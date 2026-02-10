Colombia

Oficializan becas para 900 estudiantes que podrán cursar maestrías y doctorados en Colombia sin necesidad de endeudarse

La iniciativa pública permitirá que comunidades indígenas, afrocolombianas y jóvenes de zonas rurales se integren al desarrollo de áreas tecnológicas estratégicas en el país

Guardar
El 60% de los cupos
El 60% de los cupos de las becas estará reservado para mujeres y prioriza a postulantes de estratos 1, 2 y 3 y comunidades indígenas y afrocolombianas - crédito Freepik

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, lanzó oficialmente el programa ‘Becas para el Cambio’, una iniciativa que marcará un giro estructural en el acceso a la formación avanzada en Colombia al eliminar el endeudamiento como requisito para cursar maestrías y doctorados.

La transformación, liderada por la ministra Ángela Yesenia Olaya Requene y respaldada por la aprobación del Conpes 4182, establece un nuevo paradigma en la financiación de la educación superior de alto nivel, priorizando la equidad y la justicia social.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El programa, cuya convocatoria abrirá en febrero de 2026, supone una inversión histórica de 370.000 millones de pesos para beneficiar a cerca de 900 colombianos, quienes podrán acceder a estudios de maestría o doctorado sin recurrir a créditos o préstamos. El Estado asume el liderazgo en la promoción de la formación científica, apostando por el talento de sectores históricamente excluidos y garantizando que la educación avanzada sea un derecho y no un privilegio.

Las áreas estratégicas como inteligencia
Las áreas estratégicas como inteligencia artificial, transición energética, bioeconomía y tecnologías cuánticas son prioridad en la nueva política de becas - crédito cortesía

Uno de los aspectos más innovadores de ‘Becas para el Cambio’ es su enfoque en la justicia social y territorial. El 60% de los cupos estará reservado exclusivamente para mujeres, y se han establecido criterios de prioridad para postulantes provenientes de estratos 1, 2 y 3, así como para integrantes de comunidades indígenas, negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.

El objetivo es corregir las desigualdades históricas en el acceso al conocimiento, permitiendo que jóvenes de territorios como el Pacífico, la Amazonía y los Llanos tengan garantizado un lugar en la ciencia y la investigación.

Para fortalecer el impacto territorial, más de 110.000 millones de pesos (equivalentes al 30% de los recursos) se invertirán directamente en las regiones más apartadas, rompiendo la tradicional concentración de la formación científica en las grandes ciudades. La estrategia busca descentralizar la producción de conocimiento y empoderar a comunidades que históricamente han tenido menos acceso a la educación superior.

El programa también prioriza la destinación de recursos a universidades públicas, que recibirán el 60% del presupuesto total. La apuesta por la soberanía científica nacional orienta la formación hacia áreas clave como la inteligencia artificial, la transición energética, la bioeconomía, la soberanía sanitaria y la seguridad alimentaria, alineándose con los grandes retos productivos, sociales y ambientales del país.

Las universidades públicas recibirán el
Las universidades públicas recibirán el 60% del presupuesto de 'Becas para el Cambio', fortaleciendo la soberanía científica nacional - crédito Ministerio de Ciencia

Sin embargo, la ministra Olaya aclaró que las universidades privadas no quedan excluidas, y que los jóvenes interesados en postularse a estas instituciones también podrán acceder a las becas.

Los apoyos económicos de ‘Becas para el Cambio’ cubrirán integralmente los costos de matrícula, sostenimiento mensual y apoyo a proyectos de investigación. Los beneficiarios, en lugar de ser deudores de créditos educativos, se convierten en receptores directos de una inversión pública destinada a cerrar brechas sociales y regionales.

De acuerdo con la cartera de Ciencia, Tecnología e Innovación, el acceso a una maestría o doctorado deja de depender de la capacidad de endeudamiento y se reconoce como un derecho respaldado por una política pública de Estado.

Otra novedad relevante es la orientación de los recursos hacia las denominadas Misiones de País, que incluyen áreas estratégicas como inteligencia artificial, transición energética, bioeconomía y ciencias y tecnologías cuánticas. De ese modo, la formación de alto nivel se alinea con los desafíos nacionales, buscando que el conocimiento tenga un impacto real en el desarrollo, la productividad y la sostenibilidad de Colombia.

Las becas cubrirán el costo
Las becas cubrirán el costo total de matrícula, sostenimiento mensual y apoyo a proyectos de investigación para promover equidad educativa - crédito Icetex

El modelo de ejecución directa y la aprobación del Conpes 4182 eliminan la incertidumbre presupuestal que tradicionalmente ha afectado la continuidad de los programas de becas, consolidando así la formación avanzada como una verdadera política pública de largo plazo.

