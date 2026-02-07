Colombia

Roy Barreras asegura que Petro puede ser vicepresidente sin inhabilidades

El líder del Partido de La Fuerza enfatizó que esta proposición no se basa en un acuerdo previo con Petro, sino que pretende abrir un debate dentro del progresismo

Guardar
Roy barreras aseguró que Petro
Roy barreras aseguró que Petro no tiene habilidades apra se vicepresidente - crédito @RoyBarreras/Twitter

El candidato presidencial Roy Barreras defendió abiertamente la posibilidad de que el actual presidente Gustavo Petro sea su fórmula vicepresidencial en las próximas elecciones, declarando que “el presidente Petro no tiene inhabilidad alguna para ser vicepresidente”.

El anuncio llegó en medio de una rueda de prensa en Cartagena, donde Barreras detalló los fundamentos políticos y jurídicos de su planteamiento y llamó a la unidad del progresismo para enfrentar a la derecha en las urnas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Barreras subrayó la importancia de contar con una figura que represente de manera genuina las luchas ciudadanas y los reclamos sociales para dar continuidad al proceso de cambio en Colombia.

“El que quiera avanzar en el cambio social debe acompañarse de alguien que encarne legítimamente las luchas populares. Y me refiero al original y no a la fotocopia”, expresó frente a decenas de periodistas, destacando la fortaleza simbólica de Petro como líder de este sector.

De acuerdo con Roy Barreras, existen conceptos jurídicos –entre ellos, pronunciamientos de exmagistrados del Consejo de Estado– que descartan cualquier obstáculo legal o constitucional para que un expresidente pueda postularse a la Vicepresidencia.

El candidato presidencial Roy Barreras
El candidato presidencial Roy Barreras defendió abiertamente la posibilidad de que el actual presidente Gustavo Petro sea su fórmula vicepresidencial en las próximas elecciones, declarando que “el presidente Petro no tiene inhabilidad alguna para ser vicepresidente” - crédito Roy Barreras prensa

Según explicó el candidato, las inhabilidades para ese cargo están explícitamente definidas en la Carta Magna y ninguna de ellas es haber ejercido previamente la Presidencia, despejando así uno de los principales cuestionamientos de la opinión pública.

El líder del Partido de La Fuerza enfatizó que esta proposición no se basa en un acuerdo previo con Petro, sino que pretende abrir un debate dentro del progresismo.

“No se lo he preguntado al Presidente. Se lo preguntó al progresismo de base: si considera que Gustavo Petro podría ser una garantía de continuidad del proyecto del cambio, yo estaría dispuesto a que me hiciera el honor de ser mi fórmula”, afirmó, señalando que su postura busca respaldar una agenda de centroizquierda que combine estabilidad institucional y reformas sociales.

A lo largo de la
A lo largo de la rueda de prensa Barreras amplió la definición de progresismo, abarcando no solo a la izquierda tradicional, sino también a liberales, independientes, ecologistas y ciudadanos sin partido formal pero identificados con la continuidad de las reformas sociales - crédito Prensa Roy Barreras

La consulta interpartidista programada para el 8 de marzo será, a juicio de Barreras, una prueba decisiva de cohesión entre las distintas fuerzas del progresismo.

Rechazó que el proceso derive en divisiones y reiteró su compromiso de buscar consensos con otros sectores inmediatamente después del evento. “El 8 de marzo no habrá división, sino la garantía de la unidad”, aseguró, al tiempo que planteó la posibilidad de entablar conversaciones con Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, para lograr acuerdos que consoliden una sola candidatura.

A lo largo de la rueda de prensa Barreras amplió la definición de progresismo, abarcando no solo a la izquierda tradicional, sino también a liberales, independientes, ecologistas y ciudadanos sin partido formal pero identificados con la continuidad de las reformas sociales. Subrayó que el proyecto requiere de amplias mayorías y de una visión de país que supere los extremos.

El llamado de Barreras movilizó a los seguidores del progresismo a participar masivamente en la consulta del 8 de marzo, convencido de que allí se podrá pasar de los “3 millones de votos obtenidos por el Pacto Histórico en octubre de 2025 a una base de 8 millones”, para construir una propuesta de gobierno capaz de combinar reformas, estabilidad y unidad nacional.

