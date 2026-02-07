Roy Barreras asegura que Petro puede ser vicepresidente sin inhabilidades

Roy barreras aseguró que Petro no tiene habilidades apra se vicepresidente - crédito @RoyBarreras/Twitter

El candidato presidencial Roy Barreras defendió abiertamente la posibilidad de que el actual presidente Gustavo Petro sea su fórmula vicepresidencial en las próximas elecciones, declarando que “el presidente Petro no tiene inhabilidad alguna para ser vicepresidente”.

El anuncio llegó en medio de una rueda de prensa en Cartagena, donde Barreras detalló los fundamentos políticos y jurídicos de su planteamiento y llamó a la unidad del progresismo para enfrentar a la derecha en las urnas.

Barreras subrayó la importancia de contar con una figura que represente de manera genuina las luchas ciudadanas y los reclamos sociales para dar continuidad al proceso de cambio en Colombia.

“El que quiera avanzar en el cambio social debe acompañarse de alguien que encarne legítimamente las luchas populares. Y me refiero al original y no a la fotocopia”, expresó frente a decenas de periodistas, destacando la fortaleza simbólica de Petro como líder de este sector.

De acuerdo con Roy Barreras, existen conceptos jurídicos –entre ellos, pronunciamientos de exmagistrados del Consejo de Estado– que descartan cualquier obstáculo legal o constitucional para que un expresidente pueda postularse a la Vicepresidencia.

Según explicó el candidato, las inhabilidades para ese cargo están explícitamente definidas en la Carta Magna y ninguna de ellas es haber ejercido previamente la Presidencia, despejando así uno de los principales cuestionamientos de la opinión pública.

El líder del Partido de La Fuerza enfatizó que esta proposición no se basa en un acuerdo previo con Petro, sino que pretende abrir un debate dentro del progresismo.

“No se lo he preguntado al Presidente. Se lo preguntó al progresismo de base: si considera que Gustavo Petro podría ser una garantía de continuidad del proyecto del cambio, yo estaría dispuesto a que me hiciera el honor de ser mi fórmula”, afirmó, señalando que su postura busca respaldar una agenda de centroizquierda que combine estabilidad institucional y reformas sociales.

La consulta interpartidista programada para el 8 de marzo será, a juicio de Barreras, una prueba decisiva de cohesión entre las distintas fuerzas del progresismo.

Rechazó que el proceso derive en divisiones y reiteró su compromiso de buscar consensos con otros sectores inmediatamente después del evento. “El 8 de marzo no habrá división, sino la garantía de la unidad”, aseguró, al tiempo que planteó la posibilidad de entablar conversaciones con Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, para lograr acuerdos que consoliden una sola candidatura.

A lo largo de la rueda de prensa Barreras amplió la definición de progresismo, abarcando no solo a la izquierda tradicional, sino también a liberales, independientes, ecologistas y ciudadanos sin partido formal pero identificados con la continuidad de las reformas sociales. Subrayó que el proyecto requiere de amplias mayorías y de una visión de país que supere los extremos.

El llamado de Barreras movilizó a los seguidores del progresismo a participar masivamente en la consulta del 8 de marzo, convencido de que allí se podrá pasar de los “3 millones de votos obtenidos por el Pacto Histórico en octubre de 2025 a una base de 8 millones”, para construir una propuesta de gobierno capaz de combinar reformas, estabilidad y unidad nacional.

La intervención de Roy Barreras abrió un debate sobre la posibilidad de que Gustavo Petro acompañe la próxima fórmula presidencial, respaldando su viabilidad jurídica y política. Barreras propuso que el progresismo busque la unidad y supere divisiones, incluyendo a distintos sectores y actores sociales en torno a un proyecto de reformas y estabilidad.

La convocatoria a participar en la consulta del 8 de marzo se presentó como un paso clave para consolidar una candidatura de amplio respaldo, que combine continuidad, legitimidad y capacidad de alcanzar mayorías, bajo una visión que trascienda los límites tradicionales del progresismo.