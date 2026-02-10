Violento asalto en Bogotá: mujer fue herida con un arma traumática tras resistirse a un fleteo en la calle 100

Las autoridades investigan el robo cometido en plena vía pública, donde dos sospechosos interceptaron a una ciudadana que salía de una entidad bancaria y le dispararon tras intentar quitarle sus pertenencias - crédito X

La ciudad de Bogotá enfrentó nuevamente un episodio de inseguridad. El lunes 9 de febrero una mujer fue víctima de un violento robo con arma traumática en la intersección de la calle 100 con carrera 62, en la localidad de Suba. El asalto fue captado en video y difundido en redes sociales, aumentando la preocupación de los habitantes por la frecuencia de este tipo de delitos.

Según reportó Noticias Caracol en los primeros informes, la víctima había retirado aproximadamente $3 millones en una entidad bancaria minutos antes del incidente. Los delincuentes, que se movilizaban en una motocicleta negra, la siguieron hasta interceptarla en la vía pública. La mujer, al advertir la intención de los asaltantes de arrebatarle su bolso, puso resistencia.

El asalto y la reacción de la víctima

En las imágenes recogidas por un vecino del sector, se observa a uno de los asaltantes —portando un casco, chaqueta café y pantalón de jean azul— forcejeando con la víctima, que intenta mantener el control de sus pertenencias. La situación escala hasta que el delincuente extrae un arma traumática y dispara contra la mujer, impactándola en la pierna izquierda. El atracador logra finalmente arrebatarle el bolso y huye en la moto, conducida por un cómplice vestido totalmente de negro y con una maleta del mismo color.

El ataque ocurrió cerca del centro comercial Iserra 100, un punto de alto tránsito en el norte de la ciudad. Tras el disparo, la mujer cayó al suelo y fue atendida por transeúntes, para luego ser trasladada a la Clínica Shaio. Según informó la Policía Metropolitana de Bogotá, la víctima se encuentra fuera de peligro, aunque recibe atención médica especializada.

Investigación y búsqueda de los responsables

La Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía adelanta la revisión de cámaras de seguridad del sector para identificar a los responsables. Las autoridades sospechan que los atacantes podrían estar vinculados a bandas de fleteros que operan en el norte y occidente de la ciudad.

Es preciso mencionar que días atrás, dos miembros de una organización delictiva fueron capturados y luego liberados por decisión judicial, pese a tener antecedentes por hurto y fuga de presos.

El video del incidente, que se viralizó en redes sociales el mismo lunes, evidencia la rapidez con la que se llevó a cabo el asalto, pues según testigos todo ocurrió en menos de cinco segundos. Internautas señalaron que la placa de la motocicleta utilizada estaba deteriorada, lo que dificultó la identificación inmediata del vehículo.

Recomendaciones y respuesta institucional

La Policía Nacional de Colombia reiteró la importancia de solicitar acompañamiento policial al retirar sumas considerables de dinero en entidades bancarias, así como reportar cualquier situación sospechosa a la línea de emergencias 123.

Entre las líneas de atención disponibles para la ciudadanía también se encuentran la 165 (Antisecuestro y Antiextorsión), la 155 (Orientación a mujeres víctimas de la violencia) y la 767 (Seguridad Vial).

Según las autoridades, la víctima fue impactada por un arma de fogueo, una modalidad cada vez más utilizada en robos callejeros en la capital. La Sijín continúa recopilando pruebas para esclarecer si los responsables tienen antecedentes previos y si han participado en otros hechos similares en la ciudad.

Inseguridad en Bogotá

El caso de la mujer herida por oponerse a un fleteo se suma a una serie de episodios recientes que han generado inquietud en la ciudadanía. Las imágenes del ataque, difundidas en plataformas digitales, motivaron expresiones de indignación por parte de usuarios que se sienten abrumados por la percepción de inseguridad en Bogotá.

La investigación sigue abierta y se espera que en las próximas horas las autoridades entreguen información adicional que permita ubicar y capturar a los responsables del asalto.