Bogotá reactivó la adjudicación de la Línea 2 del metro con financiación garantizada: así está fijado el cronograma

Bogotá dio un paso decisivo hacia la consolidación de su sistema de transporte masivo al reactivar el proceso de adjudicación de la Línea 2 del metro, un proyecto que para la administración transformará la movilidad urbana y fortalecerá el posicionamiento internacional de la capital.

El avance se formalizó en un encuentro encabezado por el alcalde Carlos Fernando Galán y el gerente de la Empresa Metro de Bogotá (EMB), Leonidas Narváez, el miércoles 11 de febrero. Ambos presentaron el estado, alcance y condiciones del proyecto ante el cuerpo diplomático acreditado en Colombia y representantes de la banca internacional de desarrollo.

El evento reunió delegaciones de 23 embajadas, entre ellas las de Reino Unido, Portugal, España, Austria, Italia, Turquía, China y Nueva Zelanda, cuyos embajadores participaron directamente, junto a consejeros económicos y comerciales de países como Canadá, Brasil, Emiratos árabes, Corea del Sur y la Unión Europea.

Además, asistieron representantes de organismos multilaterales como CAF, BID, Banco Mundial, IFC, KfW, AFD y Korea Eximbank, quienes conocieron de primera mano el nivel de madurez técnica y el respaldo institucional del proyecto.

Durante el encuentro, Galán resaltó que “Bogotá está en obra como nunca antes. La Línea 1 del Metro rompió una barrera histórica y nos dio la experiencia institucional, técnica y administrativa que hoy permite avanzar con mayor solidez hacia la Línea 2”.

El mandatario recordó que la experiencia adquirida con la Línea 1, que ya tiene un avance superior al 72%, ha fortalecido no solo a la Empresa Metro de Bogotá sino a toda la institucionalidad distrital, incluyendo las secretarías de Movilidad, Ambiente y empresas de servicios públicos.

La Línea 2 surge como una extensión natural del sistema, estructurada con el acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otras entidades multilaterales, bajo principios de transparencia, sostenibilidad y rigor técnico internacional.

Tras un proceso inicial de precalificación en 2023, que generó más de 3.300 observaciones respondidas por la EMB, el proyecto alcanza hoy un mayor nivel de madurez y solidez contractual. “Queremos competencia amplia y de alto nivel. Por eso invitamos a las embajadas a ayudarnos a difundir el proyecto y promover el diálogo directo con las empresas interesadas”, puntualizó Galán.

En términos técnicos, Leonidas Narváez detalló que la Línea 2 tendrá quince coma cinco kilómetros de extensión, con diez estaciones subterráneas, una estación elevada y un patio-taller. Se integrará con la Línea 1 en la estación Calle 72 con Caracas, utilizando trenes automáticos GoA4 (sin conductor) y capacidad para movilizar hasta 76.000 pasajeros por hora y sentido.

El trayecto reducirá los tiempos de desplazamiento de más de una hora a solo veinte minutos, generando impactos positivos en calidad de vida, productividad y reducción de emisiones. “Es un metro pesado, eléctrico, automatizado, limpio y eficiente. Más que infraestructura, es una transformación ambiental y social para Bogotá”, enfatizó Narváez.

El modelo financiero garantiza la viabilidad del proyecto, gracias a un convenio de cofinanciación firmado en 2023 que distribuye los recursos entre la Nación (USD 6.129 millones, 70 %) y el Distrito (USD 2.637 millones, 30 %), para un total de USD 8.766 millones.

Los pagos a los futuros operadores están respaldados por vigencias futuras aseguradas tanto por la Nación como por el Distrito, eliminando el riesgo de demanda para los proponentes. El esquema sigue el modelo de la Línea 1 y cuenta con el respaldo crediticio de la banca multilateral.

El cronograma del proceso contempla una fase de divulgación internacional hasta el 31 de marzo, publicación de documentos de precalificación el 3 de marzo, recepción de solicitudes hasta el 5 de junio, publicación de la lista de precalificados el 8 de julio y apertura de la licitación el 31 de julio.

La recepción de ofertas será el 30 de noviembre y la adjudicación está prevista para enero de 2027. El proceso incorpora reuniones grupales y uno a uno con empresas interesadas, bajo un protocolo de transparencia y equidad revisado por la banca internacional.

La administración distrital reiteró su visión de largo plazo, proyectando al menos cinco líneas de metro en los próximos veinticinco años, en integración con Regiotram y TransMilenio. “La Línea 2 es estratégica: conecta visión, impacto y oportunidades globales. Invitamos al mundo a construir el futuro de Bogotá con nosotros”, expresó Narváez.