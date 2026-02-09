Colombia

Central Hidroeléctrica Urrá anuncia aumento en las descargas al río Sinú por incremento del caudal en el embalse

La medida se adopta en medio de un episodio de lluvias sin precedentes en la cuenca, mientras las autoridades verifican la operación del embalse, los protocolos de gestión del riesgo y el impacto de la contingencia en la generación de energía y el mercado eléctrico

El incremento de lluvias en
El incremento de lluvias en la cuenca del Sinú obligó a reforzar las medidas de control en la operación del embalse. - crédito Contraloría General

La Central Hidroeléctrica Urrá I anunció un aumento en las descargas hacia el río Sinú, como consecuencia del incremento significativo de los aportes de agua al embalse, una situación que se presenta en medio de la actual temporada de lluvias que afecta a varios departamentos del Caribe colombiano.

De acuerdo con un comunicado oficial emitido por URRÁ S.A. E.S.P., la decisión se tomó con el objetivo de controlar la tasa de ascenso de los niveles del embalse y garantizar la seguridad de la infraestructura y de las comunidades ubicadas aguas abajo.

Aumento de caudales obliga a ajustar la operación del embalse

En el comunicado, fechado el 8 de febrero de 2026 a las 9:30 p. m., la empresa informó que el incremento en las descargas responde directamente al aumento extraordinario de los aportes hídricos, producto de las fuertes lluvias registradas en la cuenca alta del río Sinú.

“Debido al incremento de los aportes de caudal al embalse y con el objeto de controlar la tasa de ascenso de los niveles del mismo, se han incrementado las descargas desde la Central Hidroeléctrica URRÁ I”, señaló la compañía.

La empresa reiteró el llamado a la ciudadanía para seguir únicamente la información divulgada a través de los canales oficiales y acatar las recomendaciones de los organismos de gestión del riesgo, cuyo acompañamiento resulta clave ante este tipo de contingencias.

La contingencia por lluvias activó
La contingencia por lluvias activó protocolos de gestión del riesgo en la Central Hidroeléctrica Urrá. - crédito Urrá

Llamado a la prevención en comunidades ribereñas

El aumento en las descargas genera especial atención en los municipios ubicados a lo largo del río Sinú, particularmente en Montería y otras poblaciones ribereñas, donde históricamente los incrementos súbitos del caudal pueden derivar en inundaciones, afectaciones a cultivos y riesgos para la movilidad.

Por ello, las autoridades insisten en la activación de planes de contingencia locales, el monitoreo permanente de los niveles del río y la atención a las alertas tempranas emitidas por los organismos de socorro.

Superservicios inspeccionó Urrá antes del anuncio de descargas

El anuncio de la hidroeléctrica se conoce horas después de que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) realizara una visita de inspección a la Central Hidroeléctrica de Urrá, ubicada en el municipio de Tierralta, Córdoba, y a sus zonas aledañas.

La inspección se llevó a cabo en el marco de las emergencias registradas en Córdoba y Sucre por las intensas lluvias, y tuvo lugar antes de que se informara oficialmente el incremento en las descargas.

Según explicó el superintendente Felipe Durán Carrón, durante la visita se solicitó información detallada sobre la operación del embalse, la generación de energía, los volúmenes de vertimiento y la activación de los protocolos del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres.

Las autoridades mantienen seguimiento a
Las autoridades mantienen seguimiento a la operación de la hidroeléctrica en medio de condiciones hidrológicas excepcionales. - crédito urnadecristal.gov.co

Superservicios pidió información sobre precios y operación energética

Durán indicó que la inspección también tuvo como propósito analizar la forma en que se han fijado los precios en el mercado de energía, en un contexto marcado por condiciones hidrológicas extremas.

“Solicitamos información sobre la operación del embalse, la coyuntura de la generación de energía, los volúmenes de vertimientos, los precios de ofertas en el mercado de bolsa de energía y la forma en que se dio la activación de los protocolos del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres”, afirmó el funcionario.

Esta revisión hace parte de una evaluación más amplia sobre el cumplimiento normativo y regulatorio en situaciones de emergencia climática.

El frente frío más intenso en la historia del embalse

Uno de los datos más relevantes revelados por la Superservicios es que el actual frente frío es el de mayor intensidad registrado en la historia del embalse de Urrá. Los aportes de agua han oscilado entre 1.000 y 2.654 metros cúbicos por segundo, cifras que superan ampliamente el promedio histórico de 121 metros cúbicos para el mes de febrero.

Este comportamiento extremo del régimen hídrico explica la necesidad de ajustar la operación del embalse y aumentar las descargas como medida preventiva.

- crédito Superintendencia de Servicios Públicos

Seguimiento permanente a la gestión del riesgo

Desde la Superservicios se anunció que continuará el seguimiento al cumplimiento de los protocolos de gestión del riesgo en las hidroeléctricas del país, con el objetivo de proteger a las comunidades y garantizar la continuidad del servicio de energía a precios costo-eficientes.

La visita a Urrá se realizó por instrucción del presidente Gustavo Petro, como parte de la respuesta institucional frente a la emergencia por lluvias en la cuenca del río Sinú.

Mientras tanto, las autoridades mantienen el llamado a la prudencia, la información responsable y la coordinación interinstitucional, en un escenario climático que sigue generando presión sobre la infraestructura hidráulica del país.

