La empresa Avinal enfrenta incidente de desacato por molestias ambientales en El Carmen de Viboral: esto dicen

El comunicado difundido por la organización señala inversiones en sistemas de monitoreo y protocolos internos, mientras el proceso legal continúa y las comunidades solicitan explicaciones a autoridades municipales por los controles implementados desde septiembre de 2024 - crédito Inta

Avinal difundió un comunicado oficial, al que Infobae Colombia tuvo acceso, el 6 de febrero tras la apertura de un incidente de desacato por presuntas molestias ambientales derivadas de su operación en El Carmen de Viboral, Antioquia.

La empresa reafirmó su compromiso con la legalidad y la convivencia con las comunidades vecinas, mientras el proceso judicial continúa abierto y la discusión sobre olores y ruido persiste.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La compañía, establecida en el municipio desde 1972, resaltó su respeto al debido proceso y la institucionalidad, según el comunicado. Avinal aseguró haber realizado inversiones en mejoras operativas, fortalecimiento de protocolos internos y sistemas de monitoreo permanente, enfocados en prevenir y corregir cualquier impacto ambiental.

“Durante los últimos años la compañía ha realizado inversiones y mejoras continuas, ha fortalecido protocolos y mantiene monitoreo permanente de variables clave de su operación para prevenir, detectar y corregir oportunamente cualquier desviación que pueda generar molestias”, se lee en el comunicado.

Además, reiteró que mantiene abiertos los canales de atención para la comunidad y pidió a la ciudadanía consultar solo fuentes oficiales, a fin de evitar desinformación.

El proceso legal iniciado por residentes busca salvaguardar derechos colectivos mediante revisiones periódicas en estándares ambientales y canales de diálogo, sin plantear el cierre de la instalación productiva de Avinal - crédito Comunicado Avinal

El conflicto se originó por una acción popular presentada hace cinco años por unas cuarenta familias de Sierras de la Macarena, quienes manifestaron que la operación avícola afectaba la calidad del aire y el bienestar de residentes, así como de otras zonas en Marinilla y Rionegro.

Durante este periodo se han presentado al menos 190 quejas formales por olores y ruido atribuidos a la empresa. El Consejo de Estado respaldó la acción, lo que derivó en la orden de adoptar medidas de mitigación ambiental el 26 de septiembre de 2024; hasta la fecha, el caso sigue sin resolverse.

La comunidad, representada por el abogado Jhon Fredy Osorio Pemberty, afirmó que no buscan la clausura de la granja, sino mecanismos eficaces de convivencia y revisiones constantes en inversiones y estándares ambientales.

Osorio Pemberty explicó a Blu Radio que el objetivo es proteger los derechos colectivos y garantizar el cumplimiento normativo. Detalló que el proceso legal se prolongó años por falta de acompañamiento institucional y que involucra a personerías municipales por la afectación a distintas zonas.

Las órdenes judiciales actuales requieren que la Alcaldía de El Carmen de Viboral y Cornare justifiquen las acciones tomadas desde septiembre de 2024 para controlar los olores ofensivos y los niveles de ruido.

El prolongado litigio entre la empresa y comunidades vecinas revela las complejas tensiones entre desarrollo agroindustrial, regulación ambiental y calidad de vida ciudadana en el contexto de un proceso judicial aún sin resolver - crédito AP

El incidente de desacato obliga a las autoridades a presentar pruebas y explicaciones dentro de plazos definidos, bajo vigilancia del Tribunal Administrativo de Antioquia. De confirmarse el incumplimiento, las consecuencias podrían incluir multas o arrestos para los responsables institucionales. Además, el Consejo de Estado podrá revisar la legalidad de las decisiones adoptadas.

Por su parte, Avinal subrayó que su operación cuenta con certificaciones independientes y reconocimientos en sostenibilidad, calidad y bioseguridad. Entre estos se encuentran el Sello Avícola de Sostenibilidad, Categoría Diamante otorgado por Icontec y Fenavi, la certificación Granja Biosegura del ICA y el programa Líderes Progresa de Cornare, Categoría Oro, con calificación máxima según la autoridad ambiental.

Mientras el litigio permanece abierto y las entidades públicas no han emitido nuevos pronunciamientos oficiales, todas las partes destacan la importancia de armonizar la producción agroindustrial con los derechos ciudadanos a la salud y a un ambiente digno. El proceso busca soluciones que permitan la coexistencia entre la actividad empresarial y el entorno comunitario en condiciones de justicia y responsabilidad.

La dirección de Avinal aseguró que la empresa continuará colaborando con las autoridades y promoviendo canales de información claros, con el objetivo de responder a las preocupaciones ciudadanas y mantener la transparencia como orientación esencial de su gestión.

La disputa entre autoridades, empresa y comunidades pone en primer plano los retos de gobernanza ambiental, la transparencia en el sector productivo y la búsqueda de soluciones sostenibles para el bienestar colectivo - crédito UGR / Europa Press

“En Avinal creemos en la legalidad y en la mejora continua. Hemos venido invirtiendo, monitoreando y fortaleciendo nuestras acciones de control. Seguiremos cooperando con las autoridades y promoviendo información veraz y completa, porque la transparencia es parte esencial de nuestra manera de operar”, explicó Juan Fernando Peláez, gerente general.