El ministerio reiteró su compromiso de que “el conocimiento será el motor real de la transformación productiva” y que la ciencia y la educación superior estarán al alcance de quienes más lo necesitan, “sin distinción de origen social, género o territorio”.

Temas Relacionados

Becas para el CambioBecas sin deudamientoBecas para colombianosEducación SuperiorConpes 4182Colombia-Noticias

Más Noticias

Gobernador de Córdoba respondió a Petro tras culpar a la hidroeléctrica de Urrá por inundaciones en la región: “No busquen culpables aguas arriba”

Las intensas precipitaciones que han provocado desbordamientos, evacuaciones y daños en amplias zonas del departamento provocaron un cruce de declaraciones sobre la responsabilidad y las acciones institucionales frente a la emergencia

Gobernador de Córdoba respondió a

Cierres y daños en vías por lluvias afectan la movilidad, Gobierno refuerza monitoreo en Córdoba y otras regiones: estos son los puntos críticos

Un despliegue de recursos y personal técnico busca evaluar daños, remover obstáculos y restablecer el tránsito seguro en los territorios donde la emergencia ha generado mayores interrupciones para el transporte

Cierres y daños en vías

Estos son los ocho subsidios a los que pueden acceder las madres cabeza de familia de Colombia en 2026

Actualizar los datos en Sisbén IV permitirá a estas personas recibir incentivos en dinero, vivienda y educación en cada convocatoria oficial

Estos son los ocho subsidios

Plan tortuga en Migración Colombia prende alertas en El Dorado: tenga en cuenta estas recomendaciones antes de viajar

Una protesta interna de funcionarios podría ralentizar los controles de salida en el aeropuerto, por lo que autoridades y aerolíneas piden a los viajeros anticiparse, cumplir los trámites digitales y llegar con mayor margen de tiempo

Plan tortuga en Migración Colombia

La selección Colombia clasificó al hexagonal final del Sudamericano Femenino Sub-20: venció a Uruguay por 2-0

Con goles de Maithé López y María Viáfara, la Tricolor sacó adelante el encuentro en la cuarta jornada y avanzó de ronda con una fecha de anticipación

La selección Colombia clasificó al
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El poder de los grupos

El poder de los grupos armados en Cauca: una muestra del déficit de la Paz Total del Gobierno Petro

‘Naín’, líder de las Autodefensas de la Sierra Nevada, estaría paseando a sus anchas en moto por Santa Marta: video habría sido grabado por su novia ‘La Bebesita’

Subintendente de la Policía fue asesinado por francotirador en Norte de Santander: helicóptero en el que intentaron evacuarlo también fue atacado

Las cuentas pendientes que le habrían cobrado al excapo Santiago Gallón Henao en México: el papel de la mafia irlandesa y “Fresa”, de la Nueva Familia Michoacana

Se conoce nuevo video del brutal ataque contra dos escoltas del senador Jairo Castellanos en Arauca: criminales sonreían

ENTRETENIMIENTO

Kunno, de ‘La casa de

Kunno, de ‘La casa de los famosos’, respondió los ataques de Yina Calderón: “Estás perdiendo el tiempo”

Ella es la modelo barranquillera que apareció en el Super Bowl junto a Bad Bunny y llevó la bandera de Colombia

Karina García reaccionó a polémico comentario sobre Mariana Zapata en ‘La casa de los famosos’: “Plato típico”

Youtuber extranjero elogió el sistema de direcciones en las ciudades de Colombia y lo comparó con el de Estados Unidos: “Es brillante”

Críticas a la hija de Daddy Yankee por asegurar que Bad Bunny es el mejor artista de Puerto Rico: le recordaron el legado de su padre

Deportes

La selección Colombia clasificó al

La selección Colombia clasificó al hexagonal final del Sudamericano Femenino Sub-20: venció a Uruguay por 2-0

Así está el grupo de la selección Colombia en el Sudamericano Femenino sub-20: enorme salto de la Tricolor

Cuándo será el próximo partido de la selección Colombia femenina sub-20: este será su rival en el Sudamericano de Paraguay

Georgina Murillo, el nuevo talento colombiano de exportación que brilló en la Liga Femenina: “La experiencia que tuve fue buena”

Falcao reveló su mayor sueño: “Quería ganar el Balón de Oro en mi mejor momento”