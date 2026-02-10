WOM Colombia tendrá que dejar de llamarse así por nueva derrota en litigio que tiene con empresa chilena

WOM Colombia tiene más de 7 millones de clientes hasta enero de 2025. La compañía ha crecido rápidamente desde su llegada al país en abril de 2021 y opera en 725 municipios con cobertura 4G - crédito WOM

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de Colombia ordenó a Partners Telecom Colombia (PTC) cesar de inmediato el uso de la marca WOM en el país, en medio de una disputa legal contra WOM SpA, la filial chilena que ostenta los derechos de propiedad intelectual sobre la identidad comercial. La confrontación surge luego del vencimiento del contrato de licencia que permitía dicha utilización y está marcada por procesos judiciales activos, desacato a determinaciones regulatorias y declaraciones contundentes del director ejecutivo de WOM Chile, Chris Bannister.

El origen del conflicto se remonta al 21 de julio de 2025, fecha en la que expiró de manera formal el contrato de licencia que habilitaba a PTC para operar bajo el nombre y los signos distintivos de WOM en Colombia. Según la matriz chilena, desde ese momento, cualquier uso posterior carece de sustento jurídico y constituye una vulneración de la propiedad industrial e intelectual, lo que genera además un impacto económico y en la imagen empresarial.

Luego de la terminación de dicho contrato, WOM SpA inició una serie de acciones legales en Colombia, entre las que se incluyen una demanda por infracción marcaria y procesos ejecutivos por obligaciones financieras pendientes. A fin de frenar el uso de la marca, el 28 de enero de 2026 la Superintendencia de Industria y Comercio emitió el Auto No. 7289, con lo que ordenó a Partners Telecom Colombia la suspensión inmediata y definitiva del uso de la marca WOM, así como de cualquier signo distintivo asociado.

PTC tendrá que retirar toda la publicidad que tiene en Colombia - crédito WOM/LinkedIN

La medida conllevó la obligación de retirar toda la publicidad y el material promocional, destruir o entregar productos que portaran la marca, bloquear los dominios wom.co y wommusic.co, y comunicar de manera pública que PTC carece de autorización para seguir utilizando esa identidad desde el vencimiento del contrato, según un comunicado de WOM SpA.

Medidas impuestas a Partners Telecom Colombia

Pese a la decisión de la autoridad, la matriz chilena sostiene que Partners Telecom Colombia no cumplió todavía con las medidas impuestas. WOM SpA adelantó que solicitará a la SIC el cumplimiento forzoso de la sentencia, luego de constatar la continuidad del uso de la marca en Colombia. El planteamiento fue reiterado en comunicados empresariales y por medio de publicaciones en LinkedIn de Chris Bannister, donde se exige el cese inmediato de la explotación no autorizada de la identidad comercial.

Por su parte, WOM Colombia manifestó públicamente que “WOM Colombia defenderá vigorosamente sus derechos legales y continuará prestando servicios de telecomunicaciones de alta calidad a sus clientes”. La compañía también informó que sigue con la prestación de servicios con normalidad, administra ahora el dominio movilpt.co y avanza en un proceso de transformación corporativa que podría conllevar un cambio de nombre en los próximos meses. Desde canales oficiales y redes sociales, la nueva administración recalcó que la experiencia de los usuarios no se ha visto alterada.

Tras un acuerdo de reestructuración, WOM puso varias condiciones para seguir operando en Colombia- crédito SIC

El conflicto de marca se profundizó ante el cambio de control societario en ambas empresas durante 2025. Hasta enero de ese año, la operación en Colombia pertenecía a la firma británica Novator Partners, pero fue adquirida por Sur Holdings, un consorcio de inversores de Estados Unidos y el Reino Unido, con lo que dio paso a la creación de Partners Telecom Colombia S.A.S.

Quién controla WOM Chile

Por su lado, WOM Chile quedó bajo control de un grupo de acreedores, compuesto por Amundi, BlackRock, Man GLG y Moneda, después de un proceso de reestructuración de deudas y un recambio de directorio acaecido en marzo de 2025.

Acerca de la ruptura y la situación actual, el director ejecutivo de WOM Chile, Chris Bannister, expresó en LinkedIn que “el contrato de licencia que permitía al operador en Colombia hacer uso de la marca WOM, nombre de dominio WOM.co, WOMMUSIC.co y otros signos distintivos, expiró formalmente el 21 de julio de 2025”.

WOM (Word of Mouth) es una empresa de telecomunicaciones en Chile, fundada en 2015 y parte de Novator Partners, que revolucionó el mercado con servicios móviles (3G, 4G, 5G), prepago, planes y fibra óptica - crédito WOM Chile

Resaltó la posición de la empresa chilena al decir que “WOM Chile es el titular único y exclusivo de la marca, conservando la propiedad y la potestad total sobre el uso de su propiedad industrial e intelectual”. Además, remarcó la separación entre ambas filiales. “WOM Colombia es una compañía completamente independiente y no forma parte del mismo grupo controlador de WOM en Chile”, apuntó.

Mientras Sur Holdings trabaja en la reorganización corporativa de la operación colombiana para asegurar la continuidad de los servicios y salvaguardar más de 2.000 empleos, la matriz chilena busca diferenciar su rumbo ante numerosos acreedores e inversionistas. El foco de WOM SpA, según sus comunicados y las declaraciones del director ejecutivo, es proteger el valor de la marca y establecer un precedente regional sobre el respeto a los derechos de propiedad industrial en el sector de las telecomunicaciones.

Impacto económico para la matriz chilena

De acuerdo con la postura de WOM SpA, la permanencia no autorizada de la marca WOM en Colombia genera un impacto económico para la matriz chilena y afecta su imagen frente al mercado de inversión latinoamericano. Los litigios en marcha pretenden frenar la erosión de valor corporativo y exigir el respeto irrestricto a los activos intangibles.

A pesar de la contienda legal, WOM Colombia insiste en que seguirá prestando servicios a sus clientes y reiteró que defenderá su posición ante las autoridades judiciales, al tiempo que evalúa alternativas de denominación y estructura para cumplir con la nueva situación legal. Ambas compañías confirmaron la voluntad de utilizar todos los mecanismos judiciales disponibles para proteger sus intereses y esclarecer la titularidad y el futuro uso de la marca WOM en Colombia.