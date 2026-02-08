Petro calificó a Médicos de Colombia de ser una “página de propaganda” tras crítica sobre el sistema de salud actual

El cruce surgió tras críticas al funcionamiento actual del sistema de salud - crédito montaje Infobae

El presidente Gustavo Petro respondió públicamente a un mensaje emitido por la cuenta Médicos de Colombia, en el que se cuestionaba la situación actual del sistema de salud.

En esa publicación, el colectivo afirmó: “Puede decir el señor Petro lo que quiera, pueden encabritarse los petristas, pero antes de este gobierno la salud funcionaba en Colombia decentemente. No era ese mar de amargura y y miserableza en que se convirtió”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Ante estas declaraciones, el jefe de Estado replicó desde su cuenta personal y descalificó la fuente del mensaje. “Está es la enorme mentira de estas páginas de propaganda. Cómo puede decirse que un sistema de salud funciona bien, si deja perder los dineros públicos y su tasa de mortalidad infantil por desnutrición era el doble de la que ahora tenemos?”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

Gustavo Petro respondió a Médicos de Colombia en la red social X - crédito @petrogustavo/X

Datos presentados por Petro

Como parte de su respuesta, el presidente compartió una imagen con un gráfico sobre la tasa de mortalidad en menores de un año en Colombia entre 2018 y 2025, medida por cada 1.000 nacidos vivos. En la visualización se distinguen dos periodos gubernamentales: el correspondiente a la administración de Iván Duque, entre 2018 y 2021, y el del actual gobierno, con datos preliminares entre 2022 y 2025.

Durante el periodo 2018-2021 se registraron variaciones moderadas. En 2018 hubo 6.883 defunciones con una tasa de 11,30; en 2019 se reportaron 6.870 defunciones con tasa de 11,36. Para 2020 la cifra descendió a 5.993 defunciones con una tasa de 10,12, mientras que en 2021 aumentó a 6.362 defunciones con una tasa de 10,96. En conjunto, estos años reflejan una tendencia levemente descendente respecto al inicio del periodo, con fluctuaciones intermedias.

En el periodo 2022-2025, con datos preliminares para el último año, en 2022 se reportaron 6.330 defunciones y una tasa de 11,73, la más alta de toda la serie. Posteriormente se observa una reducción sostenida: en 2023 se registraron 5.289 defunciones con tasa de 10,86; en 2024, 4.500 defunciones con tasa de 10,56; y en 2025, 4.005 defunciones con una tasa de 9,84, el valor más bajo del periodo analizado, según los datos presentados por el Grupo de Vigilancia en Salud Pública de la Dirección de Epidemiología y Demografía.

Los datos revelados por Petro provienen del Sispro y del Grupo de Vigilancia en Salud Pública - crédito @petrogustavo/X

Respuestas del gremio médico y organismos de control

Las afirmaciones del presidente sobre el estado del sistema sanitario generaron nuevas reacciones desde organizaciones médicas. Clemencia Mayorga, presidenta del Colegio Médico de Cundinamarca, calificó como “falso” el balance presentado por el mandatario. “El aumento crítico de tutelas y quejas por falta de medicamentos y atención lo demuestran. El cierre de más de 10.000 servicios de salud y trabajadores sin pago lo demuestran”, señaló.

Respecto al indicador de mortalidad por desnutrición, Mayorga agregó que la cifra de 2024 “es casi la misma que en 2020”, lo que, según indicó, cuestiona la existencia de una mejora estructural atribuible al modelo actual de gestión.

Informes de la Defensoría del Pueblo también documentan cambios en el acceso a los servicios, particularmente para afiliados de la Nueva EPS. Un reporte elaborado por la delegada para el Derecho a la Salud y la Seguridad Social, Claudia Vaca González, muestra incrementos en las quejas entre 2024 y 2025 en varios departamentos priorizados. En el Huila, las reclamaciones crecieron 564%; en Vichada, 538%; y en Amazonas, 290%. En Norte de Santander los casos pasaron de 216 a 705, mientras que en el Quindío se registraron 1.314 quejas, la cifra más alta del informe.

La Defensoría del Pueblo reportó incremento de reclamaciones contra Nueva EPS entre 2024 y 2025 - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

De acuerdo con la Defensoría, las principales causas de las reclamaciones incluyen falta de oportunidad en la entrega de medicamentos, demoras en citas especializadas, acumulación de cartera con prestadores, insuficiencia de redes de servicio y negación de transporte y viáticos, especialmente en zonas dispersas.