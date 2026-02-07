Colombia

Jhon Viáfara recuperó su libertad tras haber cumplido parte de su condena por narcotráfico en Estados Unidos

El exfutbolista del Once Caldas siempre negó estar vinculado al tráfico de estupefacientes

Guardar
Jhon Viáfara fue capturado en
Jhon Viáfara fue capturado en 2019 en Cali - crédito Reuters

El exfutbolista Jhon Viáfara, recordado por haber salido campeón de la Copa Libertadores en 2004 con Once Caldas, recuperó su libertad en Estados Unidos, donde cumplía una condena por tráfico de drogas. El ex mediocampista logró salir de la cárcel gracias a una reducción de condena.

De acuerdo con La Patria de Manizales, el exjugador de la selección Colombia, inicialmente condenado a 11 años y tres meses de prisión por la Corte del Distrito Este de Texas, debía cumplir la totalidad de la sentencia hasta 2032. Sin embargo, por buen comportamiento, fue liberado.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Viáfara fue capturado en marzo de 2019 junto con otras personas vinculadas al negocio ilícito. En 2020 fue extraditado a Estados Unidos y en 2021 fue condenado por la justicia norteamericana. En ese sentido, permaneció un año privado de la libertad en Colombia y otros seis años en territorio estadounidense.

Jhon Viáfara fue extraditado en
Jhon Viáfara fue extraditado en 2020 a Estados Unidos para afrontar un proceso penal por narcotráfico - crédito Reuters

De acuerdo con el informativo citado, el exfutbolista vallecaucano se puso en contacto con algunos de sus amigos del Once Caldas y les contó que iba a salir de prisión gracias a que mantuvo un buen comportamiento durante sus años de reclusión.

En su momento, la Fiscalía General de la Nación de Colombia precisó que Viáfara hizo parte de una red criminal transnacional que estuvo conectada con el Clan del Golfo. “El requerimiento judicial (de las autoridades de Estados Unidos) señala que, entre 2008 y 2018, se habrían asociado para mover cargamentos de cocaína a través de lanchas rápidas, semisumergibles y otro tipo de embarcaciones que salían del Pacífico colombiano con destino a Centroamérica”, indicó el ente acusador en un comunicado emitido en marzo de 2019, cuando el exfutbolista fue capturado en Cali (Valle del Cauca).

Los fiscales norteamericanos que tomaron el caso del exjugador colombiano lo señalaron de haber coordinado el envío de estupefacientes y de administrar los pagos que se hacían a los lancheros que transportaban la droga. Aseguraron que, pese a que tenía fama y fortuna, prefirió utilizar su talento para impulsar el narcotráfico.

El exfutbolista fue señalado de
El exfutbolista fue señalado de haber coordinado el envío de estupefacientes - crédito Armada Nacional de Colombia/Reuters

“Los traficantes deben tomar nota: sin importar quién seas, no importa en qué parte del mundo vivas, Estados Unidos te enjuiciará si te unes a una conspiración para enviar drogas a nuestro país”, advirtieron los fiscales.

Viáfara negó los señalamientos en su contra

En 2022, tras haber sido condenado y estar recluido en una prisión de Atlanta, en el estado de Georgia, el exjugador de la selección Colombia negó haber estado relacionado con el narcotráfico y con el Clan del Golfo. En conversación con La Patria de Manizales, advirtió que las acusaciones en su contra se basaron en un montaje, una especie de trampa que lo llevó a la cárcel.

Aseguró que la justicia estadounidense puso la lupa sobre él porque estuvo presente en una reunión en la que hubo algunas personas relacionadas con el narcotráfico. Sin embargo, afirmó no haber estado informado sobre ello.

