Mario Muñoz contó por qué Doctor Krápula no toca en eventos públicos de Medellín y cuestionó la participación del alcalde Fico

La entrevista de Felipe Muñoz reveló la exclusión de Doctor Krápula de festivales públicos en Medellín por razones políticas - crédito Colprensa

La reciente entrevista publicada en el canal de YouTube de Felipe Muñoz, líder de la barra Los Del Sur y baterista de Tres de Corazón, trajo a la conversación pública un tema que ha marcado la carrera de la banda Doctor Krápula: las puertas cerradas en algunos de los eventos más importantes de Medellín y, en general, en el circuito de festivales públicos organizados por administraciones conservadoras.

En diálogo con Mario Muñoz, vocalista y líder de Doctor Krápula, se abordó sin rodeos cómo el activismo político y social de la agrupación se convirtió en un factor determinante para su exclusión en escenarios oficiales de la capital antioqueña.

Felipe Muñoz planteó abiertamente la hipótesis de que parte del rechazo que enfrenta Doctor Krápula en Medellín se debe al ambiente político de la ciudad y al discurso progresista del grupo. “Medellín no deja de ser una ciudad con influencia conservadora, un poco tirada a la derecha. Eso haya procreado que por el activismo de Doctor Krápula, pues haya un antagonismo entre la simpatía de estos rockeros y lo que la banda ha abanderado un poco más. Esa es mi teoría”, comentó el entrevistador, recordando que en otros tiempos la agrupación desataba furor absoluto entre el público local.

El ambiente político conservador de Medellín se menciona como un obstáculo para bandas progresistas como Doctor Krápula - crédito @doctorkrapula/ Instagram

Mario Muñoz respondió con franqueza, asegurando que la postura política de la banda no es un cálculo, sino una consecuencia natural de su historia y convicción: “Nosotros hemos, o por lo menos yo siempre he querido tratar de proyectar lo que soy y asumir las consecuencias. Pierdo cuatro fans porque soy de Millonarios... Y lo mismo es en temas políticos. Yo tengo una tendencia política progresista, se ha definido así últimamente. Pero desde el inicio de Doctor Krápula siempre hubo un asunto de letras, de conciencia social, de lucha de clases”.

Igualmente, Mario Muñoz recordó el acompañamiento constante de la banda a estudiantes, campesinos e indígenas, así como su participación en estallidos sociales y luchas ambientales.

Muñoz reconoció que, en el contexto actual, esa coherencia tiene un costo: “Hay administraciones en las que nosotros no tenemos cabida. Nosotros no tenemos cabida en una Feria de las Flores hoy como Doctor Krápula, porque quien maneja la ciudad es Fico y él no quiere a Doctor Krápula, eso es claro. Y el mensaje está dado desde muchos frentes. Básicamente, aquí no vengan”.

La administración de Medellín actual, liderada por Fico, rechazó la participación de Doctor Krápula en eventos culturales de la ciudad - crédito Colprensa

Según el cantante, la instrucción es explícita: “Si quieren venir a tocar a Medellín, toca con empresa privada y con un empresario que arme un concierto, porque con erario público paisa, no vamos a traer a unos izquierdosos. Eso lo han dicho así, derecho de frente”.

Esta realidad, explicó Mario Muñoz, no solo se vive en Medellín. La agrupación ha enfrentado restricciones y vetos en eventos públicos en otras ciudades. “No solamente dejamos de tocar en el Rock al Parque diez años porque no queríamos tocar. Es porque la ciudad estaba en manos de gente que no quería que pisáramos esos escenarios también. Y eso es una realidad que mucha gente no conoce y no se imaginan”.

Asimismo, el vocalista de Doctor Krápula también mencionó intentos de censura en la Feria de Cali y la Feria de Manizales, especialmente por sus posturas antitaurinas y de defensa de causas sociales.

Mario Muñoz destacó la coherencia de la banda al mantener su postura política y asumir la consecuencia de la exclusión - crédito @subcantante/Instagram

Mario argumentó que la consecuencia de ser fiel a una postura es asumir el costo de la exclusión, tanto en escenarios públicos colombianos como en otros países. “En Alemania también hubo una censura cuando empezó a revolverse el tema de Gaza y Palestina. Nos cancelaron dos conciertos porque nosotros empezamos a hablar de esa causa palestina en conciertos en Alemania y nos dijeron: ‘Aquí no van a venir a tocar’”, relató, cuestionando la idea de libertad de expresión en el mundo contemporáneo.

Mario Muñoz cerró su reflexión con una pregunta esencial sobre el sentido y el espíritu del rock and roll: “¿Y entonces qué es el rock and roll, si no es decir las cosas como son y estar parado en eso? Por eso llevamos treinta años tocando”.

Finalmente, en su entrevista con Felipe Muñoz, Mario precisó que la banda asume la coherencia como bandera, incluso si implica perder espacios, seguidores o contratos oficiales.