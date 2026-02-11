Colombia

Colombia Humana aceptó multa del CNE por financiación irregular en la campaña de 2022: este es el monto que tendrá que pagar

La decisión legal del movimiento del presidente de la República, Gustavo Petro, despejaría una serie de obstáculos para el proceso de integración política, previo a las elecciones al Congreso, previstas para el 8 de marzo, y la primera vuelta presidencial, el 31 de mayo

Colombia Humana empezó a allanar
Colombia Humana empezó a allanar el camino hacia la fusión con el Pacto Histórico - crédito Nathalia Angarita/REUTERS

El Movimiento Político Colombia Humana, que hace parte de la coalición del Pacto Histórico, y que fue fundado por el hoy presidente de la República, Gustavo Petro, retiró su recurso de reposición ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) y, con ello, aceptó una sanción que le impone el pago de una multa cercana a 1.200 millones de pesos por las irregularidades en la financiación de la campaña de 2022.

Esta decisión, revelada el martes 10 de febrero por Blu Radio, quedó en firme a través de un memorial enviado por el abogado Ulises Durán, en representación del partido, que hizo llegar la comunicación a los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada. Así pues, el Pacto aceptó que, a través de los gastos de funcionamiento del partido, se cumpla con esta obligación, que hasta el momento le ha impedido fusionarse con el resto de colectividades que integran el Pacto.

El 8 de marzo se
El 8 de marzo se llevarán a cabo las elecciones al Congreso, con la presencia del Pacto Histórico, y las consultas interpartidistas - crédito Colprensa

De acuerdo con el texto, el apoderado de Colombia Humana notificó al CNE que “desiste del Recurso de Reposición interpuesto contra la Resolución No. 11008 del día 27 de noviembre de 2025” y con ello acuerda que se acepte el desistimiento y se actúe en consecuencia. En ese orden de ideas, esta medida implica que la organización política acepta el fallo sancionatorio y habilita a la autoridad electoral para iniciar el proceso de cobro de la millonaria sanción.

¿Por qué fue multado el movimiento Colombia Humana?

La sanción del CNE respondió a hallazgos sobre la financiación de la campaña presidencial 2022, en la que Gustavo Petro resultó electo presidente. Según las indagaciones, la campaña superó los topes legales de financiación permitidos por la ley en más de 5.000 millones de pesos entre la primera y la segunda vuelta; lo anterior, debido a diversas irregularidades, entre ellas la omisión en el reporte de aportes y la utilización de préstamos no informados.

Gloria Flórez, presidenta de Colombia
Gloria Flórez, presidenta de Colombia Humana, ha defendido la unidad de la coalición y negó su disolución - crédito Colprensa

Me permito manifestar que desisto del Recurso de Reposición interpuesto contra la Resolución No. 11008 del día 27 de noviembre de 2025, expedida por el Consejo Nacional Electoral, dentro del radicado CNE-E-DG-2023-00216. En consecuencia, solicito que se acepte mi desistimiento y se actúe en consecuencia”, afirmó el abogado Durán, en representación de esta representatividad, en documento remitido a los magistrados de la Sala Plena del CNE.

La resolución sancionatoria, expedida en noviembre de 2025, afectaba no solo a Colombia Humana como organización, sino también de manera individual al entonces gerente de la campaña y actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, que será imputado por la Fiscalía General de la Nación por este concepto; así como a la tesorera de la aspiración, Lucy Aydee Mogollón, y a los auditores de la campaña presidencial, que también fueron encontrados jurídicamente responsables.

El presidente de la República,
El presidente de la República, Gustavo Petro, hace parte del movimiento Colombia Humana - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

De acuerdo con el citado medio, la decisión del partido de aceptar la sanción responde a la necesidad de avanzar en el proceso de fusión con el Pacto Histórico: un requisito indispensable para que los partidos que se integren no tengan investigaciones ni sanciones pendientes ante las autoridades electorales. En consecuencia, el pago de este monto se hará con los dineros a los que tiene derecho el naciente partido para su viabilidad por parte de los entes rectores.

Con la aceptación de la sanción y el retiro del recurso de reposición, el camino para que la integración se consolide en un bloque político de cara a los próximos comicios quedó despejado. Un escenario que urgía por definirse, debido a las dificultades en la participación de los candidatos de este movimiento en la lista a la Cámara de Representantes por Bogotá, ya que la coalición había superado el 15% de votos permitidos, fijado por la Constitución.

