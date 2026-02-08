Colombia

Familia de Omar Geles hizo grave denuncia: utilizan la imagen del fallecido artista para cometer estafas en línea

Las representaciones legales del cantante informaron sobre la circulación de publicaciones fraudulentas que utilizan su imagen y nombre con fines ilícitos, solicitando a la ciudadanía no acceder ni compartir este tipo de contenidos

Omar Geles falleció en Valledupar
Omar Geles falleció en Valledupar a los 57 años, dejando un legado de más de 900 composiciones icónicas - crédito @omargeles/Instagram

Aunque el cantautor bolivarense Omar Geles falleció el 21 de mayo de 2024, personas inescrupulosas continúan utilizando su nombre e imagen para obtener beneficios económicos.

A propósito de esto, la familia y los representantes legales del reconocido cantautor y productor emitieron un comunicado oficial alertando sobre una modalidad de estafa y suplantación de identidad digital que utiliza el nombre y el legado del artista para engañar a ciudadanos.

La musiva indicó que, en los últimos días, se han detectado publicaciones falsas que simulan ser notas periodísticas y que promueven supuestas oportunidades de inversión, narrativas sobre herencias inexistentes y el uso de plataformas financieras asociadas a inteligencia artificial y algoritmos.

El comunicado firmado por Maren
El comunicado firmado por Maren García y los hijos de Geles alerta sobre ingeniería social utilizada en campañas de estafa digital - crédito oygeles/Instagram

El comunicado, firmado por Maren García, esposa de Geles, sus hijos y asesores legales, enfatizó que dicho material es totalmente falso y está diseñado bajo técnicas de “ingeniería social”. En redes sociales, la familia publicó el documento junto a una imagen que aparenta ser un artículo del medio El Tiempo, en el que se adjuntan enlaces que conducen a sitios de estafa.

Los allegados al artista explicaron que el objetivo de los delincuentes es generar morbo y confianza utilizando la imagen de Geles para inducir a las personas a ingresar a enlaces externos, capturar datos personales y posteriormente dirigirlas a plataformas de inversión fraudulentas o inducir transacciones de dinero.

El comunicado advierte: “Omar Geles jamás avaló, recomendó ni promovió plataformas de inversión. Cualquier afirmación que lo vincule con rendimientos garantizados es una utilización indebida de su nombre y una falta de respeto a su memoria”.

La familia informó que ya se encuentran adelantando gestiones ante plataformas digitales y canales institucionales para solicitar la baja de los anuncios, recopilar evidencia técnica y buscar a los responsables. Detallaron que el contenido circula en redes sociales, servicios de mensajería y otras plataformas digitales, presentándose falsamente como una publicación periodística.

La familia de Omar Geles
La familia de Omar Geles denuncia estafas digitales que usan su nombre y advierte sobre la suplantación de identidad en internet - crédito oygeles/Instagram

La familia y sus representantes recalcaron que no existe ninguna “nota” ni “investigación” auténtica que respalde las afirmaciones sobre herencias, supuestos montos, cuentas, cláusulas, plataformas o recomendaciones. Enfatizaron que el material busca aprovechar la credibilidad de nombres reconocidos y el impacto emocional de la pérdida del artista para engañar al público.

Actualmente, ya se adelantan acciones formales para proteger el nombre, la imagen y el legado de Omar Geles, así como la seguridad de los ciudadanos. Como parte de las recomendaciones, la familia instó a no abrir ni reenviar enlaces asociados a este contenido, no registrar datos personales ni realizar consignaciones, y reportar la publicación como fraude o suplantación en la plataforma donde aparezca. Además, solicitan informar a quienes reenvíen el material que se trata de un engaño.

En el comunicado se destaca: “Este no es un asunto de farándula ni un chisme viral. Es un caso serio de fraude reputacional y riesgo para la gente, que pretende beneficiarse económicamente a costa de la memoria de un artista querido y de la confianza del público”.

La familia agradeció a quienes han alertado sobre la situación y pidió apoyo para detener la circulación de estos contenidos, reiterando que la mejor manera de ayudar es no difundir los enlaces y reportarlos de inmediato donde se detecten.

Publicaciones falsas circulan en redes
Publicaciones falsas circulan en redes sociales aprovechando la imagen de Omar Geles para promover fraudes financieros y herencias inexistentes - crédito oygeles/Instagram

“Agradecemos a quienes han alertado sobre esta situación y pedimos apoyo para detener su circulación. La mejor forma de ayudar es no difundir el enlace y reportarlo donde aparezca”, finalizó el comunicado.

Cabe recordar que el acordeonero murió a los 57 años tras sufrir un paro cardiorrespiratorio mientras jugaba tenis en el Club Campestre de Valledupar. El artista fue trasladado a la Clínica Erasmo, donde llegó sin signos vitales luego de desmayarse de forma repentina. Geles tenía antecedentes cardíacos, ya que en abril de 2024 fue hospitalizado en Miami por dolor en el pecho y brazos durante un concierto. Además, padecía hipertensión arterial, condición que, junto al esfuerzo físico, habría desencadenado el evento fatal, según expertos médicos.

Temas Relacionados

Omar GelesSuplantación De IdentidadFraude DigitalEstafasColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

