Gobierno Petro quiere salvar el Ministerio de la Igualdad: convocó sesiones extraordinarias en el Congreso para adelantar el trámite

La Presidencia citó al Congreso entre el 22 de junio y el 10 de julio con el objetivo de reactivar la jurisdicción agraria y la iniciativa para restablecer la cartera de Igualdad y Equidad - crédito Luisa González / Reuters

El Gobierno nacional anunció sesiones extraordinarias en el Congreso de la República entre el 22 de junio y el 10 de julio para intentar salvar la ley de jurisdicción agraria y el proyecto que vuelve a crear el Ministerio de Igualdad y Equidad, dos iniciativas de la agenda del presidente Gustavo Petro.

La Presidencia informó que “el Gobierno Nacional, liderado por el Presidente de la República, Gustavo Petro convocará a sesiones extraordinarias al Congreso de la República para avanzar en el trámite de las iniciativas: Jurisdicción Agraria y Ministerio de la Igualdad”.

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Según esas mismas fuentes, las sesiones se proyectan entre el 22 de junio y el 10 de julio. El Gobierno busca retomar dos proyectos para su agenda política e institucional.

Los límites legales y de calendario que enfrenta la convocatoria

El Tiempo advirtió que la legislatura ordinaria termina el 20 de junio y que las sesiones extraordinarias no equivalen a una extensión de ese periodo.

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La Casa de Nariño plantea que las reuniones se extiendan hasta el 10 de julio, con el propósito de impulsar dos iniciativas de la agenda de Gustavo Petro que enfrentan el cierre de la legislatura - crédito cpatura de pantlla @infopresidencia / X

Según El Tiempo, desde esa fecha las dos iniciativas quedarían oficialmente archivadas. En el caso del proyecto agrario, el medio citado indicó que era una ley ordinaria con plazo de dos legislaturas y que ese término ya se cumplió.

La iniciativa se radicó en el segundo semestre de 2024 y debía completar sus cuatro debates antes del cierre de la legislatura. Sobre el Ministerio de Igualdad y Equidad, ese diario añadió que tampoco alcanzó un debate completo.

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La excepción es que el proyecto podría seguir su curso si obtiene un primer debate antes del cierre, aunque ese escenario es improbable porque no fue citado y no habría respaldo político suficiente.

¿Qué pasó con la jurisdicción agraria y rural?

La jurisdicción agraria y rural buscaba crear una justicia especializada para tramitar conflictos sobre la tierra, con efectos en la seguridad jurídica y la resolución de disputas en el campo.

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El comunicado del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Ministerio de Justicia y del Derecho señaló que el archivo del proyecto deja al país sin una herramienta institucional para resolver esos casos de forma especializada. Semana informó que el trámite no avanzó en el Senado el 16 de junio por un recurso de insistencia pendiente. El presidente del Senado Lidio García Turbay dijo a ese medio: “Aquí no hemos trabajado, no le hemos entregado resultados al país. Estamos atrancados porque tenemos que cumplir con un recurso de insistencia del proyecto de Jurisdicción Agraria”.

Añadió: “No podemos pasarnos por encima de algo que es de ley y que está por encima del orden del día y de todo”.

El cierre del Ministerio de la Igualdad podría afectar a cerca de 580 empleados, mientras el sindicato dijo que no tiene claridad sobre el futuro laboral - crédito Luisa González/Reuters/Ministerio de la Igualdad

El comunicado oficial, fechado en Bogotá D. C. el 18 de junio de 2026, confirmó que el proyecto será archivado porque no completó los debates en las plenarias de Cámara y Senado ni las conciliaciones.

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Ese mismo documento indicó que esta era la quinta iniciativa presentada desde 2017 sobre la materia. También recordó que en 2023 se aprobó el Acto Legislativo 03 que creó constitucionalmente la jurisdicción agraria y rural y que después se aprobó la Ley 2570 de 2026 sobre su estructura básica y las reglas para la selección de jueces y magistrados especializados.

Los ministerios añadieron que el Gobierno pidió al Consejo Superior de la Judicatura evaluar mecanismos para una implementación transitoria. Además, anunciaron que volverán a presentar el proyecto en el próximo periodo legislativo.

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El Ministerio de Igualdad llega al límite fijado por la Corte

El otro frente de la convocatoria es el Ministerio de Igualdad y Equidad, cuya continuidad depende de una salida legislativa antes del vencimiento del plazo fijado por la Corte Constitucional.

La Corte declaró inexequible la creación del ministerio hace casi dos años, aunque difirió los efectos de esa decisión para evitar una desarticulación institucional. Según esa revista, la subsanación ordenada por el alto tribunal no ocurrió dentro del plazo.

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El presidente de la Cámara defiende que el Gobierno puede citar al Congreso a sesiones extraordinarias

Las sesiones extraordinarias del Congreso pueden convocarse para intentar sacar adelante proyectos como la jurisdicción agraria y la creación del Ministerio de la Igualdad, afirmó el presidente de la Cámara, Julián López, en una entrevista con Caracol Radio.

Julián López señaló que ambas iniciativas ya pasaron por comisiones conjuntas y que, si hay convocatoria a extras, podrían completar la etapa final en las dos corporaciones del Congreso - crédito Luis Jaime Acosta / Reuters

El congresista sostuvo que el Gobierno nacional puede citar al Legislativo y que el Congreso puede actuar con la composición actual hasta el 19 de julio. Ante la objeción atribuida a la senadora Paloma Valencia, López dijo que la intención de convocar al Congreso la conocieron “vía Twitter”. Añadió: “sí se puede hacer, porque el artículo 138 de la Constitución Política habilita al Gobierno nacional para citar a extras”.

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El presidente de la Cámara también marcó distancia frente a la sentencia 133 de 2022 sobre el Código Electoral. “Ya será una discusión jurídica lo que ahí se apruebe, si tiene vicio o no tiene vicio constitucional. Y yo le doy de una vez mi opinión en el tema de la jurisdicción agraria, pues yo creería que no tiene ningún vicio”.

¿Qué trámite les falta a los proyectos?

Sobre el proyecto, López precisó que “le falta un último debate en ambas cámaras”. Añadió que eso incluye al Senado y a la Cámara de Representantes, porque la jurisdicción agraria ya pasó por un debate en comisiones conjuntas.

López explicó que, si el Gobierno cita a sesiones extraordinarias, esos proyectos podrían recibir su último debate en Senado y Cámara, y agregó que el Ejecutivo tiene respaldo constitucional para insistir en esas iniciativas. “Y yo creo que también el Gobierno nacional, cualquiera que sea, tiene, pues, todas las herramientas legales, en este caso la misma Constitución, pues que dice que puede seguir insistiendo en sacar su proyecto adelante”.

¿Por qué López dice que el Congreso puede sesionar hasta el 19 de julio?

Julián López sostuvo que la correlación futura de fuerzas no altera la capacidad de acción del Congreso actual antes del relevo legislativo. “El nuevo Congreso entra a partir del 20 de julio y de aquí hasta el 19 de julio, este Congreso, que se eligió hace cuatro meses”. Cuando el entrevistador le planteó que varios legisladores podrían acercarse al sector ganador tras las elecciones, el presidente de la Cámara respondió con un dato sobre la composición de la corporación.

“La verdad es que el 70% de la Cámara por lo menos cambió”. En esa misma explicación, López citó la Ley 5 para defender que el Legislativo puede trabajar de forma permanente. “Hay un artículo, que es el artículo ochenta y tres de la Ley 5, que, digamos, obliga al Congreso a trabajar veinticuatro siete”, dijo a Caracol Radio.