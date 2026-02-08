Colombia

Petro calificó a Médicos de Colombia de ser una “página de propaganda” tras crítica sobre el sistema de salud actual

El pronunciamiento del mandatario se produjo tras críticas difundidas en redes sociales sobre el funcionamiento del sistema antes de su administración

Guardar
El cruce surgió tras críticas
El cruce surgió tras críticas al funcionamiento actual del sistema de salud - crédito montaje Infobae

El presidente Gustavo Petro respondió públicamente a un mensaje emitido por la cuenta Médicos de Colombia, en el que se cuestionaba la situación actual del sistema de salud.

En esa publicación, el colectivo afirmó: “Puede decir el señor Petro lo que quiera, pueden encabritarse los petristas, pero antes de este gobierno la salud funcionaba en Colombia decentemente. No era ese mar de amargura y y miserableza en que se convirtió”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Ante estas declaraciones, el jefe de Estado replicó desde su cuenta personal y descalificó la fuente del mensaje. “Está es la enorme mentira de estas páginas de propaganda. Cómo puede decirse que un sistema de salud funciona bien, si deja perder los dineros públicos y su tasa de mortalidad infantil por desnutrición era el doble de la que ahora tenemos?”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

Gustavo Petro respondió a Médicos
Gustavo Petro respondió a Médicos de Colombia en la red social X - crédito @petrogustavo/X

Datos presentados por Petro

Como parte de su respuesta, el presidente compartió una imagen con un gráfico sobre la tasa de mortalidad en menores de un año en Colombia entre 2018 y 2025, medida por cada 1.000 nacidos vivos. En la visualización se distinguen dos periodos gubernamentales: el correspondiente a la administración de Iván Duque, entre 2018 y 2021, y el del actual gobierno, con datos preliminares entre 2022 y 2025.

Durante el periodo 2018-2021 se registraron variaciones moderadas. En 2018 hubo 6.883 defunciones con una tasa de 11,30; en 2019 se reportaron 6.870 defunciones con tasa de 11,36. Para 2020 la cifra descendió a 5.993 defunciones con una tasa de 10,12, mientras que en 2021 aumentó a 6.362 defunciones con una tasa de 10,96. En conjunto, estos años reflejan una tendencia levemente descendente respecto al inicio del periodo, con fluctuaciones intermedias.

En el periodo 2022-2025, con datos preliminares para el último año, en 2022 se reportaron 6.330 defunciones y una tasa de 11,73, la más alta de toda la serie. Posteriormente se observa una reducción sostenida: en 2023 se registraron 5.289 defunciones con tasa de 10,86; en 2024, 4.500 defunciones con tasa de 10,56; y en 2025, 4.005 defunciones con una tasa de 9,84, el valor más bajo del periodo analizado, según los datos presentados por el Grupo de Vigilancia en Salud Pública de la Dirección de Epidemiología y Demografía.

Los datos revelados por Petro
Los datos revelados por Petro provienen del Sispro y del Grupo de Vigilancia en Salud Pública - crédito @petrogustavo/X

Respuestas del gremio médico y organismos de control

Las afirmaciones del presidente sobre el estado del sistema sanitario generaron nuevas reacciones desde organizaciones médicas. Clemencia Mayorga, presidenta del Colegio Médico de Cundinamarca, calificó como “falso” el balance presentado por el mandatario. “El aumento crítico de tutelas y quejas por falta de medicamentos y atención lo demuestran. El cierre de más de 10.000 servicios de salud y trabajadores sin pago lo demuestran”, señaló.

Respecto al indicador de mortalidad por desnutrición, Mayorga agregó que la cifra de 2024 “es casi la misma que en 2020”, lo que, según indicó, cuestiona la existencia de una mejora estructural atribuible al modelo actual de gestión.

Informes de la Defensoría del Pueblo también documentan cambios en el acceso a los servicios, particularmente para afiliados de la Nueva EPS. Un reporte elaborado por la delegada para el Derecho a la Salud y la Seguridad Social, Claudia Vaca González, muestra incrementos en las quejas entre 2024 y 2025 en varios departamentos priorizados. En el Huila, las reclamaciones crecieron 564%; en Vichada, 538%; y en Amazonas, 290%. En Norte de Santander los casos pasaron de 216 a 705, mientras que en el Quindío se registraron 1.314 quejas, la cifra más alta del informe.

