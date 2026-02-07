Petro pidió a la Corte Constitucional que levante la suspensión de la emergencia económica para atender la emergencia climática

El presidente Gustavo Petro lideró una mesa de crisis con su gabinete ministerial, la Ungrd, la cúpula militar y los organismos de emergencia, para coordinar la emergencia climática en Colombia - crédito Ovidio González/Presidencia

El presidente Gustavo Petro solicitó a la Corte Constitucional que levante la suspensión del decreto de emergencia económica, argumentando la urgencia de atender los estragos climáticos provocados por el frente frío que afecta a Colombia.

El mandatario manifestó su posición durante el Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, reunión en la que participaron la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), miembros del gabinete ministerial, organismos de socorro y la cúpula militar.

Las intensas precipitaciones han generado inundaciones, más de una decena de fallecidos, personas desaparecidas y miles de familias damnificadas. El Estado, a través de la Ungrd, coordina la entrega de kits de emergencia, la construcción de alojamientos provisionales y la movilización de equipos técnicos de asistencia.

En su declaración en X, Petro relacionó el desastre con la reciente decisión de la Corte Constitucional de suspender el decreto de emergencia económica. Sostuvo que la crisis era previsible y que ya había sido advertida por el Gobierno. Subrayó que el fenómeno se presentó en su tierra natal y en la del magistrado Carlos Camargo Assis, aludiendo al departamento de Córdoba, el más afectado por las inundaciones.

Gustavo Petro asoció la crisis ambiental con la suspensión de los decretos de emergencia económica - crédito @petrogustavo/X

El presidente afirmó:“Estamos ante un hecho que era sobreviniente y que describíamos explícitamente en el decreto de emergencia que suspendió la Corte (...) Como dijo la FAO, había riesgo de hambre en Córdoba y Sucre por la crisis climática y la crisis climática imprevisible se ha expresado hoy”.

Añadió: “Se juntó un hecho imprevisible, la Corte en su primera expresión tumbando un decreto de emergencia del gobierno, el primero, dijo que en el clima no había imprevisibilidad; pues la ciencia dijo que la crisis climática es cada vez más imprevisibilidad creciente y hacia el colapso”.

Petro destacó que la llegada de una corriente fría ártica hacia el sur no tiene precedentes históricos en la región, lo que ha provocado lluvias “sin recuerdo estadístico” y la saturación de embalses, agravada, según él, por la “codicia con que se ha manejado los embalses de agua”. Sostuvo que, al priorizar el funcionamiento de termoeléctricas de gas, las hidroeléctricas no han operado normalmente, lo que ha elevado los costos de energía y llenado los embalses por encima de su capacidad.

En el mensaje, Petro vaticinó que el segundo frente frío requerirá de las medidas de la "emergencia económica" - crédito @petrogustavo/X

La crítica a la construcción del embalse de Urrá, en Montería

En cuanto a la gestión de la crisis, anunció la intervención del Ejército Nacional para derribar diques que impiden el flujo de agua y la restitución de tierras robadas a ciénagas y caños, con el objetivo de mitigar las inundaciones. Señaló los potenciales riesgos del desbordamiento de la Central Hidroeléctrica Urrá, ubicada en Montería.

Petro aseguró que “nunca se debió construir Urrá” y recordó que Kimy Pernía Domicó, líder indígena asesinado por paramilitares, había advertido sobre los riesgos en su intervención ante la Cámara de Representantes.

Gustavo Petro le pidió a la Corte Constitucional que levante la suspensión al decreto de emergencia económica - crédito @petrogustavo/X

Antes de la reunión en la sala de crisis, el director de la Ungrd, Carlos Carrillo, aseguró que su entidad inspeccionó la central hidroeléctrica y que no existen riesgos actuales. Indicó que los rumores sobre un posible desbordamiento constituyen “desinformación por época electoral”. Carrillo afirmó: “No existe riesgo en la presa, eso quiero que quede muy claro y que, pues no se descontextualicen mis palabras. No existe riesgo en la presa, la Central Hidroeléctrica Urrá garantiza eso, pues por supuesto que no existe un 100%, pero la central está controlada”.

El presidente advirtió sobre la llegada de un segundo frente frío ártico y anticipó la necesidad de declarar de nuevo la emergencia económica, ambiental y social en la región, con posibilidad de extenderla al resto del país. Exigió a la Superintendencia de Servicios Públicos revisar el manejo de los embalses y sancionar la especulación con tarifas energéticas. Finalmente, solicitó a la Corte Constitucional que levante la suspensión del decreto “para atender el desastre y sus consecuencias”.