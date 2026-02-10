Colombia

La principal causa oculta detrás de la negación de la visa B1/B2 en Colombia: expertos dan consejos

Preparar el historial migratorio con criterios sólidos y formular respuestas honestas durante la entrevista permite revertir rechazos injustos

Persisten mitos sobre la visa estadounidense entre los colombianos, lo que provoca rechazos evitables en los procesos de solicitud de la visa de turismo y negocios (B1/B2). La falta de información verificada sobre los requisitos y la demanda creciente (especialmente en estos momentos en que tantas personas están interesadas en asistir la Copa Mundial 2026 y quieren aprovechar la disponibilidad de citas prioritarias) generan confusión y errores que afectan a quienes desean viajar.

El principal factor de riesgo sigue siendo el mismo: solicitudes mal estructuradas, con narrativas inconsistentes o asesorías informales que conducen a errores evitables.

La visa B1/B2 permite a ciudadanos extranjeros realizar visitas temporales a Estados Unidos por motivos turísticos, viajes de negocios, tratamientos médicos o encuentros con familiares. Su vigencia puede alcanzar hasta diez años y permite múltiples entradas, aunque la duración máxima de cada estadía suele ser de seis meses, bajo el criterio de la autoridad migratoria.

El proceso exige completar el formulario DS-160, pagar la tarifa oficial y asistir a una entrevista consular. Esta visa prohíbe trabajar en Estados Unidos; los motivos del viaje deben encajar estrictamente en los parámetros de la legislación migratoria.

Uno de los mitos más frecuentes sostiene que disponer de dinero o tener propiedades basta para obtener la aprobación. Sin embargo, estos factores solo aportan contexto. Lo determinante es la coherencia, la intención temporal y la credibilidad de quien solicita la visa.

“Tener dinero o propiedades ayuda como contexto, pero no es un pase automático. El oficial evalúa la coherencia, la intención temporal y la credibilidad. El problema es que muchos casos se caen antes de la entrevista por inconsistencias creadas en el DS-160 o por ‘consejos’ que incentivan a maquillar la información”, explica Vanessa Márquez, abogada experta en estrategia migratoria y directora de VM Group.

Otro error común consiste en falsear el propósito del viaje, como declarar motivos turísticos cuando la intención real es quedarse. Este tipo de contradicciones entre el formulario, los soportes documentales y las respuestas en la entrevista suele derivar en una negativa, basada en el artículo 214(b), lo cual deja un antecedente que dificulta futuros intentos.

Algunos creen que, tras un rechazo, basta con esperar para conseguir la visa en una nueva solicitud. En realidad, el éxito solo es posible si se presentan cambios sustanciales o se corrigen los errores estructurales detectados previamente.

Los errores originados en información falsa o asesoría no profesional representan la principal causa de negativas. Son frecuentes las inconsistencias en el formulario DS-160, la omisión de datos relevantes o el uso de intermediarios no autorizados que tienden a sugerir soluciones rápidas, muchas veces promoviendo la aportación de información falsa o incompleta.

El FIFA PASS (FIFA Priority Appointment Scheduling System) es un mecanismo de cita prioritaria creado para quienes han adquirido entradas oficiales para la Copa Mundial 2026. Para acceder a este beneficio, el solicitante debe residir en un país que exige visa, contar con una entrada válida, completar el DS-160 y seleccionar la opción FIFA PASS en el sistema de entradas de la FIFA.

Este sistema solo adelanta la fecha de la entrevista, pero no elimina requisitos ni garantiza la aprobación de la visa. La decisión seguirá dependiendo de la solidez y congruencia de la información presentada.

“Que haya más velocidad en agenda no significa que el proceso sea más flexible. La visa se gana con consistencia: propósito de viaje, arraigo y una historia verificable que no se contradiga entre el formulario, los soportes y la entrevista”, señala Márquez.

Maximizar las posibilidades de éxito en la solicitud requiere presentar una historia de viaje verificable, mostrar un propósito definido, evidenciar arraigo en Colombia y asegurar absoluta coherencia entre el DS-160, los documentos de respaldo y lo expresado en la entrevista. Es recomendable evitar intermediarios no autorizados y prepararse con honestidad y precisión.

Hoy, el tiempo de espera para la próxima cita disponible de visa de turismo y negocios en Colombia suele superar el año, mientras que en Ciudad de Panamá se aproxima al mes. El principal obstáculo sigue siendo la desinformación y los errores que distorsionan las verdaderas posibilidades de aprobación.

La solidez de la candidatura se basa en hechos comprobables y en narrativas alineadas. Presentar un caso transparente, sustentado en un propósito legítimo y documentos consistentes, es la ruta más segura para ingresar a Estados Unidos.

