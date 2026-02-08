Colombia

Resultados Baloto y Revancha 7 de febrero: números ganadores del último sorteo

Enseguida los resultados del sorteo Baloto y averigüe si ha sido uno de los ganadores

Guardar
Baloto realiza dos sorteos a
Baloto realiza dos sorteos a la semana, todos los miércoles y sábado (Infobae/Jovani Pérez)

La lotería de Baloto divulgó los resultados de su más reciente sorteo celebrado este sábado 7 de febrero de 2026.

Este popular sorteo entrega cientos de millones de pesos en premios a miles de participantes. Averigue si fue uno de los ganadores de hoy.

Resultados del Baloto

Fecha del sorteo: sábado 7 de febrero de 2026.

Números ganadores: 9 12 26 27 31 3.

A qué hora se juega el Baloto

Baloto realiza dos sorteos a la semana, todos los miércoles y sábado, después de las 23:00 horas, en los que puedes ganar varios miles de millones de pesos.

¿Cómo cobrar un premio de la lotería?

Cuide bien el boleto, es muy importante que así sea porque es el comprobante oficial para cobrar el premio en caso de que resulte ganador, mantenlo en un lugar seguro y trata que no se maltrate.

Si el premio es igual o menor a 48 UTV, es decir, 1.824.192 pesos, se puede cobrar en cualquier punto de venta. Sin embargo, si el premio es mayor a dicha cantidad se tiene que presentar en alguna de las cinco la fiduciarias autorizadas para reclamarlo.

Recuerde que tienes hasta un año naturales, contados a partir del día siguiente de la celebración del concurso correspondiente, para reclamar el premio, de lo contrario ya no será entregado y será destinado al sector salud.

¿Cuáles son los números más ganadores de Baloto y Revancha según la IA?

Este es el peculiar
Este es el peculiar plan de premios de la lotería (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los números que más han salido como ganadores en Baloto, de acuerdo a la inteligencia artificial, varían según el análisis de los sorteos más recientes de 2025. Según datos estadísticos, entre los números más frecuentes están el 14, 32 y 39, que han aparecido en 18 ocasiones. Otros números destacados son el 25, que ha salido 16 veces y el 8 y 12, con una frecuencia significativa también. Estas estadísticas muestran patrones históricos más que probabilidades reales de salir en futuros sorteos, ya que cada sorteo es un evento independiente y aleatorio.

En cuanto a Revancha, que es un sorteo complementario de Baloto, la IA indica que los números que más se han presentado no son tan altos en frecuencia como en Baloto, pero también se pueden identificar tendencias. Números como el 21 y 34 tienen una aparición cercana al 4% de los sorteos recientes, indicando cierta recurrencia. La distribución de números en Revancha es diferente por tener menos opciones (del 1 al 34) y menor cantidad a elegir (cinco números).

Sin embargo, es importante aclarar que, desde el punto de vista estadístico y matemático, no existe un número con mayor probabilidad de salir en Baloto o en Revancha, pues ambos sorteos son eventos aleatorios y cada número tiene la misma chance de ser seleccionado en cada sorteo. La percepción de "números calientes" que aparecen más veces es simplemente una observación histórica y no una garantía para futuras jugadas.

Qué probabilidades hay de ganar el premio mayor del Baloto

La lotería de Baloto se
La lotería de Baloto se juega cada miércoles y sábado (Colprensa)

La probabilidad de ganar el premio mayor del Baloto en Colombia es muy baja, aproximadamente de uno en más de 15 millones.

Esto se debe a que para ganar se deben acertar cinco números entre 43 posibles y además la "súper balota" entre 16 números, lo que da un total de 15 millones 401 mil 568 combinaciones posibles.

En términos matemáticos hay 962 mil 598 combinaciones posibles para los cinco números principales y al multiplicar por las 16 opciones de la súper balota, se obtiene esa cifra total de combinaciones. Por lo tanto, la probabilidad de acertar la combinación ganadora con una sola apuesta es de una entre más de 15 millones.

