Andrea Valdiri le habría lanzado pulla a Felipe Saruma por su participación en política: “Eso no es como Instagram”

El anuncio del empresario y figura digital Felipe Saruma sobre su salto a la política ha generado un intenso debate en el Atlántico.

Su lanzamiento como precandidato a la Cámara de Representantes por el partido Cambio Radical ocurre en un clima social en el que las figuras públicas y los influenciadores digitales emergen como opciones para cargos públicos, pese a la creciente desconfianza sobre la idoneidad de quienes no cuentan con experiencia previa.

La discusión quedó en evidencia tras las declaraciones de Andrea Valdiri, bailarina y celebridad en redes sociales, que cuestionó abiertamente el fenómeno.

“Hoy en día lo que veo es que para que mejore un país hay que comenzar (por pensar a) quién estamos colocando en el tema político”, dijo Andrea al pódcast donde fue consultada sobre la presencia de influencers en la política rumbo a 2026.

La creadora de contenido reconoció sin rodeos las limitaciones de quienes, como ella, no provienen del ámbito público: “Sinceramente, que pongan influencers, y yo siendo influencer mira que me estoy dando el puñal, pero yo nunca voy a coger un cargo político porque no sé, no tengo experiencia, no tengo ni idea”, afirmó la barranquillera.

Planteando una distancia consciente frente al ejercicio político, Valdiri profundizó en la diferencia entre el trabajo en plataformas digitales y la gestión pública: “Imagínate, yo te hablo a ti de una cámara, pero que tú me pongas a mí en una cámara de representante, yo voy a hacer el ridículo. ¿Qué es eso?”.

A su juicio, desempeñar un cargo de elección popular implica unas competencias diferentes: “Eso no es como Instagram, que yo le hablo a la otra, que la polémica... No. O sea, al César lo que es del César”.

Además, Andrea Valdiri manifestó su preocupación por la tendencia a elegir por afinidad emocional y no por méritos: “No es votar por votar o por emoción. ‘Ah, no, porque es que la Valdiri se lanzó y como es influencer... Yo la amo y la adoro. Mi voto es para ella’. No, estamos mal, porque vas a votar por una emoción”.

Para la bailarina barranquillera, resulta fundamental conocer a quienes aspiran a cargos: “Yo siento que lo que está pasando también hoy en día es porque desconocemos a las personas que ponemos”.

En su reflexión, la bailarina cuestionó la falta de requisitos en el acceso a la política frente a las estrictas demandas del sector laboral común:

“Mira cómo es injusto hoy en día que vemos que en un cargo político ya no les importa si tiene un diploma o no. Imagínate. Pero cuando vas a pedir trabajo honestamente, que te tiraste tantos años de estudio, la carta que te piden para el trabajo, si tienes experiencia, que estudiaste, mínimo tienes que saber inglés”, expresó Valdiri.

Sobre la tensión social generada por la desigualdad de condiciones, remarcó: “La gente queriendo trabajar, pero ahí viene el problema, ¿cómo paga los estudios? El pobre papá endeudado pagándole al pobre hijo de tantos años. Entonces, no entiendo, no hay un balance. Allá pones a gente que no tiene un diploma y aquí al pobre que quiere trabajar le hacen la vida imposible pa que entre en un trabajo a camellar”.

La controversia de figuras como Felipe Saruma al incursionar en el escenario político revela la preocupación creciente entre los ciudadanos, que no dudaron en exponer sus opiniones al respecto, con mensajes como: “Totalmente de acuerdo con ella, no solo es Saruma, he visto una cantidad de influenciadores queriendo ser políticos”; “no me quiero imaginar cómo serán los argumentos en los debates dentro de la entidades”, entre otros más.