Jhon Viáfara recuperó su libertad tras haber cumplido parte de su condena por narcotráfico en Estados Unidos

Jhon Viáfara fue capturado en 2019 en Cali - crédito Reuters

El exfutbolista Jhon Viáfara, recordado por haber salido campeón de la Copa Libertadores en 2004 con Once Caldas, recuperó su libertad en Estados Unidos, donde cumplía una condena por tráfico de drogas. El ex mediocampista logró salir de la cárcel gracias a una reducción de condena.

De acuerdo con La Patria de Manizales, el exjugador de la selección Colombia, inicialmente condenado a 11 años y tres meses de prisión por la Corte del Distrito Este de Texas, debía cumplir la totalidad de la sentencia hasta 2032. Sin embargo, por buen comportamiento, fue liberado.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Viáfara fue capturado en marzo de 2019 junto con otras personas vinculadas al negocio ilícito. En 2020 fue extraditado a Estados Unidos y en 2021 fue condenado por la justicia norteamericana. En ese sentido, permaneció un año privado de la libertad en Colombia y otros seis años en territorio estadounidense.

Jhon Viáfara fue extraditado en 2020 a Estados Unidos para afrontar un proceso penal por narcotráfico - crédito Reuters

De acuerdo con el informativo citado, el exfutbolista vallecaucano se puso en contacto con algunos de sus amigos del Once Caldas y les contó que iba a salir de prisión gracias a que mantuvo un buen comportamiento durante sus años de reclusión.

En su momento, la Fiscalía General de la Nación de Colombia precisó que Viáfara hizo parte de una red criminal transnacional que estuvo conectada con el Clan del Golfo. “El requerimiento judicial (de las autoridades de Estados Unidos) señala que, entre 2008 y 2018, se habrían asociado para mover cargamentos de cocaína a través de lanchas rápidas, semisumergibles y otro tipo de embarcaciones que salían del Pacífico colombiano con destino a Centroamérica”, indicó el ente acusador en un comunicado emitido en marzo de 2019, cuando el exfutbolista fue capturado en Cali (Valle del Cauca).

Los fiscales norteamericanos que tomaron el caso del exjugador colombiano lo señalaron de haber coordinado el envío de estupefacientes y de administrar los pagos que se hacían a los lancheros que transportaban la droga. Aseguraron que, pese a que tenía fama y fortuna, prefirió utilizar su talento para impulsar el narcotráfico.

El exfutbolista fue señalado de haber coordinado el envío de estupefacientes - crédito Armada Nacional de Colombia/Reuters

“Los traficantes deben tomar nota: sin importar quién seas, no importa en qué parte del mundo vivas, Estados Unidos te enjuiciará si te unes a una conspiración para enviar drogas a nuestro país”, advirtieron los fiscales.

Viáfara negó los señalamientos en su contra

En 2022, tras haber sido condenado y estar recluido en una prisión de Atlanta, en el estado de Georgia, el exjugador de la selección Colombia negó haber estado relacionado con el narcotráfico y con el Clan del Golfo. En conversación con La Patria de Manizales, advirtió que las acusaciones en su contra se basaron en un montaje, una especie de trampa que lo llevó a la cárcel.

Aseguró que la justicia estadounidense puso la lupa sobre él porque estuvo presente en una reunión en la que hubo algunas personas relacionadas con el narcotráfico. Sin embargo, afirmó no haber estado informado sobre ello.

El ex mediocampista negó haber estado relacionado con el narcotráfico y con el Clan del Golfo - crédito X

“Es muy distinto cuando te equivocas y no sabes que estás equivocado. Si yo hubiera sabido que estar en una reunión, en la que se habló de algo que se iba a hacer; si yo sé que eso me iba a traer problemas, claro que no lo hago. Dice la Biblia que “donde no hay ley, no hay castigo”. Yo no violé la ley. Son cosas como esas que pasan y yo quiero que el mundo lo sepa. Yo te puedo llamar y decirte: ‘Necesito que vengas a una reunión y acá digo que acá estuvo tal persona’; eso da para que extraditen”, resaltó.

A su juicio, las autoridades lo utilizaron como “trofeo” para mostrarlo como un resultado exitoso de su lucha contra el tráfico de estupefacientes.