Bad Bunny disfrutó de una lujosa finca en Medellín, las tres noches tuvieron un costo de 30 millones: tiene piscina y canchas deportivas

Bad Bunny se alojó en la Finca Lidia en Guarne, cerca a Medellín y el aeropuerto internacional José María Córdova - crédito @badbunnyclips_ / TikTok

Unas imágenes recientes de la exclusiva Finca Libia en Antioquia han vuelto a poner el foco sobre el paso de Bad Bunny por Medellín durante el 23, 24 y 25 de enero de 2026 por su gira mundial Debí Tirar Más Fotos World Tour.

El lugar, que se alquila por cerca de 30.000.000 de pesos colombianos por 3 noches, fue la residencia del reguetonero puertorriqueño durante su estadía en la capital antioqueña, donde también visitó restaurantes del exclusivo sector de El Poblado.

El video, difundido en cuentas de redes sociales creadas por fans del artista como Benopost en Instagram y badbunnyclips_ en TikTok, muestra al artista con camiseta blanca, pantalón deportivo gris y una bebida en la mano.

Se le ve acercarse a la cancha de la finca, donde, según la grabación, se jugaba un partido informal. La escena, de apenas 25 segundos, donde no se alcanzan a ver más personas, ha desatado especulaciones sobre la privacidad de las celebridades en sus viajes y el atractivo que generan estos destinos exclusivos.

Aparentemente el video es de una cámara de seguridad - crédito composición fotográfica

La finca, situada en Guarne, una localidad cercana a Medellín y al aeropuerto internacional José María Córdova, se promociona en su página web como un “refugio de lujo” para quienes buscan privacidad y confort de alto nivel.

Entre sus comodidades destacan 6 dormitorios y 7 baños, además de interiores decorados con elegancia, una piscina climatizada y espacios diseñados para el esparcimiento social.

La extensión total de la propiedad supera 1,4 hectáreas, según la descripción. El entorno invita a la celebración y el encuentro, con instalaciones que incluyen: cancha de tenis, baloncesto, pickleball, bolera, jacuzzi, sauna, gimnasio privado, duchas al aire libre, fogata y salón de reuniones, además de un área de barbacoa y comedor para grupos numerosos.

Durante la visita de Bad Bunny a Medellín, la ciudad vivió un notable auge económico. El alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga informó que, en los tres días de conciertos, el movimiento económico superó los 160.000 millones de pesos colombianos, una cifra que equivale a poco más de USD 43 millones. Restaurantes, bares y comercios recibieron a miles de visitantes, impulsando el turismo y la actividad nocturna.

La finca cuenta con una amplia cancha, en la que se habría visto al artista - crédito Finca Libia

El público que acudió a los recitales en el Estadio Atanasio Girardot fue mayoritariamente foráneo. De acuerdo con el alcalde, cerca del 77% de los asistentes provenían de otras ciudades colombianas, mientras que el restante 23% llegó desde países como Panamá, República Dominicana, Costa Rica, Guatemala, Ecuador y Puerto Rico. El flujo de turistas se estimó en 100.000 personas durante el evento.

A la par del impacto artístico, la presencia de Bad Bunny en hospedajes exclusivos como la Finca Libia ha elevado el perfil de la oferta de lujo en la región. Actualmente, reservar esta finca para un grupo cerrado implica un desembolso cercano a 29,6 millones de pesos colombianos por tres noches, según Airbnb, lo que la posiciona como una de las opciones más costosas y solicitadas en plataformas de hospedaje.

Tras su paso por Colombia, el puertorriqueño tiene previsto un compromiso de alto perfil: su presentación como artista principal en el Super Bowl. El evento deportivo, que tendrá lugar el domingo 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, enfrentará a los New England Patriots contra los Seattle Seahawks en un partido que dará inicio a las 6:30 p. m. hora colombiana.

La finca está cerca de el aeropuerto José María Córdova - crédito Finca Libia

La participación de Bad Bunny en el Super Bowl marca una evolución respecto a su aparición en 2020, cuando fue parte del espectáculo junto a Shakira, Jennifer López y J Balvin. Ahora, el músico asume el rol estelar, respaldado por el éxito de su más reciente álbum y el reconocimiento de la industria, incluido un Grammy anglo al ‘Álbum del Año’.