Registraduría presenta nuevo diseño de tarjeta electoral para las consultas del 8 de marzo

El formato, que resalta los nombres de las consultas en rojo dentro de recuadros negros, busca facilitar la participación y evitar errores al momento de votar

Hernán Penagos revela estructura definitiva
Hernán Penagos revela estructura definitiva de la papeleta para las próximas consultas ciudadanas - crédito Montaje Infobae

El registrador nacional, Hernán Penagos, presentó oficialmente el diseño final de la tarjeta electoral que se utilizará durante las consultas previstas para el 8 de marzo de 2026.

El nuevo formato incorpora los nombres de cada consulta destacados en color rojo, distribuidos individualmente dentro de recuadros negros. Penagos aseguró que la estructura facilita la comprensión del proceso y reduce la posibilidad de confusiones.

“Es muy intuitiva y no da lugar a errores al momento de tomar una decisión”, señaló durante el anuncio.

El funcionario enfatizó que los jurados de votación deberán informar a cada ciudadano sobre la disponibilidad de la consulta, dejando en manos del elector la decisión de ejercer ese derecho.

La medida busca garantizar transparencia y autonomía en la jornada democrática, promoviendo que cada votante actúe con pleno conocimiento de sus opciones.

Penagos también hizo un llamado a la responsabilidad en el ejercicio del voto. Recordó que la normativa establece que solo se puede participar una vez y que marcar más de una opción invalidará la elección realizada.

La Registraduría espera que estas disposiciones refuercen la confianza en el proceso y contribuyan al desarrollo de una consulta ordenada y confiable.

Noticia en desarrollo...

