Colombia

La empresa Avinal enfrenta incidente de desacato por molestias ambientales en El Carmen de Viboral: esto dicen

La pugna legal suma años con actuaciones judiciales y administrativas; mientras tanto, la compañía remarca sus certificaciones y pide a los vecinos consultar fuentes oficiales

Guardar
El comunicado difundido por la
El comunicado difundido por la organización señala inversiones en sistemas de monitoreo y protocolos internos, mientras el proceso legal continúa y las comunidades solicitan explicaciones a autoridades municipales por los controles implementados desde septiembre de 2024 - crédito Inta

Avinal difundió un comunicado oficial, al que Infobae Colombia tuvo acceso, el 6 de febrero tras la apertura de un incidente de desacato por presuntas molestias ambientales derivadas de su operación en El Carmen de Viboral, Antioquia.

La empresa reafirmó su compromiso con la legalidad y la convivencia con las comunidades vecinas, mientras el proceso judicial continúa abierto y la discusión sobre olores y ruido persiste.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La compañía, establecida en el municipio desde 1972, resaltó su respeto al debido proceso y la institucionalidad, según el comunicado. Avinal aseguró haber realizado inversiones en mejoras operativas, fortalecimiento de protocolos internos y sistemas de monitoreo permanente, enfocados en prevenir y corregir cualquier impacto ambiental.

Durante los últimos años la compañía ha realizado inversiones y mejoras continuas, ha fortalecido protocolos y mantiene monitoreo permanente de variables clave de su operación para prevenir, detectar y corregir oportunamente cualquier desviación que pueda generar molestias”, se lee en el comunicado.

Además, reiteró que mantiene abiertos los canales de atención para la comunidad y pidió a la ciudadanía consultar solo fuentes oficiales, a fin de evitar desinformación.

El proceso legal iniciado por
El proceso legal iniciado por residentes busca salvaguardar derechos colectivos mediante revisiones periódicas en estándares ambientales y canales de diálogo, sin plantear el cierre de la instalación productiva de Avinal - crédito Comunicado Avinal

El conflicto se originó por una acción popular presentada hace cinco años por unas cuarenta familias de Sierras de la Macarena, quienes manifestaron que la operación avícola afectaba la calidad del aire y el bienestar de residentes, así como de otras zonas en Marinilla y Rionegro.

Durante este periodo se han presentado al menos 190 quejas formales por olores y ruido atribuidos a la empresa. El Consejo de Estado respaldó la acción, lo que derivó en la orden de adoptar medidas de mitigación ambiental el 26 de septiembre de 2024; hasta la fecha, el caso sigue sin resolverse.

La comunidad, representada por el abogado Jhon Fredy Osorio Pemberty, afirmó que no buscan la clausura de la granja, sino mecanismos eficaces de convivencia y revisiones constantes en inversiones y estándares ambientales.

Osorio Pemberty explicó a Blu Radio que el objetivo es proteger los derechos colectivos y garantizar el cumplimiento normativo. Detalló que el proceso legal se prolongó años por falta de acompañamiento institucional y que involucra a personerías municipales por la afectación a distintas zonas.

Las órdenes judiciales actuales requieren que la Alcaldía de El Carmen de Viboral y Cornare justifiquen las acciones tomadas desde septiembre de 2024 para controlar los olores ofensivos y los niveles de ruido.

El prolongado litigio entre la
El prolongado litigio entre la empresa y comunidades vecinas revela las complejas tensiones entre desarrollo agroindustrial, regulación ambiental y calidad de vida ciudadana en el contexto de un proceso judicial aún sin resolver - crédito AP

El incidente de desacato obliga a las autoridades a presentar pruebas y explicaciones dentro de plazos definidos, bajo vigilancia del Tribunal Administrativo de Antioquia. De confirmarse el incumplimiento, las consecuencias podrían incluir multas o arrestos para los responsables institucionales. Además, el Consejo de Estado podrá revisar la legalidad de las decisiones adoptadas.

Por su parte, Avinal subrayó que su operación cuenta con certificaciones independientes y reconocimientos en sostenibilidad, calidad y bioseguridad. Entre estos se encuentran el Sello Avícola de Sostenibilidad, Categoría Diamante otorgado por Icontec y Fenavi, la certificación Granja Biosegura del ICA y el programa Líderes Progresa de Cornare, Categoría Oro, con calificación máxima según la autoridad ambiental.

Mientras el litigio permanece abierto y las entidades públicas no han emitido nuevos pronunciamientos oficiales, todas las partes destacan la importancia de armonizar la producción agroindustrial con los derechos ciudadanos a la salud y a un ambiente digno. El proceso busca soluciones que permitan la coexistencia entre la actividad empresarial y el entorno comunitario en condiciones de justicia y responsabilidad.

