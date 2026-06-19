Colombia

Capturaron en Medellín a dos hermanos extranjeros pedidos por Estados Unidos: serían enlace del cartel de Sinaloa con el Clan del Golfo

Las autoridades confirmaron que los capturados eran buscados por la Corte del Distrito Sur de Ohio por delitos vinculados al tráfico internacional de estupefacientes

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Las investigaciones permitieron identificar a los hermanos Pacheco como los presuntos los articuladores entre carteles mexicanos y grupos armados colombianos, facilitando el tránsito de drogas desde Sudamérica hasta Norteamérica, especialmente con el Clan del Golfo - crédito Policía Nacional/Dijín
Las investigaciones permitieron identificar a los hermanos Pacheco como los presuntos los articuladores entre carteles mexicanos y grupos armados colombianos, facilitando el tránsito de drogas desde Sudamérica hasta Norteamérica, especialmente con el Clan del Golfo - crédito Policía Nacional/Dijín

La reciente detención de dos hermanos extranjeros en el sector de Laureles, en Medellín, marcó un golpe clave a las redes de narcotráfico internacional que operan entre Colombia, México y Estados Unidos.

Las investigaciones permitieron identificar a los hermanos Pacheco como los presuntos los articuladores entre carteles mexicanos y grupos armados colombianos, facilitando el tránsito de drogas desde Sudamérica hasta Norteamérica, especialmente con el Clan del Golfo.

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Esta acción, liderada por la Policía Nacional de Colombia a través de la Dirección de Antinarcóticos, contó con el apoyo de organismos internacionales como el U.S. Marshals Service, la DEA y la Fiscalía General de la Nación. Las autoridades confirmaron que los capturados eran buscados por la Corte del Distrito Sur de Ohio debido a delitos vinculados al tráfico internacional de estupefacientes.

Capturas de dos hombres por narcotráfico en Medellín: Operativo para extradición - crédito Policía Nacional/Dijín

El propósito central era facilitar el tráfico de grandes volúmenes de clorhidrato de cocaína hacia Centroamérica, México y los Estados Unidos.

Según el informe oficial, los implicados estaban en plena fase de coordinación para adquirir cocaína en Medellín. La captura se efectuó tras un operativo de vigilancia en Laureles, donde los agentes lograron ubicarlos y ejecutar las diligencias judiciales correspondientes para su extradición.

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El General William Castaño Ramos, director de Antinarcóticos, subrayó: “Esta operación demuestra la efectividad de la cooperación internacional y el compromiso permanente de la Policía Nacional en la lucha contra el narcotráfico.”

Además, señaló que la acción afecta directamente a las estructuras criminales que buscan emplear el territorio colombiano para sus actividades ilícitas y refuerza la capacidad institucional para combatir delitos que impactan la seguridad regional y global.

Capturado en Cali español que manejaba una organización internacional de estafas a gran escala

El video documenta la captura de un hombre, identificado como alias El Español, en Cali, encargado de las financzas de una organización criminal - crédito Policía Nacional/Dijín

La detención de Emilio Jiménez Galves, conocido como alias El Español, en la ciudad de Cali supuso un revés notable para la estructura financiera de la organización criminal conocida como Oficina de cobro, dirigida por alias Dimax. Jiménez Galves era requerido por Interpol y la justicia de España por su presunta implicación en una estafa a gran escala.

El operativo, ejecutado por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) de la Policía Nacional de Colombia, junto con la Fiscalía General de la Nación, se concretó mediante un allanamiento en una zona urbana de Cali. La captura, con fines de extradición, se realizó en cumplimiento de una notificación roja de Interpol, que respondía a una solicitud de las autoridades españolas para llevarlo ante la justicia por delitos económicos.

El papel de Jiménez Galves en la estructura criminal

Las pesquisas judiciales situaron a El Español como el principal responsable de las finanzas dentro de la red de alias Dimax. Su rol era esencial para el flujo y la legalización de fondos producto de diversas actividades ilícitas. Los expertos judiciales revelaron que el detenido había montado un entramado de compraventa de vehículos de lujo y bienes raíces, lo que facilitaba el ingreso de dinero ilícito al sistema financiero formal.

Capturado en Cali alias El Español, cabecilla financiero de organización de estafas a gran escala: tenía circular roja por Interpol - créito Policía Nacional/Dijín
Capturado en Cali alias El Español, cabecilla financiero de organización de estafas a gran escala: tenía circular roja por Interpol - créito Policía Nacional/Dijín

Las autoridades describieron cómo Jiménez Galves mantenía vínculos directos con varias células de la organización, especializadas en extorsión, tráfico de drogas y homicidios selectivos. Estas conexiones permitían a la Oficina de cobro operar con una influencia considerable en el Valle del Cauca, incrementando su capacidad económica y logística a partir de mecanismos avanzados de lavado de activos.

Tras su captura, el detenido quedó bajo la custodia de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación. Ahora, se encuentra a la espera de los trámites legales para su extradición a España y de su juzgamiento por los delitos que se le atribuyen.

Las recientes capturas en Medellín y Cali reflejan la capacidad de las autoridades colombianas para desarticular estructuras criminales complejas y coordinadas a nivel transnacional. La cooperación entre organismos nacionales e internacionales ha permitido avanzar en la persecución de delitos relacionados con el narcotráfico y el lavado de activos, debilitando la operatividad financiera y logística de redes que afectan la seguridad en distintos países.

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