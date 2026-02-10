Así fue la entrada de Karola a ‘La casa de los famosos’: ya protagonizó encontronazo con Valentino

Karola ingresa a La Casa de los Famosos Colombia y protagoniza un fuerte enfrentamiento con Valentino Lázaro - crédito @karolalcendra_/ Instagram

La quinta semana de La casa de los famosos Colombia se transformó con la llegada de Karola, creadora de contenido e influenciadora, quien ingresó en medio de la gala del 9 de febrero bajo la dinámica del “congelados”.

La decisión de sumar una nueva participante se tomó después de una eliminación doble que dejó la competencia con menor representación femenina tras la expulsión de Johanna Fadul y la reciente eliminación de Marilyn Patiño y Sara Uribe.

El Jefe dio la orden del “congelado”, lo que obligó a todos los concursantes a permanecer inmóviles mientras Karola hizo su aparición. Vestida de negro y con una peluca fucsia, su entrada generó sorpresa y tensión. Al ingresar, lanzó la frase: “Se metió Karola, quiero verle la cara a un par de muchachos por aquí. Desde República Dominicana he llegado, voy a limpiar un poquito por aquí que hay mucho mueble”. El comentario fue interpretado como una referencia directa a varios jugadores.

Durante los primeros minutos, Karola simuló irse de la casa, pero, al finalizar la dinámica, Valentino Lázaro la enfrentó con comentarios críticos, con comentarios que se referían a la participación de ambos en el programa Dímelo King, del que ambos han sido panelistas.

La llegada de Karola a La casa de los famosos Colombia provocó un fuerte cruce con Valentino Lázaro, con acusaciones y frases polémicas desde el primer minuto - crédito captura de pantalla Canal RCN

Valentino fue el primero en tildarla de “vende patria”, según el creador, porque Karola habló mal de sus excompañeros de programa y decidió viajar a República Dominicana a “hablar mal” de lo que le había ofrecido. Dimelo King. “Por eso te sacaron del programa”, añadió Lazaró.

“¿A quién sacaron? A ti te metieron porque yo renuncié, y yo sé que te encanta que esté acá, porque sabes que soy la mejor y de vende patria, yo puedo vender la cuca si me da la gana, pero estoy aquí adentro", respondió Karola en medio del enfrentamiento.

Ante las devoluciones de Valentino, ella respondió con firmeza y el intercambio se volvió más intenso. En ese momento, Karola le advirtió a Valentino: “No vas a durar nada en la competencia, te quedan 6 días”, a lo que él replicó llamándola de nuevo “vende patria” y cuestionando la fidelidad de la participante como amiga, aludiendo a desacuerdos previos fuera del reality.

La reacción del resto de los concursantes fue diversa. Algunos le dieron la bienvenida, otros se mantuvieron distantes y un grupo no ocultó su descontento. Karola también se dirigió a Beba de la Cruz, afirmando: “Solo habrá una costeña en el reality y seré yo”.

Karola dejó en claro que mantiene rivalidades con Valentino Lázaro, Beba y Mariana Zapata. Al respecto, expresó: “No soy amiga de ninguno; no vengo a hacer amigos, mis planes son desestabilizar la casa y activar la cantidad de muebles que hay allí”. Esta postura aumentó la expectativa de la audiencia y generó múltiples comentarios en redes sociales.

“No vas a durar nada en la competencia, te quedan 6 días”, le advirtió Karola a Valentino tras el tenso intercambio que marcó el inicio de su convivencia - crédito captura de pantalla Canal RCN

Luego del enfrentamiento con Valentino, Karola se acercó a una de las cámaras para referirse a los señalamientos por “vende patria”, asegurando que tiene respeto y cariño por cada espacio en el que ha podido trabajar.

“Mi nombre es Karol Alcendra, la que controla... Me tuvieron que decir que yo vendí la patria y la tengo aquí en la mano, mira la República Dominicana que llevo en el alma y si quieren decir que yo vendí la patria, que lo digan, pero eso no es así. Yo amo a Colombia a Velenezuela, Pamaná, Puerto Rico, a todo mi publico”, dijo Karola.

La entrada de Karola desató varias reacciones en redes sociales, y fue celebrada por algunos internautas que no apoyan la participación de Valentino Lázaro en el programa. “VALENTINO PA AFUERA EL DOMINGO”, Team Karola, porque lo dejaron seco", “Beba y Mariana ya llevan una hora hablando de Karola 🤣“, ”Por culpa de Emiro y Karola toca apoyar a Valentino pa que no salga", “Primera vez que veo a Valentino sin argumentos”, dicen algunas de las reacciones.

Una de las primeras reacciones dentro de la casa llegó por parte de Beba y Mariana Zapata, que cuestionaron desde su entrada hasta el cabello con el que entró la baranquillera.

Beba y Mariana criticaron el look con el que entró Karola a 'La casa de los famosos' - crédito captura de pantalla Canal RCN

“Cogieron todas esas vainas raras, la metieron en una persona y metieron a la corroncha esta, vamos a ver cómo tiene el pelo”, dijo Beba, refiriéndose a la peluca rosada que usó Karola para entrar a la casa. “Ese no es el pelo de ella”, añadió Mariana. “Obvio que no, ¿quién carajo tiene el pelo así?“, respondió Beba.

Antes de entrar al reality, Karola aseguró que tendría enfrentamientos con Beba y Mariana, por lo que la convivencia podría verse afectada gracias a la relación de las tres concursantes.