Sofía Vergara estará en el Super Bowl LX: la 'Toti' aparecerá en dos publicidades, y se especula con una tercera

La actriz estará entre las celebridades elegidas para sumarse en las publicidades del esperado evento deportivo en Santa Clara

Sofia Vergara será una de
Sofia Vergara será una de las celebridades que estará en los comerciales del Super Bowl LX, el próximo 8 de febrero

Falta un día para que se realice en el Levi’s Stadium de Santa Clara el Super Bowl LX y, como es habitual, lo que sucede dentro y fuera del campo de juego es igual de importante.

Si en lo deportivo la expectativa gira alrededor de quién se llevara el trofeo Vince Lombardi entre New England Patriots y Seattle Seahawks, el espectáculo que lo rodea parece ser igual o hasta más importante. La incertidumbre por el show de Bad Bunny, la apertura de la transmisión con Green Day, así como las pautas comerciales que se verán durante la transmisión despiertan intriga en redes sociales desde hace semanas.

En una edición marcada por la presencia de jugadores con ascendencia latinoamericana como Christian González en los Patriotas y la cuota latina en el entretenimiento con Bad Bunny, tenía sentido que hubiese estrellas queridas por los latinos residentes en Estados Unidos elegidas para los anuncios y comerciales del Super Bowl, los más costosos del deporte a nivel mundial. Y, por eso mismo, tenía sentido que una de las elegidas fuese Sofía Vergara.

La “Toti” fue confirmada en dos publicidades y se especula con que aparecerá en una tercera.

Las dos confirmadas son bien distintas entre sí, pues la primera es una para la promoción de los Skechers Hands Free Slip-ins, en la que se ve a la actriz lanzando sus zapatos “inútiles” (incluyendo tacones) a una piscina para usar los nuevos modelos sin manos. Este spot está programado para emitirse justo antes del inicio del partido.

Un producto y una campaña
Un producto y una campaña de salud pública son las apariciones confirmadas de Sofía Vergara en el Super Bowl LX, hasta ahora

El otro anuncio confirmado forma parte de una campaña de Boehringer Ingelheim con la que se busca generar conciencia sobre la detección de la diabetes tipo 2. En el comercial de unos 30 segundos de duración, la colombiana estará acompañada de la actriz ganadora del Óscar, Octavia Spencer.

“Hay muchísima diabetes tipo 2, y hay muchísima presión alta”, contó Sofía en declaraciones para Univisión sobre esta iniciativa. “Nadie está diciendo que hay un test o un examen muy sencillo, en el que no tienen que meterte ninguna máquina, o pincharlos ni dormirlos. Es un examen de orina que puedes hacer rutinariamente con tu doctor”, explicó.

Vergara también se sintió complacida de que un anuncio tan importante vaya a formar parte del Super Bowl. “Emocionada por la campaña, porque es un mensaje tan importante que tener la posibilidad de presentarlo en el show más visto de la televisión es espectacular. Creemos que podemos llegar a muchas personas”.

La ‘Toti’ podría estar en una tercera publicidad del Super Bowl

En la publicidad, Owen Wilson
En la publicidad, Owen Wilson llama a una "Sofía" para que le ayude a entender el español

Paralelamente con la confirmación de su presencia en dichas publicidades, las especulaciones sobre una aparición de Sofía Vergara en los segmentos comerciales iban en una dirección más cómica.

Durante la semana, la cadena Telemundo lanzó un teaser de expectativa protagonizado por el actor Owen Wilson mientras observaba imágenes del partido de fase de grupos correspondiente al Mundial de Qatar 2022 en el que Argentina superó a México por 2-0.

En la publicidad, el actor hollywoodense menciona algunas palabras en español, pero sin saber exactamente lo que significan. Frustrado, Wilson decide tomar su teléfono celular y llamar a alguien que tiene guardado como “Sofía :)”. Acto seguido se escucha al actor decir en inglés: “Sofía, es Owen. Es un llamado de ayuda”.

En sus redes sociales, la
En sus redes sociales, la 'Toti' dejó entrever que afrontaría una fase de "profesora", añadiendo la fecha en la que se realizará el Super Bowl LX

Con la duda sembrada, todo parecía indicar que era una mención casual. Sin embargo, con una publicación en su cuenta de Instagram, la propia “Toti” alimentó todavía los rumores con una fotografía suya y las palabras “En mi era de profesora. 2.8.26″. La fecha apuntada es la misma del Super Bowl, por lo que la actriz dejó abierta la posibilidad de participar de la mencionada publicidad, orientada a la promoción de la cadena norteamericana como canal que transmitirá para el público latino en Estados Unidos los partidos de la Copa del Mundo.

