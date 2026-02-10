Colombia

Por inundaciones, autoridades decretaron toque de queda en 11 barrios de Montería

Según lo dispuesto oficialmente, solo podrán desplazarse embarcaciones de organismos de socorro y emergencia, la fuerza pública y autoridades de gestión del riesgo

Guardar
Inundaciones en Montería obligan a
Inundaciones en Montería obligan a la Alcandía a tomar medidas urgentes - crédito @marioruizsoto/X

El presidente Gustavo Petro lideró un consejo de ministros extraordinario la noche del 9 de febrero de 2026 en Montería, enfocado en la respuesta a las inundaciones que afectan al departamento de Córdoba.

Como parte de las medidas tomadas, se definió la prioridad de reubicación de poblaciones asentadas en zonas declaradas de alto riesgo, cubriendo distritos tanto urbanos como rurales. Además, se estableció la recuperación de ciénagas actualmente ocupadas de manera ilegal, con el objetivo de mitigar el impacto de posibles eventos climáticos futuros.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La sesión estuvo motivada por la escala de la emergencia, que llevó a sumar esfuerzos en distintos niveles y a diseñar acciones para la protección de las comunidades vulnerables ante inundaciones de gran magnitud.

Por lo anterior, la Alcaldía de Montería dispuso un toque de queda en las zonas recientemente afectadas por inundaciones, afirmando que “las zonas inundadas constituyen áreas de alto riesgo para la vida e integridad de los habitantes”.

Con esta medida, que incluye a barrios como Vallejo, Dorado, Poblado, La Ribera y República de Panamá, la administración busca proteger a la población y garantizar la atención de la emergencia ya declarada, de acuerdo con el decreto.

Montería dispuso un toque de
Montería dispuso un toque de queda en las zonas recientemente afectadas por inundaciones - crédito Alcadía de Montería

Además, el gobierno municipal remarcó la necesidad de limitar el movimiento tanto de personas como de vehículos: “Se prohíbe en la Comuna 1 del municipio de Montería, específicamente en los barrios relacionados... la circulación y navegación de lanchas, botes y demás embarcaciones no autorizadas y vehículos particulares y públicos cuyos ocupantes o pasajeros no residan o cuyo domicilio no pertenezca a esta comuna”.

Según lo dispuesto oficialmente, solo podrán desplazarse embarcaciones de organismos de socorro y emergencia, la Fuerza Pública y autoridades de gestión del riesgo.

Por recomendación expresa de la Policía Metropolitana, el toque de queda se implementa como una medida “transitoria y excepcional de policía”, restringiendo la movilidad desde las 8:00 p. m. hasta las 6:00 a. m. del día siguiente, entre el 9 y el 17 de febrero de 2026.

La administración advirtió también que esta disposición afecta exclusivamente a los nueve barrios especificados, con el propósito de “prevenir situaciones que puedan alterar la convivencia ciudadana”.

Según lo dispuesto oficialmente, solo
Según lo dispuesto oficialmente, solo podrán desplazarse embarcaciones de organismos de socorro y emergencia, la Fuerza Pública y autoridades de gestión del riesgo - crédito @marioruizsoto/X

Petro sobre la suspensión de la emergencia económica

Gustavo Petro alertó sobre lluvias sin precedentes en Córdoba, donde las precipitaciones en los primeros días de febrero superaron hasta 18 veces el promedio histórico.

Durante un Consejo de Ministros en Montería, el presidente reclamó el levantamiento de la suspensión de la emergencia económica para atender a las miles de familias afectadas, y sostuvo que el actual fenómeno climático es resultado de la interacción de frentes fríos provenientes del Ártico con otros sistemas convectivos, situación que calificó de imprevisible para los sistemas de monitoreo.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) confirmó que el nivel de lluvias de la primera semana de febrero equivale al total esperado para todo el mes, lo que ha intensificado la emergencia hidrometeorológica en varias regiones del país.

El mandatario señaló fallas en
El mandatario señaló fallas en la gestión de la crisis y cuestionó a sectores políticos por el manejo de los recursos destinados a la atención de la emergencia. - crédito Presidencia

El jefe de Estado enfatizó que la tragedia es tanto natural como política, denunciando fallas en la entrega de ayudas y el uso indebido de recursos destinados a la emergencia. Petro responsabilizó a dirigentes regionales y nacionales por el manejo de la distribución de alimentos financiados con fondos públicos, lo que afecta a comunidades vulnerables: “¿Cómo vamos a defendernos si no levantan la emergencia económica? (...) Le quitaron la comida de la boca a la gente”, reclamó.

