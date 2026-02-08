Abelardo de la Espriella propone plan de choque de 10 billones para estabilizar la salud en Colombia en 90 días

De la Espriella expone estrategias para enfrentar la crisis del sistema de salud colombiano. - crédito Secretaría de Salud y Colprensa

Un plan de choque de 10 billones de pesos para estabilizar el sistema de salud colombiano en apenas 90 días es una de las propuestas centrales del aspirante presidencial Abelardo de la Espriella, quien expuso su estrategia en entrevista con el director de El Tiempo.

Según lo revelado por el medio, el abogado penalista y líder del movimiento Defensores de la Patria aseguró que esta medida busca responder a uno de los problemas más sentidos por los colombianos y es la crisis en la atención médica, la entrega de medicamentos y el pago a prestadores y profesionales de la salud.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De la Espriella explicó que los recursos para el plan de choque provendrían de la Adres, el Presupuesto General de la Nación o la emisión de bonos, con el objetivo de cubrir de inmediato las obligaciones pendientes del sistema. “Con 10 billones de pesos yo puedo estabilizar el sistema en los primeros 90 días”, afirmó el candidato, según recogió El Tiempo.

El aspirante detalló que la prioridad será garantizar la atención a los pacientes, la entrega oportuna de medicamentos, el pago a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) que cumplen y los salarios del personal hospitalario. Para De la Espriella, la situación ha escalado a una emergencia humanitaria en la que la falta de atención ha costado vidas, debido principalmente al desorden financiero que atraviesa el sistema.

El candidato propone recursos inmediatos para asegurar atención y entrega de medicamentos. - crédito EFE y Reuters

Diálogo con todos los actores y cierre definitivo de la deuda

El candidato presidencial sostuvo que la solución estructural pasa por sentar en una misma mesa a prestadores, aseguradores, usuarios, médicos y entidades del Estado, con el propósito de lograr un cierre y liquidación definitiva de la deuda del sistema.

“Para resolver el problema de fondo, que es un tema grave frente al déficit financiero, yo soy capaz de sentar en la misma mesa a los prestadores, a los aseguradores, a los usuarios, a los médicos y, también, a los organismos del Estado que intervienen en toda esta ecuación, para buscar un cierre de la deuda, una liquidación”, manifestó De la Espriella en la conversación publicada por el medio ya mencionado.

El abogado enfatizó que ningún avance será posible sin una solución financiera integral, advirtiendo que estabilizar el sistema es apenas el primer paso antes de afrontar una reforma profunda y definitiva.

Prevención, deporte y nutrición: una política de Estado para el largo plazo

En su diagnóstico, De la Espriella señaló que la raíz de la crisis se encuentra también en la ausencia de una política pública sostenida sobre deporte y alimentación desde la niñez. Su propuesta incluye la implementación de una política de Estado que promueva la actividad física y una alimentación saludable, con el objetivo de reducir en el futuro la carga de enfermedades crónicas sobre el sistema.

“Si nosotros tenemos una política de Estado, no una política de gobierno, que le lleve deporte a nuestros niños y jóvenes y, que, además, les alimente bien, con una cultura en torno a una dieta sana, esos niños de hoy que no se alimentan bien y que además de eso no hacen deporte, no van a ser una carga para el sistema de salud en el futuro”, declaró el candidato, según cita El Tiempo.

La creación de “moto-rutas” busca reducir accidentes y aliviar la congestión hospitalaria. - crédito Infobae

Accidentalidad en motocicleta y reforma del SOAT

Un punto adicional en la propuesta del aspirante se enfoca en la accidentalidad asociada a motocicletas, que representa un alto porcentaje de la congestión hospitalaria. De la Espriella advirtió que solo el 20% de las más de 12,5 millones de motos en Colombia cuenta con SOAT, por lo que planteó la creación de un seguro más económico para ampliar la cobertura y la implementación de “moto-rutas” en las vías existentes, con el fin de organizar el tránsito de motociclistas y reducir los accidentes.

Estabilizar antes de reformar: prioridad a la atención inmediata

El plan de Abelardo de la Espriella parte de la premisa de que la estabilización inmediata del sistema es indispensable para evitar más muertes y garantizar el acceso a la salud de todos los colombianos.

“Si nosotros queremos estabilizar el sistema necesitamos una plata ya para pagar lo que se debe y para poder brindarle atención a la gente y sus medicamentos. Habrá que hacer una reforma profunda, sin duda, pero primero hay que estabilizar el sistema para que los colombianos se nos sigan muriendo”, puntualizó el candidato.

Reunir a todos los actores del sector salud es clave en la propuesta de De la Espriella. - crédito Campaña De La Espriella

Propuestas para reducir la polarización política

Durante la entrevista, el aspirante presidencial también abordó el reto de la polarización en Colombia. De la Espriella consideró que la división política y social no es irreversible y que se fundamenta en promesas incumplidas y el desencanto de sectores que no han visto respuestas a sus demandas históricas.

El candidato aseguró que su gestión buscaría reconstruir la confianza, incluyendo a quienes hoy apoyan propuestas políticas distintas. “Yo quiero ayudar a sanar ese dolor, pero no con discursos. Yo me los voy a traer hasta acá con resultados, cumpliendo lo que ni siquiera Petro les cumplió. Es la única manera, porque con discursos no se puede”, afirmó De la Espriella.

El aspirante subrayó su compromiso con la inclusión política y la justicia, diferenciando entre la apertura al diálogo con todos los sectores y el deber de que quienes hayan cometido delitos respondan ante la ley, sin importar su filiación ideológica. “Los que se han robado el país, los que han feriado la soberanía, los que han humillado a la Fuerza Pública, tienen que pagar sus culpas y para eso está la justicia. Un país que no tiene justicia no tiene futuro”, sentenció.