La Defensoría del Pueblo reportó
La Defensoría del Pueblo reportó incremento de reclamaciones contra Nueva EPS entre 2024 y 2025 - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

De acuerdo con la Defensoría, las principales causas de las reclamaciones incluyen falta de oportunidad en la entrega de medicamentos, demoras en citas especializadas, acumulación de cartera con prestadores, insuficiencia de redes de servicio y negación de transporte y viáticos, especialmente en zonas dispersas.

Temas Relacionados

Médicos de ColombiaGustavo PetroCrisis en saludMortalidad infantilIván DuqueEntrega de medicamentosAtención en saludDefensoría del PuebloColombia-Noticias

Más Noticias

Registraduría entregó balance positivo tras simulacro nacional de preconteo electoral

El registrador Hernán Penagos vaticinó más simulacros nacionales antes de las elecciones presidenciales

Registraduría entregó balance positivo tras

Camilo Romero lanzó pulla sobre posibles intentos por dividir al progresismo: “No cuenten conmigo”

El exembajador y candidato presidencial renunció a la consulta de centro-izquierda que se realizará el 8 de marzo

Camilo Romero lanzó pulla sobre

Familia de Omar Geles hizo grave denuncia: utilizan la imagen del fallecido artista para cometer estafas en línea

Las representaciones legales del cantante informaron sobre la circulación de publicaciones fraudulentas que utilizan su imagen y nombre con fines ilícitos, solicitando a la ciudadanía no acceder ni compartir este tipo de contenidos

Familia de Omar Geles hizo

Jhon Viáfara recuperó su libertad tras haber cumplido parte de su condena por narcotráfico en Estados Unidos

El exfutbolista del Once Caldas siempre negó estar vinculado al tráfico de estupefacientes

Jhon Viáfara recuperó su libertad

El 51% de los solteros siente presión social en febrero: psicóloga advierte sobre el impacto de San Valentín en la salud mental

Aunque la fecha proviene de tradiciones populares de Estados Unidos, en Colombia el 14 de febrero también se ha extendido como una jornada ligada a gestos románticos, regalos y expresiones afectivas, con efectos en el bienestar emocional de quienes no tienen pareja

El 51% de los solteros
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Se conoce nuevo video del

Se conoce nuevo video del brutal ataque contra dos escoltas del senador Jairo Castellanos en Arauca: criminales sonreían

Reportan confinamiento y desabastecimiento en El Bagre, Antioquia, por bloqueo de las disidencias en medio de la emergencia invernal

Experta en salud pública desmintió a Gustavo Petro: homicidios y muertes violentas se incrementaron en Colombia en el 2025

ELN secuestró a médico y enfermera en zona rural de Teorama para atender milicianos heridos tras bombardeo en el Catatumbo

Ministerio de Defensa ofreció millonaria recompensa por información sobre el atentado contra el esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos

ENTRETENIMIENTO

Familia de Omar Geles hizo

Familia de Omar Geles hizo grave denuncia: utilizan la imagen del fallecido artista para cometer estafas en línea

Sofía Vergara estará en el Super Bowl LX: la ‘Toti’ aparecerá en dos publicidades, y se especula con una tercera

The Hives en Colombia: así fue la vez que la banda desafió una tormenta durante su última visita al país

Carlos Vives, Silvestre Dangond, Grupo Niche, Monsieur Periné y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Jugador de la selección Colombia le habría pedido a Mariana Zapata tener un hijo: así lo recordó la ‘influencer’

Deportes

Bayern Múnich vs. Hoffenheim: hora

Bayern Múnich vs. Hoffenheim: hora y dónde ver a Luis Díaz por la fecha 21 de la Bundesliga

Dimayor definió los horarios y fechas de la primera jornada de la Liga Femenina BetPlay: hay tres duelos destacados

Así fue el insólito penalti que cometió Yerson Mosquera con el Wolverhampton en la Premier League

Técnico del Deportivo Pasto exigió la salida de periodista en rueda de prensa tras empate ante Bucaramanga: “No podemos trabajar”

Exjugador de Millonarios reconoció que llegó a revender boletas en el Fútbol Profesional Colombiano