La emergencia ha afectado tanto a zonas rurales como urbanas, y el presidente recordó la obligación constitucional de los alcaldes para coordinar la atención de la crisis junto al Gobierno nacional. Según el Ideam, aunque un tercer frente frío ya se aleja de la zona, el monitoreo meteorológico continúa de forma permanente, dado el carácter impredecible de estos fenómenos y su potencial impacto en regiones como la Caribe.

Temas Relacionados

Toque de quedaEmergencia por lluviasInundaciones en CórdobaMontería11 barriosColombia-Noticias

Más Noticias

Así fue como Portugal pasó del fracaso absoluto a ser una de las 4 mejores selecciones en el planeta

Los lusos pasaron en cuatro años de perder la ilusión con una generación talentosa liderada por Luis Figo en Corea y Japón 2002, a soñar con Cristiano Ronaldo en tierras teutonas

Así fue como Portugal pasó

Además de la Ciudad Perdida, estos son otros planes que puedes realizar en tu visita a Santa Marta

Eventos culturales, excursiones y la hospitalidad local transforman este destino en una alternativa muy completa para quienes buscan algo diferente

Además de la Ciudad Perdida,

Colombia vs. Uruguay EN VIVO, Sudamericano Sub-20 Femenino de Paraguay: siga aquí el minuto a minuto

La Tricolor buscará su segunda victoria en Asunción, después de derrotar al vecino país con un golazo de Maithé López

Colombia vs. Uruguay EN VIVO,

Definieron la fecha de imputación de cargos contra Juliana Guerrero por presunto fraude procesal y falsedad ideológica

La Fiscalía programó para el 27 de febrero la audiencia en la que Guerrero enfrentará cargos por fraude procesal y falsedad ideológica relacionados con títulos expedidos por la Fundación San José

Definieron la fecha de imputación

El WTA 250 de Bogotá volverá a jugarse en Semana Santa durante el 2026: detalles del torneo más importante de tenis de Colombia

Camila Osorio defiende el título del campeonato que conquistó en 2025 y que ya ha ganado en otras dos ocasiones, por lo que será la tenista más destacada del certamen

El WTA 250 de Bogotá
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

En video: ‘Naín’, líder de

En video: ‘Naín’, líder de Acsn, estaría paseando a sus anchas en moto por Santa Marta: habría sido grabado por su novia ‘La Bebesita’

Subintendente de la Policía fue asesinado por francotirador en Norte de Santander: helicóptero en el que intentaron evacuarlo también fue atacado

Las cuentas pendientes que le habrían cobrado al excapo Santiago Gallón Henao en México: el papel de la mafia irlandesa y “Fresa”, de la Nueva Familia Michoacana

Se conoce nuevo video del brutal ataque contra dos escoltas del senador Jairo Castellanos en Arauca: criminales sonreían

Reportan confinamiento y desabastecimiento en El Bagre, Antioquia, por bloqueo de las disidencias en medio de la emergencia invernal

ENTRETENIMIENTO

Críticas a la hija de

Críticas a la hija de Daddy Yankee por asegurar que Bad Bunny es el mejor artista de Puerto Rico: le recordaron el legado de su padre

Emiro Navarro recordó incómodo episodio con Juanda Caribe y habló del rechazo que vivió cuando empezaba en redes sociales: “Ya sané”

Expareja de Aida Victoria Merlano reveló si se daría o no una nueva oportunidad en el amor: “Estoy enfocado en mis proyectos”

Sara Uribe se conmueve al hablar de la muerte de Yeison Jiménez y envía palabras de apoyo a la esposa del cantante: “Fue la elegida”

Lokillo Flórez relató cómo casi termina en golpes con el chileno El Menor tras la FMC World Series: “Que estaba destruyendo su carrera”

Deportes

Fichaje de Jhon Arias es

Fichaje de Jhon Arias es el segundo más costoso en la historia del Palmeiras: otro colombiano está en el Top 5

Colombia vs. Uruguay EN VIVO, Sudamericano Sub-20 Femenino de Paraguay: siga aquí el minuto a minuto

Técnico de Portugal explica el motivo por el cual João Félix no ha triunfado como se esperaba a nivel de clubes

Camila Osorio avanza a la tercera ronda del WTA 1.000 de Catar: quién es su próxima rival y de cuánto es el millonario premio

Falcao está cumpliendo 40 años y así lo felicitó el mundo del fútbol: desde Hugo Rodallega hasta la selección Colombia