La dirección de Avinal aseguró que la empresa continuará colaborando con las autoridades y promoviendo canales de información claros, con el objetivo de responder a las preocupaciones ciudadanas y mantener la transparencia como orientación esencial de su gestión.

La disputa entre autoridades, empresa
La disputa entre autoridades, empresa y comunidades pone en primer plano los retos de gobernanza ambiental, la transparencia en el sector productivo y la búsqueda de soluciones sostenibles para el bienestar colectivo - crédito UGR / Europa Press

“En Avinal creemos en la legalidad y en la mejora continua. Hemos venido invirtiendo, monitoreando y fortaleciendo nuestras acciones de control. Seguiremos cooperando con las autoridades y promoviendo información veraz y completa, porque la transparencia es parte esencial de nuestra manera de operar”, explicó Juan Fernando Peláez, gerente general.

Temas Relacionados

AvinalEl Carmen de ViboralConsejo de EstadoCornareIncidente De DesacatoMedio AmbienteColombia-Noticias

Más Noticias

Taliana Vargas preocupó a sus fans tras compartir foto desde el hospital: reveló qué es lo que tiene

La exreina de belleza envió un mensaje contando lo que le pasó y advirtiendo a sus seguidores sobre la gravedad del brote actual, mientras sus fans la rodean de buenos deseos

Taliana Vargas preocupó a sus

Por ola invernal en Córdoba, el gobernador Erasmo Zuleta le pidió a La Liendra que done la millonada que se hizo con sus documentales en YouTube

Hasta la doble campeona olímpica, la ciclista Mariana Pajón —que suspendió su carrera como deportista para ser mamá— le escribió al reconocido ‘influencer’ colombiano, con el fin de apoyar a los jóvenes deportistas que en muchas ocasiones no tiene los recursos necesarios para entrenar y competir

Por ola invernal en Córdoba,

Ejército Nacional se pronunció sobre la ofensiva contra unidad militar en Ocaña, Norte de Santander: responsabiliza al ELN

El hecho, que se registró en horas de la noche del 6 de febrero de 2026, dejó como resultado dos militares heridos

Ejército Nacional se pronunció sobre

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay: Inter de Bogotá dio la sorpresa y sigue en lo más alto

La fecha 5 del fútbol profesional colombiano se complementará con 7 encuentros más, en medio de la polémica por el estado de la cancha de El Campín que provocó el aplazamiento de tres juegos

Así va la tabla de

Redes clandestinas, universitarios vulnerables y amenazas a las elecciones: así opera el ELN en Bogotá según la inteligencia

El flujo de recursos ilegales, los métodos compartimentados y la presión sobre figuras públicas delinean la estrategia subversiva en la capital

Redes clandestinas, universitarios vulnerables y
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Experta en salud pública desmintió

Experta en salud pública desmintió a Gustavo Petro: homicidios y muertes violentas se incrementaron en Colombia en el 2025

ELN secuestró a médico y enfermera en zona rural de Teorama para atender milicianos heridos tras bombardeo en el Catatumbo

Ministerio de Defensa ofreció millonaria recompensa por información sobre el atentado contra el esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos

Petro ordenó ubicar a integrantes del equipo del senador Jairo Castellanos tras atentado en Arauca: “Se brindará todo el apoyo”

Video muestra el ataque mortal contra escoltas en Arauca: ministro del Interior reportó que el senador está en ‘shock’

ENTRETENIMIENTO

Taliana Vargas preocupó a sus

Taliana Vargas preocupó a sus fans tras compartir foto desde el hospital: reveló qué es lo que tiene

Erick Pabón habló de Maiker y su posición frente al racismo y aprovechó para despacharse por el contenido que su equipo sube en las redes sociales

Melissa Gate podría estar de regreso en ‘La casa de los famosos Colombia’: esto es lo que se sabe

Desmienten la muerte de Diomedes Dionisio Díaz, hijo del ‘Cacique de la Junta’, pero piden oraciones por su recuperación

Axwell y Steve Aoki encabezan el festival Don’t Let Daddy Know Colombia, de música electrónica: conozca fecha y precio de la boletería

Deportes

Así va la tabla de

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay: Inter de Bogotá dio la sorpresa y sigue en lo más alto

Juan Sebastian Molano se quedó con la etapa 1 de el Tour de Omán y se viste de líder: Fernado Gaviria fue segundo

Daniel Samper Ospina cargó contra Iván Mejía tras anunciar su regreso a los medios: así reaccionaron en redes sociales

Hora y dónde ver en Colombia a Bad Bunny y Christian González en el Super Bowl LX: New England Patriots y Seattle Seahawks se juegan el título

James Rodríguez posó con la camiseta del Minnesota United FC y fue sensación en redes sociales: “Nuevos desafíos, misma esencia”