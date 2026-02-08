Santa María se posiciona como referente científico en Colombia tras el hallazgo de más de 200 fósiles y huellas prehistóricas

Más de 200 hallazgos entre fósiles y huellas están siendo analizados con el acompañamiento de universidades y especialistas en geología. - crédito Caracol Radio

Santa María, Boyacá, comienza a posicionarse como uno de los nuevos epicentros de la investigación paleontológica en Colombia, luego del descubrimiento de más de 200 fósiles y huellas prehistóricas en ríos y zonas aledañas del municipio. El hallazgo, que tuvo su origen en una iniciativa pedagógica, hoy se perfila como un proyecto de alto valor científico, educativo y ambiental, con potencial para la conservación del patrimonio geológico y el desarrollo de un turismo sostenible.

El descubrimiento se produjo durante actividades académicas lideradas por docentes y estudiantes del Colegio Técnico Jacinto Vega, quienes inicialmente trabajaban en la construcción de un calendario solar astronómico. Durante el proceso, utilizaron piedras del río Batá y detectaron signos fósiles y huellas de organismos antiguos, lo que despertó el interés por profundizar en el estudio del territorio.

Según explicó el alcalde de Santa María, Rubén Darío González, el trabajo de exploración se ha concentrado en sectores comprendidos entre Puente Amuros y el cruce hacia Caño Negro, donde se han documentado imágenes, huellas y fósiles de gran relevancia científica.

“Se ha dedicado a recolectar pruebas arqueológicas que se encuentran desde Puente Amuros hasta el cruce que conduce a Caño Negro, y ha sido un trabajo realmente interesante”, señaló el mandatario municipal según informo Caracol Radio.

Tras los primeros hallazgos, geólogos con experiencia previa en la identificación de huellas de iguanodón en la región oriental del país orientaron la investigación y recomendaron ampliar los recorridos, así como documentar sistemáticamente los elementos encontrados.

Fósiles marinos y huellas en proceso de validación

Durante los recorridos por los ríos Batá y Lengupá, se han identificado fósiles de amonitas, crinoideos, moluscos, bivalvos e incluso un cangrejo fosilizado, lo que sugiere la presencia de antiguos ecosistemas marinos en la zona. Además, nuevas huellas de dinosaurio están actualmente en proceso de validación por especialistas de la Universidad de los Andes.

De acuerdo con los geólogos que acompañan el proceso, Santa María podría convertirse en una de las pocas zonas del país donde convergen diversos tipos de fósiles marinos, lo que le otorga un valor científico excepcional a nivel nacional.

Impacto educativo y respaldo institucional

El proyecto ha tenido un impacto significativo en la comunidad educativa. Docentes y estudiantes participan activamente en los recorridos, la documentación y la divulgación del hallazgo, fortaleciendo el vínculo entre la ciencia y la educación rural.

“Para mí es algo impresionante y maravilloso. Los estudiantes tienen mucha emoción y los profesores también”, expresó Julián Gutiérrez, docente de la institución educativa de acuerdo con el medio ya mencionado.

La iniciativa cuenta con el respaldo de la administración municipal, así como de entidades ambientales como CorpoChivor, con el objetivo de estructurar un modelo de turismo científico responsable que proteja los hallazgos y garantice su conservación.

Asimismo, instituciones como el SENA han iniciado procesos de capacitación y sensibilización ambiental, mientras que universidades como la UPTC, la Universidad Nacional y la Universidad de los Andes han manifestado su interés en realizar trabajo de campo en la región.

Boyacá y un hallazgo paleontológico sin precedentes

Este avance local se suma a otro descubrimiento clave para la ciencia colombiana. Durante el mes de enero, investigadores confirmaron la preservación de piel fosilizada de un reptil marino de hace entre 125 y 120 millones de años, hallado en la Formación Paja, también en el departamento de Boyacá.

El fósil, identificado como CIP-0107 y conservado en el Centro de Investigaciones Paleontológicas de Villa de Leyva, corresponde a un ictiosaurio del Cretácico Temprano y representa el primer registro confirmado de tejidos blandos en un reptil marino en el norte de Suramérica.

Un fósil excepcional que rompe un vacío científico

El estudio científico demostró la presencia de estructuras flexibles interpretadas como restos de piel, así como patrones microscópicos asociados a capas de la epidermis. Estas estructuras no son simples impresiones, sino residuos orgánicos transformados químicamente durante millones de años.

Los análisis indican que proteínas originales de la piel se convirtieron en polímeros orgánicos estables, un tipo de conservación extremadamente raro, especialmente en ambientes marinos tropicales. Este hallazgo aporta evidencia clave para cerrar el llamado “Lower Cretaceous Gap”, un período con escasa preservación de tejidos blandos a nivel global.

Vista general del ictiosaurio CIP-0107, un reptil marino del Cretácico Temprano hallado en la Formación Paja, Boyacá, que conserva restos excepcionales de tejidos blandos

Santa María y Boyacá, una ventana al pasado

Los científicos atribuyen esta preservación excepcional a factores como entierro rápido, bajo oxígeno, actividad microbiana temprana y formación de concreciones carbonatadas, condiciones que habrían protegido los tejidos del deterioro.

En conjunto, estos descubrimientos refuerzan el valor de Boyacá y de municipios como Santa María como laboratorios naturales para la investigación paleontológica, ampliando el conocimiento sobre la vida marina y terrestre del pasado profundo y posicionando a Colombia en el mapa científico internacional.