A lo largo de la
A lo largo de la rueda de prensa Barreras amplió la definición de progresismo, abarcando no solo a la izquierda tradicional, sino también a liberales, independientes, ecologistas y ciudadanos sin partido formal pero identificados con la continuidad de las reformas sociales - crédito Colprensa

La intervención de Roy Barreras abrió un debate sobre la posibilidad de que Gustavo Petro acompañe la próxima fórmula presidencial, respaldando su viabilidad jurídica y política. Barreras propuso que el progresismo busque la unidad y supere divisiones, incluyendo a distintos sectores y actores sociales en torno a un proyecto de reformas y estabilidad.

La convocatoria a participar en la consulta del 8 de marzo se presentó como un paso clave para consolidar una candidatura de amplio respaldo, que combine continuidad, legitimidad y capacidad de alcanzar mayorías, bajo una visión que trascienda los límites tradicionales del progresismo.

Temas Relacionados

Roy BarrerasGustavo PetroInabilidadesVicepresidenteColombia-Noticias

Más Noticias

Bayern Múnich vs. Hoffenheim: hora y dónde ver a Luis Díaz por la fecha 21 de la Bundesliga

El “Guajiro” volverá a la acción en el campeonato alemán, buscando la victoria tras dos partidos sin hacerlo

Bayern Múnich vs. Hoffenheim: hora

Jugador de la selección Colombia le habría pedido a Mariana Zapata tener un hijo: así lo recordó la ‘influencer’

En medio de bromas y confidencias, Mariana Zapata contó que un futbolista de la Selección Colombia le propuso que tuvieran un hijo juntos; ella decidió no aceptar por experiencias previas y sus expectativas sobre la maternidad

Jugador de la selección Colombia

Jennifer Pedraza criticó al Gobierno Petro por continuidad de Juliana Guerrero en cargos estatales: “Es más cercana al presidente que Benedetti”

La representante a la Cámara señaló que hay pruebas contundentes contra la funcionaria

Jennifer Pedraza criticó al Gobierno

Novia de Nicolás Arrieta reaccionó a la escena romántica que recrearon con Sara Uribe en ‘La casa de los famosos Colombia’ y a los “shippeos”

Manuela Ortiz sorprendió al hablar sobre la comentada actuación entre el creador de contenido y la presentadora, mostrando seguridad e incluso provocando risas

Novia de Nicolás Arrieta reaccionó

Siete personas murieron en Nariño tras un avalancha de tierra: equipos de rescate trabajan para localizar desaparecidos y damnificados

Las fuertes lluvias provocaron la destrucción de viviendas en La Oscurana, mientras la comunidad solicita maquinaria y apoyo urgente

Siete personas murieron en Nariño
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Experta en salud pública desmintió

Experta en salud pública desmintió a Gustavo Petro: homicidios y muertes violentas se incrementaron en Colombia en el 2025

ELN secuestró a médico y enfermera en zona rural de Teorama para atender milicianos heridos tras bombardeo en el Catatumbo

Ministerio de Defensa ofreció millonaria recompensa por información sobre el atentado contra el esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos

Petro ordenó ubicar a integrantes del equipo del senador Jairo Castellanos tras atentado en Arauca: “Se brindará todo el apoyo”

Video muestra el ataque mortal contra escoltas en Arauca: ministro del Interior reportó que el senador está en ‘shock’

ENTRETENIMIENTO

Jugador de la selección Colombia

Jugador de la selección Colombia le habría pedido a Mariana Zapata tener un hijo: así lo recordó la ‘influencer’

Novia de Nicolás Arrieta reaccionó a la escena romántica que recrearon con Sara Uribe en ‘La casa de los famosos Colombia’ y a los “shippeos”

Hermana de Yeison Jiménez denuncia estafas que usan el nombre del artista tras su fallecimiento

Alan Ramírez vivió momentos de tensión previos a presentación en Soacha: lo atacaron con piedras y Álvaro Uribe Vélez se pronunció sobre el hecho

Los próximos eliminados de ‘La casa de los famosos Colombia’: según encuestas en redes sociales solo alcanzarían el 15% de las votaciones

Deportes

Bayern Múnich vs. Hoffenheim: hora

Bayern Múnich vs. Hoffenheim: hora y dónde ver a Luis Díaz por la fecha 21 de la Bundesliga

Dimayor definió los horarios y fechas de la primera jornada de la Liga Femenina BetPlay: habrán tres duelos destacados

Así fue el insólito tiro penal que cometió Yerson Mosquera con el Wolverhampton en la Premier League

Técnico del Deportivo Pasto exigió la salida de periodista en rueda de prensa tras empate ante Bucaramanga: “No podemos trabajar”

Exjugador de Millonarios reconoció que llegó a revender boletas en el Fútbol Profesional Colombiano