Aunque las probabilidades de ganar el premio mayor son muy bajas, el Baloto ofrece premios secundarios por acertar menos números o solo la súper balota, lo que aumenta las posibilidades de obtener algún premio menor.

Aun así, el premio mayor sigue siendo extremadamente difícil de ganar.

Temas Relacionados

Resultado Lotería Baloto HoyÚltimas actualizacionesLoterías de Colombia

Más Noticias

Santa María se posiciona como referente científico en Colombia tras el hallazgo de más de 200 fósiles y huellas prehistóricas

El descubrimiento, surgido desde una iniciativa educativa, impulsó investigaciones geológicas y paleontológicas en ríos y zonas aledañas del municipio, con participación de universidades y entidades ambientales

Santa María se posiciona como

Acueducto anuncia cambio temporal en la factura del agua para usuarios en tres localidades de Bogotá: conozca las zonas

El ajuste corresponde a un proceso técnico de armonización de los ciclos de facturación. El consumo no cobrado en el periodo reducido se reflejará en la siguiente factura, sin generar incrementos en la tarifa ni cobros adicionales

Acueducto anuncia cambio temporal en

Riña y disparos en Bosa dejaron cuatro personas heridas y una motocicleta incinerada por la comunidad

La Policía intervino tras la alerta ciudadana y puso a disposición de la Fiscalía a varios de los implicados, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido

Riña y disparos en Bosa

Policía captura en Soacha a colombiano solicitado por EE. UU. por vínculos con el Tren de Aragua

La detención se realizó en vía pública como parte de una operación conjunta entre la DIJIN, la Fiscalía y autoridades estadounidenses. El requerido enfrenta cargos por narcotráfico, homicidio, secuestro y concierto para delinquir

Policía captura en Soacha a

Que no te tomen por sorpresa: los cortes de la luz en Santander de este domingo 8 de febrero

Toma precauciones y conoce donde se llevarán a cabo los cortes de luz que se van a realizar en tu localidad

Que no te tomen por
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Las cuentas pendientes que le

Las cuentas pendientes que le habrían cobrado al excapo Santiago Gallón Henao en México: el papel de la mafia irlandesa y “Fresa”, de la Nueva Familia Michoacana

Se conoce nuevo video del brutal ataque contra dos escoltas del senador Jairo Castellanos en Arauca: criminales sonreían

Reportan confinamiento y desabastecimiento en El Bagre, Antioquia, por bloqueo de las disidencias en medio de la emergencia invernal

Experta en salud pública desmintió a Gustavo Petro: homicidios y muertes violentas se incrementaron en Colombia en el 2025

ELN secuestró a médico y enfermera en zona rural de Teorama para atender milicianos heridos tras bombardeo en el Catatumbo

ENTRETENIMIENTO

Shakira mostró cómo fue su

Shakira mostró cómo fue su bienvenida a El Salvador para el regreso de ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’

Video: Yeferson Cossio mostró a Yina Calderón y su hermana Cintia su talento con la guitarra frente a un auditorio

Adriana Lucía y Martina La Peligrosa se pronunciaron tras inundaciones en Córdoba: “Hoy los necesitamos más que nunca”

Sofía Vergara negó noviazgo con Douglas Chabott y anunció que está soltera: “Estoy conociendo muchísima gente”

Experta en comunicación explicó cómo debió disculparse Johanna Fadul por comentario contra Campanita: “Racista de mier…”

Deportes

Jhon Arias recibe emotiva bienvenida

Jhon Arias recibe emotiva bienvenida de Richard Ríos en Palmeiras: “¡Estamos juntos en esto!“

Bayern Múnich vs. Hoffenheim: hora y dónde ver a Luis Díaz por la fecha 21 de la Bundesliga

Dimayor definió los horarios y fechas de la primera jornada de la Liga Femenina BetPlay: hay tres duelos destacados

Así fue el insólito penalti que cometió Yerson Mosquera con el Wolverhampton en la Premier League

Técnico del Deportivo Pasto exigió la salida de periodista en rueda de prensa tras empate ante Bucaramanga: “No podemos trabajar”