Acueducto anuncia cambio temporal en la factura del agua para usuarios en tres localidades de Bogotá: conozca las zonas

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) anunció un cambio temporal en la facturación del servicio de agua potable que impactará a algunos usuarios de las localidades de Suba, Chapinero y Usaquén, quienes recibirán en los próximos días un recibo correspondiente a un periodo menor al habitual de dos meses.

La entidad aclaró que esta variación no se debe a errores en la facturación ni a un aumento en la tarifa, sino a un proceso técnico interno de armonización de los ciclos de facturación, cuyo objetivo es mejorar la lectura de los medidores y agilizar la atención a la ciudadanía.

¿Cómo funciona actualmente la facturación del agua en Bogotá?

El servicio de agua en la capital es suministrado por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), que expide la factura de manera bimestral, es decir, cada dos meses.

Los ciclos de lectura tienen una duración que oscila entre 58 y 62 días, y aunque el consumo se mide cada dos meses, la factura discrimina el consumo y los costos correspondientes a cada mes dentro de ese periodo.

Este sistema se mantiene sin modificaciones para la mayoría de usuarios; sin embargo, algunos predios en tres localidades específicas serán parte de un ajuste temporal.

Factura del agua tendrá un periodo menor al habitual

De acuerdo con la EAAB, durante el mes de febrero de 2026, algunos usuarios recibirán una factura correspondiente a un periodo inferior a los dos meses habituales.

La empresa fue enfática en señalar que este cambio no representa cobros adicionales ni alteraciones en la tarifa vigente. El consumo que no sea facturado en este recibo se incluirá en la siguiente factura, reflejando únicamente el consumo real del servicio.

“La factura mostrará únicamente el consumo real del servicio y sin generar cobros adicionales”, explicó el Acueducto.

¿Qué es la armonización del ciclo de facturación?

El proceso anunciado por la EAAB se conoce como armonización del ciclo de facturación, un ajuste técnico que busca organizar y optimizar los tiempos de lectura de los medidores en determinadas zonas de la ciudad.

Según explicó la empresa, Bogotá está dividida en ciclos de facturación, que corresponden a porciones geográficas donde se realizan las lecturas del consumo de agua. No obstante, se identificaron algunos ciclos demasiado amplios, que no están alineados con los distritos hidráulicos encargados de suministrar el servicio.

Esta situación, señaló la EAAB, dificulta realizar lecturas oportunas, limita la agilidad en las revisiones internas y retrasa la atención de solicitudes y requerimientos ciudadanos.

Localidades donde se aplicará el cambio temporal

La empresa indicó que la armonización de ciclos solo se aplicará a algunos usuarios de las siguientes localidades:

Suba

Chapinero

Usaquén

El Acueducto reiteró que no todos los usuarios de estas localidades se verán afectados, ya que el ajuste depende del ciclo específico al que pertenezca cada predio.

Acueducto garantiza que no habrá cambios en la tarifa

La EAAB insistió en que este proceso no implica ninguna modificación en el valor de la tarifa del servicio de agua, ni representa un incremento en el costo final del recibo.

“Se trata de un ajuste técnico que se traduce en un servicio más eficiente y oportuno para la ciudad”, señaló la directora de apoyo comercial de la EAAB, Yahaira Díaz Quesada.

La funcionaria explicó que la armonización permitirá realizar lecturas con mayor oportunidad, agilizar la atención de solicitudes y fortalecer la confianza de los usuarios en el proceso de facturación.

Usuarios serán informados previamente del cambio

La Empresa de Acueducto informó que los usuarios afectados serán notificados previamente y por escrito, donde se les explicará que el consumo no facturado en ese periodo se reflejará en la siguiente factura.

Una vez finalice el proceso de armonización, los predios volverán a recibir su factura con la periodicidad bimestral habitual, como ha ocurrido tradicionalmente.