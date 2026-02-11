Colombia

Damnificado revela supuesto trato indigno en el censo por inundaciones en Córdoba: “Nos marcan como ganado”

La emergencia climática deja más de 140.000 afectados y familias que, además de perderlo todo bajo el agua, enfrentan largas filas y para recibir ayuda. Un testimonio en Montería pone en evidencia la indignación y el sufrimiento detrás de la tragedia

Las inundaciones en Córdoba dejaron
Las inundaciones en Córdoba dejaron al menos 140.000 personas damnificadas y cerca de 5.000 viviendas destruidas, según la Ungrd - crédito AP

La denuncia de un damnificado en el barrio Vallejo, en Montería, expuso una de las aristas más duras de la emergencia que atraviesa el departamento de Córdoba por las inundaciones.

Según relató este habitante ante Semana, la situación de las familias que no están en albergues sino en casas de familiares resulta especialmente precaria. “Y eso es otra: estamos sufriendo en estos momentos con el censo que está haciendo la Alcaldía, nos marcan como ganado, con números, y nos exponen a filas larguísimas bajo el sol para poder censarnos. Y todo esto mientras estamos en cada una de estas viviendas, sacando lo poquito que nos quedó”.

El hombre describió la sensación de abandono y la dificultad para recuperar la vida cotidiana: “Si se da cuenta, lo hemos perdido casi todo, ahora toca levantarnos y darla toda desde cero. Estamos necesitando que, por favor, nos ayuden a evacuar estas aguas para poder regresar a nuestros hogares y poder comenzar a recuperarnos, porque primero tenemos que buscar dónde vamos a vivir”.

Emergencia humanitaria: cifras y contexto

El desborde de humedales y
El desborde de humedales y ríos sumergió casas y pertenencias en barrios periféricos de Montería, aumentando la crisis humanitaria regional - crédito @COL_EJERCITO / X

Las lluvias intensas que azotan a Córdoba en las últimas semanas provocaron una crisis sin precedentes. De acuerdo con el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, más de 120.000 personas se encuentran damnificadas, aunque la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) elevó la cifra a 140.000 afectados y reporta la destrucción de cerca de 5.000 viviendas.

El director de la entidad, Carlos Carrillo, confirmó que “han habido 18 personas que han perdido la vida en todo el país y seguimos aquí respondiendo como Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Quiero expresar mi solidaridad con las personas que están pasando por estos momentos difíciles, decirles que no están solos, que el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo está funcionando y que los alcaldes están allí con los ciudadanos”, declaró Carrillo.

La capital cordobesa y sus barrios periféricos enfrentan el desborde de humedales y ríos, lo que ha sumergido casas, cultivos y pertenencias bajo el agua. En el barrio Vallejo, epicentro del drama, los testimonios se multiplican.

Autoridades y damnificados coinciden en
Autoridades y damnificados coinciden en la urgencia de la reubicación de familias que viven cerca de humedales para evitar nuevas tragedias - crédito EFE

Uno de los afectados solicitó a las constructoras y a la Alcaldía de Montería la reubicación de las familias: “Pedimos la reubicación porque estamos cerquita del humedal, que está a dos cuadras de nuestra casa. Es algo muy triste. Yo he perdido todo, mis ahorros. Ahí quedaron los electrodomésticos, todavía tengo las cositas de la cocina, la ropa de los niños. Todo quedó allá en la casa. Intenté hoy sacarlo, porque el día que llegó la inundación no me dio tiempo de sacar todo”.

Donaciones y campañas de ayuda: cómo colaborar

La magnitud de la tragedia impulsó campañas de solidaridad en todo el país. La iniciativa Unidos por Córdoba coordina la recolección de donaciones en el Centro de Convenciones de Montería, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Allí se reciben alimentos no perecederos, agua potable, implementos de aseo personal, ropa y calzado en buen estado, colchonetas, frazadas, alimentos para animales y aportes en dinero.

Las campañas de donaciones para
Las campañas de donaciones para los damnificados de las inundaciones se centralizan en Montería y cuentan con puntos físicos en cinco grandes ciudades - crédito @COL_EJERCITO / X

En ciudades como Barranquilla, Medellín, Cali, Bogotá y Cartagena, instituciones y entidades públicas dispusieron puntos físicos para recibir ayudas. El Banco de Alimentos habilitó todas sus sedes y su sitio web para recaudar fondos y víveres con el objetivo de superar las 100 toneladas de ayuda.

En Barranquilla, los puntos habilitados están en Barranquillita y el Liceo de Cervantes; en Medellín, la Alcaldía y varias bibliotecas municipales; en Bogotá, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal lideró una donatón que recolectó más de 10 toneladas de insumos veterinarios. En Cali y Cartagena se reciben alimentos, elementos de primera necesidad, medicamentos y colchonetas en sedes del Banco de Alimentos y la Cruz Roja.

