Oficializan becas para 900 estudiantes que podrán cursar maestrías y doctorados en Colombia sin necesidad de endeudarse

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, lanzó oficialmente el programa ‘Becas para el Cambio’, una iniciativa que marcará un giro estructural en el acceso a la formación avanzada en Colombia al eliminar el endeudamiento como requisito para cursar maestrías y doctorados.

La transformación, liderada por la ministra Ángela Yesenia Olaya Requene y respaldada por la aprobación del Conpes 4182, establece un nuevo paradigma en la financiación de la educación superior de alto nivel, priorizando la equidad y la justicia social.

El programa, cuya convocatoria abrirá en febrero de 2026, supone una inversión histórica de 370.000 millones de pesos para beneficiar a cerca de 900 colombianos, quienes podrán acceder a estudios de maestría o doctorado sin recurrir a créditos o préstamos. El Estado asume el liderazgo en la promoción de la formación científica, apostando por el talento de sectores históricamente excluidos y garantizando que la educación avanzada sea un derecho y no un privilegio.

Uno de los aspectos más innovadores de ‘Becas para el Cambio’ es su enfoque en la justicia social y territorial. El 60% de los cupos estará reservado exclusivamente para mujeres, y se han establecido criterios de prioridad para postulantes provenientes de estratos 1, 2 y 3, así como para integrantes de comunidades indígenas, negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.

El objetivo es corregir las desigualdades históricas en el acceso al conocimiento, permitiendo que jóvenes de territorios como el Pacífico, la Amazonía y los Llanos tengan garantizado un lugar en la ciencia y la investigación.

Para fortalecer el impacto territorial, más de 110.000 millones de pesos (equivalentes al 30% de los recursos) se invertirán directamente en las regiones más apartadas, rompiendo la tradicional concentración de la formación científica en las grandes ciudades. La estrategia busca descentralizar la producción de conocimiento y empoderar a comunidades que históricamente han tenido menos acceso a la educación superior.

El programa también prioriza la destinación de recursos a universidades públicas, que recibirán el 60% del presupuesto total. La apuesta por la soberanía científica nacional orienta la formación hacia áreas clave como la inteligencia artificial, la transición energética, la bioeconomía, la soberanía sanitaria y la seguridad alimentaria, alineándose con los grandes retos productivos, sociales y ambientales del país.

Sin embargo, la ministra Olaya aclaró que las universidades privadas no quedan excluidas, y que los jóvenes interesados en postularse a estas instituciones también podrán acceder a las becas.

Los apoyos económicos de ‘Becas para el Cambio’ cubrirán integralmente los costos de matrícula, sostenimiento mensual y apoyo a proyectos de investigación. Los beneficiarios, en lugar de ser deudores de créditos educativos, se convierten en receptores directos de una inversión pública destinada a cerrar brechas sociales y regionales.

De acuerdo con la cartera de Ciencia, Tecnología e Innovación, el acceso a una maestría o doctorado deja de depender de la capacidad de endeudamiento y se reconoce como un derecho respaldado por una política pública de Estado.

Otra novedad relevante es la orientación de los recursos hacia las denominadas Misiones de País, que incluyen áreas estratégicas como inteligencia artificial, transición energética, bioeconomía y ciencias y tecnologías cuánticas. De ese modo, la formación de alto nivel se alinea con los desafíos nacionales, buscando que el conocimiento tenga un impacto real en el desarrollo, la productividad y la sostenibilidad de Colombia.

El modelo de ejecución directa y la aprobación del Conpes 4182 eliminan la incertidumbre presupuestal que tradicionalmente ha afectado la continuidad de los programas de becas, consolidando así la formación avanzada como una verdadera política pública de largo plazo.

El ministerio reiteró su compromiso de que “el conocimiento será el motor real de la transformación productiva” y que la ciencia y la educación superior estarán al alcance de quienes más lo necesitan, “sin distinción de origen social, género o territorio”.