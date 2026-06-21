Gustavo Petro compartió video de su hija Antonella para lanzar pullas: “Les dice unas cuantas verdades a algunos”

Debate en redes tras video de Antonella Petro sobre trabajo no remunerado y acceso a la educación - crédito @petrogustavo/X

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, utilizó su cuenta oficial en la red social X para resaltar un video de su hija, Antonella Petro, en el que la joven expuso su visión sobre el país y la necesidad de transformaciones sociales.

El mandatario acompañó la publicación con la frase: “Mi hija Antonella Petro les dice unas cuantas verdades que algunos piensan que es comunismo”.

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El material audiovisual, mostró a Antonella Petro manifestando sus inquietudes respecto al reconocimiento de tareas históricamente invisibilizadas y al acceso a derechos fundamentales.

“Perdón por mi opinión extremista. Yo solo quiero una Colombia donde el trabajo no remunerado de las mujeres cuidadoras sea redistribuido y valorado”, expresó la hija del jefe de Estado al inicio de su mensaje.

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En el registro, Antonella Petro señaló: “Donde los jóvenes no tengan que ver el acceso a la educación pública y de calidad como un milagro, sino como un derecho básico. Que nos dé las herramientas para salir adelante sin importar de dónde vengamos”.

Gustavo Petro difundió mensaje de su hija sobre justicia social, derechos y medio ambiente - crédito @petrogustavo/X

En esta ocasión, el mandatario enfatizó la importancia de las palabras de su hija, aludiendo a la interpretación que algunos hacen de estas propuestas: “que algunos piensan que es comunismo”.

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La intervención de Antonella Petro también incluyó un llamado a la protección ambiental: “Por querer un proyecto de país que proteja el agua y nuestros ecosistemas”. La joven concluyó su intervención con la frase: “Qué pena por esa opinión tan extremista”.

Antonella Petro afirmó que es la hija preferida del presidente Gustavo Petro

En una reciente entrevista concedida a la periodista Vanessa de la Torre en Caracol Radio, Antonella Petro compartió detalles poco habituales sobre su vida familiar y el vínculo que mantiene con su padre, el presidente Gustavo Petro.

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Según la joven, el mandatario suele estar “muy pensativo” y a menudo “vive tal vez un poco en su mundo”, una actitud que ha influido en su propio carácter y comportamiento.

Durante la charla, Antonella Petro explicó cómo se adapta a los distintos ambientes sociales, asegurando: “Cuando cojo confianza, soy mucho más extrovertida como mi mamá. En cambio, cuando no conozco, soy mucho más introvertida, más tímida”.

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Andrea Petro reveló que, aunque Gustavo Petro lo niegue, su hija favorita es Antonella, por ser la menor de la familia - crédito @andreapetro91/Instagram

La conversación también incluyó una pregunta directa sobre la preferencia paternal. Entre risas, la hija menor del presidente afirmó: “A ver, de mi papá sí. Mis hermanos me van a matar, pero yo creo que sí”. Sobre su madre, matizó que la relación es diferente: “De mi mamá no”.

La entrevista abordó la manera en que el mandatario expresa afecto en el hogar.

Antonella Petro relató que su padre es “demasiado” amoroso y detalló qué espera él de sus hijos: “Mi papá con lo único que en serio exige es con el colegio, con las buenas notas, en general todo lo que es estudio”. Añadió que el jefe de Estado también pone especial atención en la conducta: “Más que mentiras, es como la moral, como hacer las cosas bien, de corazón, con principios y con valores”.

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Las declaraciones de Antonella Petro generaron reacciones en redes sociales, donde varios usuarios destacaron la naturalidad con la que la joven se refiere a su entorno familiar, a pesar de la exigente agenda presidencial de su padre.

Comentarios como “No le tiren hate a ella, no tiene la culpa del papá que le tocó” y “Los valores del papá no tienen nada que ver con ella, Antonella no tiene la culpa, puede que sí sea un buen padre” circularon en las plataformas digitales.

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Gustavo Petro publicó video de su hija Antonella para lanzar pullas sobre el comunismo - crédito AP - Captura de pantalla

Por su parte, Andrea Petro, hermana mayor y empresaria, abordó las mismas preguntas en una interacción con usuarios.

Frente a la supuesta preferencia del mandatario por Antonella, respondió: “Él nos miente a todos. Él dice que no, pero sí, obviamente que sí”. Consideró que ser la menor le otorga un lazo especial con el presidente y que “es normal el apego que él tiene con ella”.

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Andrea Petro también mencionó el impacto de la vida política sobre la dinámica familiar. Tras la llegada de Gustavo Petro al poder en agosto de 2022, la distancia entre los hermanos se acentuó, una situación agravada por la dispersión geográfica de la familia. Aun así, la empresaria aseguró que intentan reunirse en fechas clave y sostuvo: “Estamos en los momentos importantes, estamos ahí”.