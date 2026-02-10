‘Influencer’ española quedó sorprendida y feliz al descubrir la música del grupo colombiano Herencia de Timbiquí: “Son una revolución cultural”

Creadora de contenido analiza la música de Herencia de Timbiquí - crédito @lacostenola / TikTok

La banda Herencia de Timbiquí se ha consolidado como un referente musical de Colombia, trascendiendo fronteras y cautivando públicos internacionales.

Recientemente, la creadora española La Costeñola dedicó un análisis en TikTok, donde expresó: “Este nombre me lo habéis escrito mil veces en los comentarios. Y, claro, ya sabéis que como española curiosa, yo tengo que investigar, pero para eso necesito tiempo. Pero he de decir que ahora entiendo por qué erais tan pesados con ellos”.

Durante su intervención, destacó la capacidad del grupo para fusionar la marimba de chonta con guitarras eléctricas, logrando una propuesta que, según sus palabras, “no pierde ni un gramo de su esencia ancestral”.

Subrayó la potencia de su origen: “Vienen de una zona donde la música es resistencia”, resaltando cómo Werner y William han llevado los ritmos del currulao a escenarios internacionales.

Al escuchar fragmentos de sus canciones, La Costeñola confesó: “Siento que Colombia me está mostrando sus secretos más profundos a través de un sonido que recorre la columna”.

Para ella, la agrupación representa una verdadera herencia, capaz de transformar tradiciones en tendencia global y mantener vivo el legado cultural del Pacífico colombiano.

La agrupación Herencia de Timbiquí representa una de las manifestaciones más genuinas y contemporáneas de la música tradicional del Pacífico colombiano.

Fundada en el año 2000 en Cali, esta formación reúne a once músicos, de los cuales cinco provienen directamente de Timbiquí, Cauca. La esencia de su propuesta radica en la fusión de la marimba de chonta, los cununos y el bombo folclórico con el sonido robusto de una orquesta moderna y la energía de varios cantantes.

Desde sus comienzos, los integrantes del grupo se propusieron preservar y difundir el legado de las familias Amú y Carabalí, dos linajes con profunda raigambre en la cultura del litoral, lo que les permitió mantener viva la tradición mientras expandían sus horizontes musicales.

A lo largo de su trayectoria, Herencia de Timbiquí interpretó inicialmente géneros como el currulao, el bunde, la juga, los arrullos y el abozao, entre otros ritmos propios de la región.

Estos estilos, ejecutados con instrumentos autóctonos les otorgaron una identidad inconfundible en el panorama musical del país. Sin embargo, su inquietud artística los llevó a experimentar con nuevos sonidos, incorporando elementos como el bajo, teclados, trompeta, saxofón, guitarra eléctrica y batería, con lo que lograron una mezcla única entre lo ancestral y lo contemporáneo.

Esta evolución fue clave para que la agrupación alcanzara proyección internacional. Entre sus logros más destacados se encuentra la obtención de una Gaviota de Plata en el Festival de Viña del Mar 2013, un reconocimiento que subrayó la riqueza y el atractivo mundial de su propuesta.

La conexión del grupo con su público ha sido profunda y emotiva, como expresan algunos de sus seguidores: “Siendo yo un fanático muy superficial de Herencia de Timbiquí, amo dos canciones: ‘Sabrás’ y ‘Te invito’, aunque me llevo de estos comentarios varias recomendaciones valiosas”. Otro admirador resumió el impacto de la banda: “El primero que escuché de ellos fue ‘Amanecé’ y quedé anclada a ellos! Tienen unas letras increíbles!”

La influencia de Herencia de Timbiquí ha servido también como puerta de entrada a otras experiencias musicales y culturales del Pacífico, como sugiere un usuario al recomendar: “Te recomiendo que busques sobre el Festival Petronio Álvarez”, y otro invita a descubrir: “Amiga, por favor escucha también a Rancho Aparte... el punk del pacífico colombiano”.

Otro de sus seguidores resaltó: “Ellos son grandiosos. Te recomiendo la canción ‘Coco por coca’, esa canción duele a Colombia y al mundo”.

Gracias a su capacidad de reinvención y fidelidad a sus raíces, Herencia de Timbiquí proyecta la música del Pacífico hacia nuevas audiencias, manteniendo viva la tradición y abriendo caminos para las futuras generaciones.