La justicia francesa procesa al ciudadano Jacques Leveugle por 89 abusos a menores en varios países, incluido Colombia

El material incautado incluye imágenes, documentos y testimonios que forzaron una investigación transnacional de alcance inédito

La fiscalía de Grenoble confirmó
La fiscalía de Grenoble confirmó que el acusado de 79 años estuvo vinculado a múltiples delitos cometidos entre 1967 y 2022, incluyendo casos documentados en Colombia, con pruebas halladas en una memoria USB entregada por un familiar - crédito Movimiento Manuela Ramos / Fiscalia de Grenoble

Jacques Leveugle, ciudadano francés de 79 años, está detenido en Francia y enfrenta cargos por al menos 89 casos de abusos sexuales a menores en diferentes países, con víctimas identificadas en Colombia, según información confirmada por la Fiscalía de Grenoble y medios internacionales.

Leveugle se movía entre países como supervisor de campamentos, docente y mentor sin titulación oficial. Según medios internacionales como DW y El País, utilizaba estos roles para acercarse a menores de entre 13 y 17 años, presentándose como viajero experimentado e impulsor cultural.

La Fiscalía de Grenoble, Francia, precisó que antes de su arresto no tenía antecedentes y que parte de las víctimas recibieron apoyo económico o educativo, vía entrega de dinero para permisos de conducir o ayuda para estudios, lo que le permitía mantener vínculos prolongados.

El caso estalló en 2023, cuando el sobrino del acusado halló una memoria USB en la vivienda familiar de Isère, Francia. En ese soporte, Leveugle había almacenado documentos, fotos y videos que detallaban los ataques cometidos entre 1967 y 2022. El material fue entregado de inmediato a la Policía, lo que permitió identificar, en primera instancia, a 40 víctimas y motivó un llamamiento de la Fiscalía para que más afectados o testigos aportaran información.

Jacques Leveugle entre los años
Jacques Leveugle entre los años 1967 y 2022 - crédito Fsicalia de Grenoble

La presencia de Leveugle en El Peñol, Antioquia, Colombia quedó documentada por registros y publicaciones digitales del propio acusado en mayo de 2014, según medios nacionales como El Colombiano.

Durante esa estancia se hacía pasar por turista y participaba en la vida comunitaria, cultivando relaciones de confianza bajo una apariencia de “abuelo inofensivo”.

Al menos parte de los abusos en Colombia fueron registrados digitalmente y divulgados en internet, lo que obligó a las autoridades a rastrear los movimientos y actividades del señalado en la región.

En Colombia, la magnitud del caso motivó una respuesta enfocada en la identificación de víctimas y el fortalecimiento de la cooperación judicial internacional.

Aunque no se ha informado de una línea directa para denuncias habilitada desde Colombia, la Fiscalía de Grenoble mantiene canales abiertos en Francia para recibir testimonios y coordina la búsqueda de nuevas víctimas y testigos en todos los países implicados.

De hecho, en dialogos con Caracol Radio W, funcioanrios de la Fiscalia francesa, precisó que solicita a las víctimas acercasrse y testificar sobre sus abusos. Para esto, en diferentes países se ha especificado que la línea para atender estos testimonios es: (0800-200142).

La investigación contra Jacques Leveugle
La investigación contra Jacques Leveugle devela fallas en los sistemas de prevención y coordinación internacional ante delitos sexuales contra menores, destacando la urgencia de fortalecer mecanismos para identificar y atender víctimas a escala global - crédito Fiscalia de Grenoble

En Francia, Leveugle está en prisión preventiva mientras avanza el proceso judicial. Se le imputan los delitos de violación de menores y agresión sexual agravada. El expediente elaborado por la Fiscalía, basado en el material digital incautado, comprende 15 volúmenes y ha dado pie a investigaciones adicionales para esclarecer la dimensión total del caso.

La investigación se volvió aún más compleja cuando el acusado confesó ante las autoridades francesas haber causado la muerte de su madre, enferma terminal, en los años setenta, y de su tía en la década de 1990, ambos casos por asfixia con almohada.

Los fiscales destacaron que Leveugle admitió y justificó estos actos durante el proceso judicial. El impacto del caso resuena en Francia, país sacudido recientemente por otros procesos de alta repercusión relacionados con abuso sexual transnacional, informó El Tiempo.

Las autoridades insisten en la urgencia de localizar a todas las víctimas y testigos en Colombia y el resto de países donde Leveugle estuvo presente, ante la avanzada edad del acusado y la magnitud de los delitos documentados.

Los archivos oficiales en Estados Unidos exponen datos personales de víctima colombiana en caso Epstein

La difusión de archivos oficiales en Estados Unidos ha dejado expuesta la identidad de una joven colombiana que fue víctima de explotación infantil por parte de Jeffrey Epstein a inicios de la década de los 2000.

La divulgación de estos expedientes
La divulgación de estos expedientes judiciales dejó descubierta la identidad de una afectada, generando inquietudes en torno al resguardo de víctimas de delitos de explotación y abuso cometidos años atrás - crédito AP

Los documentos publicados por el Departamento de Justicia, bajo la administración de Donald Trump, incluyeron información personal sensible de la afectada, que actualmente reside en Bogotá, como su nombre, edad y datos sobre las universidades donde estudió.

A pesar de que la mayor parte de los expedientes aparece con amplios segmentos censurados, en este caso los datos esenciales de la víctima quedaron visibles, generando un escenario de vulnerabilidad y riesgo de revictimización. El material divulgado revela, además, que la joven tuvo contacto con las autoridades en 2008, durante el primer proceso judicial contra Epstein, y después, en 2020, año en que el caso se reabrió tras la muerte del empresario.

De acuerdo con los registros difundidos por Caracol Radio, la menor fue reclutada cuando estudiaba en secundaria en Florida y explotada por la red criminal de Epstein. Las víctimas, según el seguimiento de los procesos judiciales, continúan impulsando acciones colectivas y han presentado demandas contra el FBI por la falta de intervención oportuna luego de sus primeras denuncias.

