exalcalde Medellín Daniel Quintero citó una entrevista del abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella en Noticias Caracol, donde el empresario afirmó que los indígenas son los dueños del 33% de las tierras en Colombia y siguen exigiendo más, lo que generó un fuerte debate en redes sociales.

De acuerdo con el jurista, existe “una deuda ancestral que, a juicio de ellos, no hay cómo pagar”. Añadió que, bajo su visión, “conmigo se organizan y se vuelven ciudadanos de verdad. O van a saber también lo duro que muerde el tigre”.

La reacción llegó desde Daniel Quintero, exalcalde de Medellín y también aspirante presidencial, quien respondió en la red social X con críticas dirigidas a De la Espriella.

Tras lo anterior, Quintero expresó: “No jodás, Abelardo. Ahora le pusiste el ojo a la tierra de los indígenas. ¿No te bastó con defender a paramilitares que despojaron a miles de campesinos en Colombia?”.

Polémica por declaraciones sobre tierras
Polémica por declaraciones sobre tierras indígenas enfrenta a Daniel Quintero y Abelardo de la Espriella - crédito @QuinteroCalle

El exmandatario de la capital antioqueña enfatizó que la pobreza en hogares indígenas es cuatro veces superior a la del resto del país y la desnutrición alcanza el triple. Además, resaltó que solo el 15% de esa población accede a educación superior.

“¿Cómo que no hay una deuda? Existe, Abelardo, es social. Son más ciudadanos que vos”, puntualizó Quintero en su mensaje.

El pronunciamiento de Quintero, fue mucho más allá, incluyendo una fuerte crítica a la narrativa utilizada por el abogado: “La estrategia de ustedes es mostrarlos como seres sin alma para poderlos matar y despojar, igual que hicieron los invasores españoles”.

Además, el exalcalde hizo referencia al simbolismo de las amenazas, señalando: “Amenazas con ser un tigre, pero se te olvida que en las selvas de Colombia los indígenas no le temen a las fieras. Quiere destriparlos pero no sabe que los pueblos ancestrales tienen el espiritu del Puma y el Jaguar. No nos asusta este triste gatico”.

Daniel Quintero se fue contra De la Espriella y defendió a comunidades indígenas en polémica por tierras - crédito @QuinteroCalle

Daniel Quintero acusó a Abelardo de la Espriella de vínculos con el narcotráfico y arremetió contra Federico Gutiérrez

El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, publicó un video en su cuenta de X donde lanzó acusaciones directas contra el abogado Abelardo de la Espriella, a quien calificó de “defensor de narcocriminales”.

Las declaraciones, vinculan a De la Espriella con sectores conservadores de la política y con figuras señaladas por corrupción y actividades ilícitas.

En su mensaje, Quintero aseguró que De la Espriella cuenta con el respaldo de “lo peor del país”. El exalcalde nombró al actual mandatario de la ciudad, Federico Gutiérrez, como uno de los principales aliados del abogado y cuestionó su trayectoria al frente de la administración local.

“Abelardo de la Espriella, defensor de narcocriminales, acaba de recibir el apoyo de lo peor del país, alias Fico, pero ¿quién es alias Fico?”, afirmó Quintero en un video de X.

Según el exmandatario, la gestión de Gutiérrez en la alcaldía de Medellín estuvo relacionada con redes de narcotráfico y miembros de la llamada oficina de Envigado.

Daniel Quintero habló de los presuntos nexos de Fico con el narcotráfico, luego de que manifestara su apoyo a Abelardo de la Espriella - crédito @QuinteroCalle/X

“Sus secretarios fueron imputados y llevados a la cárcel; cabecillas como ‘Douglas’ y ‘Tom’ confesaron su relación con él”, manifestó Quintero.

El video también abordó el caso del proyecto hidroeléctrico más grande del país, donde, según Quintero, se habrían perdido 10 billones de pesos colombianos de recursos públicos.

Fico está involucrado en el escándalo de Hidroituango, donde se perdieron 10 billones de pesos de recursos públicos, de la gente, ocultamiento de información. Funcionarios y contratistas están imputados por la Fiscalía por estos hechos y tienen un largo listado de condenas fiscales”, afirmó el exalcalde.

Quintero finalizó sus declaraciones refiriéndose a denuncias sobre el uso de fondos públicos para financiar campañas políticas asociadas a De la Espriella y su entorno.

Lo más grave es que hay denuncias de que están usando la plata de la alcaldía en este momento para hacer política para Abelardo e incluso para su hermana, a la que lanzó al Senado”, concluyó.

