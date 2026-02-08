Creador de contenido explica la caída de más de 100 rayos en una noche en Antioquia: El Valle de Aburrá fue el que tuvo más impactos

Un municipio de Antioquia es considerado por la Nasa como uno de los cuatro lugares donde más descargas eléctricas se presentan al año - créditos @sebasestradar/IG | Pexels | archivo Colprensa

“Oiga, ¿a usted también lo despertó...?” Así comenzó el relato del periodista antioqueño Sebastián Estrada Ramírez, que la tarde del viernes 6 de febrero compartió en su cuenta de Instagram la magnitud de una tormenta eléctrica que sacudió a Medellín y los municipios vecinos.

“Los truenos, rayos y centellas se cayeron a medianoche en Medellín”, narró el también creador de contenido.

Y es que la cantidad de descargas eléctricas que contabilizó el joven, apoyado en cifras oficiales, fue de 107 rayos que iluminaron el cielo antioqueño y, de paso, estremecieron a la población, sobre todo entre las dos y las tres de la mañana del viernes a lo largo del Valle de Aburrá.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Estrada detalló en su informe que estos relámpagos acompañaron las intensas lluvias que se registraron en Medellín entre la noche del jueves 5 de febrero y el amanecer del 6 de febrero.

“Cayeron en los diez municipios del área metropolitana. A muchos nos despertó”, indicó Estrada, que apoyó el análisis con cifras del Sistema de Alerta Temprana del Valle de Aburrá (Siata).

Los informes detallaron una distribución desigual de la tormenta.

Estrada señaló que en el Valle de Aburrá se se mantienen en alerta las autoridades debido a los niveles de ríos y quebradas por cuenta de las precipitaciones - crédito @sebasestradar/IG

Solo en Medellín se registraron 61 rayos; en Girardota, 24; en Barbosa, 10; en Envigado, 6; en Bello, 3; en La Estrella, 2, y en el municipio de Sabaneta, 1.

En las declaraciones que dejó en redes, Estrada afirmó que las precipitaciones comenzaron alrededor de las 8:50 p. m. (jueves 5 de febrero), activando la alerta roja por altos niveles de agua en el río Medellín y las quebradas La Presidenta y La Iguana.

Estrada aseveró que lo ocurrido no fue un episodio aislado.

El comunicador argumentó que las tormentas eléctricas que afectaron la zona (que hace parte de la región Andina, centro del país) están vinculadas a los frentes fríos que cruzan el Caribe colombiano, un fenómeno que, según el Ideam (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales), persistirá durante los próximos días (segunda semana de febrero) en el país y seguirá alterando las condiciones climatológicas.

El periodista mencionó que la emergencia también golpeó con fuerza a los departamentos de Córdoba y Antioquia, en especial a la subregión del Urabá, donde las lluvias han provocado múltiples emergencias.

La situación llevó a las autoridades a declarar la calamidad pública en Antioquia y en el departamento vecino.

El creador de contenido Sebastián Estrada señaló cómo el frente frío que afecta al país podría tener incidencia en esta serie de descargas eléctricas que no dejaron dormir más de un ciudadano en Medellín y los municipios del área metropolitana en la capital de Antioquia - crédito @sebasestradar/IG

Antioquia, el departamento de Colombia en el que más muerte por caída de rayos se registra y con el municipio con más descargas

El incremento de las muertes causadas por rayos, sumado a la intensidad inédita de las tormentas, encendió las alarmas en la administración departamental.

De acuerdo con un estudio realizado por la Universidad Nacional y publicado en 2019, Antioquia es el departamento con mayor riesgo de fallecimientos por impacto de rayos en Colombia.

Entre 1997 y 2017, se registraron 1.313 muertes por rayos en el país, de las cuales 242 ocurrieron en Antioquia. Este dato representa el 18,4% del total nacional y duplica la cifra del segundo lugar, el Cauca, que contó con 150 muertes. Valle del Cauca se ubicó en tercer lugar con 85 casos.

El informe de la universidad también señala que los meses con mayor número de incidentes fatales son marzo y mayo, que concentran el 31% de los casos, y el periodo de septiembre a noviembre (34%).

Además, el riesgo de morir por el impacto de un rayo en zonas rurales es diez veces mayor que en áreas urbanas.

El estudio agrega que los hombres presentan cuatro veces más riesgo de sufrir accidentes mortales por rayos en comparación con las mujeres.

El municipio de Cáceres se encuentra ubicado en la subregión del Bajo Cauca antioqueño - crédito captura de pantalla Antioquia es Mágica / sitio web

Un informe de la Nasa publicado en 2018 identificó al municipio de Cáceres, en el Bajo Cauca antioqueño, como el de mayor incidencia en el país (y cuarto en el escalafón mundial), con más de 6.600 descargas eléctricas mensuales.

Este fenómeno se replica en el Valle de Aburrá, donde, de acuerdo con datos del Siata, la región muestra niveles de actividad comparables a las zonas del planeta con mayor concentración de tormentas, y solo es superada por el Lago de Maracaibo, en Venezuela; el Parque Nacional Kahuzi-Biega y la ciudad de Shabunda, situadas en la República Democrática del Congo.

El exdirector del Dagran, Carlos Ríos Puerta, explicó en ese entonces que la topografía montañosa y la ubicación geográfica cercana a la Línea del Ecuador (paralelo 0°) generan condiciones propicias para el desarrollo de tormentas eléctricas intensas en Antioquia.

Sumado a esto, la radiación solar recibida durante todo el año favorece la convección, incrementando la formación de rayos en la zona.