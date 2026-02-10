Mujer embarazada fue secuestrada por su expareja y otro hombre durante dos días en Medellín: los capturaron

Las autoridades informaron que la víctima sufrió agresiones físicas y fue forzada a abortar mediante medicamentos durante su cautiverio en Medellín- crédito Colprensa

Una mujer de 25 años fue rescatada en Medellín (Antioquia) tras pasar dos días privada de la libertad por su expareja y otro hombre, que incluyó violencia física y un intento forzado de aborto.

Las autoridades lograron liberar a la víctima y detener a dos sospechosos tras una denuncia familiar.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Durante el cautiverio, los agresores exigieron 500 millones de pesos a la familia de la víctima, enviando mensajes y videos que mostraban las condiciones en las que se encontraba.

La intervención policial fue posible gracias a la rápida reacción ante una llamada al 123, detalló el alcalde Federico Gutiérrez.

La intervención policial resultó en la captura de dos hombres por secuestro extorsivo, la incautación de teléfonos celulares y la recuperación de una motocicleta - crédito Alcaldía Medellín·

El mandatario local detalló en su cuenta de X la coordinación interinstitucional para salvar la vida de la joven: “En Medellín protegemos la vida de las mujeres. Gracias al trabajo articulado de la Policía Nacional, en coordinación con el GAULA y las dependencias de la Alcaldía de Medellín, las autoridades lograron la captura en flagrancia de dos personas por el delito de secuestro extorsivo y el rescate con vida de una mujer que habría sido retenida y violentada por su expareja durante dos días de cautiverio”, expresó el mandatario.

Fico señaló que la activación inmediata de los protocolos tras la alerta inicial: “Desde el momento en que el caso fue reportado a través de la línea 123, se activó de manera inmediata la Ruta de Desaparición, articulando a los equipos institucionales para acompañar a la familia y apoyar a las autoridades competentes, luego de que se recibieran exigencias económicas”, añadió Gutiérrez.

La Secretaría de Seguridad confirmó que la denuncia provino de un familiar de la víctima, quien notificó sobre su retención y las demandas económicas. La Policía, el GAULA y las dependencias municipales ejecutaron el operativo que permitió ubicar a la joven.

El caso de secuestro en Medellín se relaciona con una relación sentimental previa entre la víctima y uno de los agresores, según la investigación oficial - crédito Alcaldía de Medellín

Violencia de género y extorsión

Los investigadores establecieron que el secuestro estaba vinculado a una relación sentimental previa entre la víctima y uno de los captores.

Desde la Secretaría de Seguridad informaron: “Al parecer, tras informarle que se encontraba en estado de embarazo, la mujer fue retenida con la intención de inducirle un aborto mediante el suministro de medicamentos, además de ser sometida a agresiones físicas”.

El secretario de Seguridad, Manuel Villa Mejía, explicó el despliegue institucional: “Exigían 500 millones de pesos por su liberación; desde el momento en que el caso fue reportado, activamos la ruta de desaparición, acompañamos a la familia y desplegamos un operativo que permitió ubicar a la víctima, garantizar su atención médica y avanzar en la judicialización de los responsables”.

Tras el rescate, la joven fue llevada a un centro asistencial y se activaron mecanismos de protección especializados. Gutiérrez aseguró que “desde la Secretaría de las Mujeres y la Secretaría de Paz y Derechos Humanos continuamos brindando acompañamiento psicosocial y jurídico”.

Una mujer de 25 años fue rescatada en Medellín tras permanecer dos días secuestrada por su expareja y otro hombre que exigían 500 millones de pesos por su liberación - crédito @FicoGutierrez/X

El operativo culminó con la detención de dos personas por secuestro extorsivo, la incautación de dos celulares y la recuperación de una motocicleta. La Patrulla Púrpura fue desplegada para garantizar una atención integral a la víctima.