El ex mediocampista negó haber
El ex mediocampista negó haber estado relacionado con el narcotráfico y con el Clan del Golfo - crédito X

“Es muy distinto cuando te equivocas y no sabes que estás equivocado. Si yo hubiera sabido que estar en una reunión, en la que se habló de algo que se iba a hacer; si yo sé que eso me iba a traer problemas, claro que no lo hago. Dice la Biblia que “donde no hay ley, no hay castigo”. Yo no violé la ley. Son cosas como esas que pasan y yo quiero que el mundo lo sepa. Yo te puedo llamar y decirte: ‘Necesito que vengas a una reunión y acá digo que acá estuvo tal persona’; eso da para que extraditen”, resaltó.

A su juicio, las autoridades lo utilizaron como “trofeo” para mostrarlo como un resultado exitoso de su lucha contra el tráfico de estupefacientes.

Temas Relacionados

Jhon ViáfaraLibertadNarcotráficoEstados UnidosCondenaClan del GolfoOnce CaldasColombia-Noticias

Más Noticias

Esperar ya no es gratis: la nueva regla que está encareciendo el transporte de carga en Colombia

La medición automática de las esperas reconoce un reclamo histórico de los transportadores, pero abre tensiones por su aplicación y su efecto en los precios

Esperar ya no es gratis:

Petro calificó a Médicos de Colombia de ser una “página de propaganda” tras crítica sobre el sistema de salud actual

El pronunciamiento del mandatario se produjo tras críticas difundidas en redes sociales sobre el funcionamiento del sistema antes de su administración

Petro calificó a Médicos de

Creador de contenido explica la caída de más de 100 rayos en una noche en Antioquia: El Valle de Aburrá fue el que tuvo más impactos

Antioquia es uno de los departamentos más afectados por cuenta de la primera ola invernal que afecta a departamentos ubicados en tres regiones de Colombia durante el final de enero e inicio de febrero de 2026

Creador de contenido explica la

Registraduría entregó balance positivo tras simulacro nacional de preconteo electoral

El registrador Hernán Penagos vaticinó más simulacros nacionales antes de las elecciones presidenciales

Registraduría entregó balance positivo tras

Camilo Romero lanzó pulla sobre posibles intentos por dividir al progresismo: “No cuenten conmigo”

El exembajador y candidato presidencial renunció a la consulta de centro-izquierda que se realizará el 8 de marzo

Camilo Romero lanzó pulla sobre
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Se conoce nuevo video del

Se conoce nuevo video del brutal ataque contra dos escoltas del senador Jairo Castellanos en Arauca: criminales sonreían

Reportan confinamiento y desabastecimiento en El Bagre, Antioquia, por bloqueo de las disidencias en medio de la emergencia invernal

Experta en salud pública desmintió a Gustavo Petro: homicidios y muertes violentas se incrementaron en Colombia en el 2025

ELN secuestró a médico y enfermera en zona rural de Teorama para atender milicianos heridos tras bombardeo en el Catatumbo

Ministerio de Defensa ofreció millonaria recompensa por información sobre el atentado contra el esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos

ENTRETENIMIENTO

Familia de Omar Geles hizo

Familia de Omar Geles hizo grave denuncia: utilizan la imagen del fallecido artista para cometer estafas en línea

Sofía Vergara estará en el Super Bowl LX: la ‘Toti’ aparecerá en dos publicidades, y se especula con una tercera

The Hives en Colombia: así fue la vez que la banda desafió una tormenta durante su última visita al país

Carlos Vives, Silvestre Dangond, Grupo Niche, Monsieur Periné y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Jugador de la selección Colombia le habría pedido a Mariana Zapata tener un hijo: así lo recordó la ‘influencer’

Deportes

Bayern Múnich vs. Hoffenheim: hora

Bayern Múnich vs. Hoffenheim: hora y dónde ver a Luis Díaz por la fecha 21 de la Bundesliga

Dimayor definió los horarios y fechas de la primera jornada de la Liga Femenina BetPlay: hay tres duelos destacados

Así fue el insólito penalti que cometió Yerson Mosquera con el Wolverhampton en la Premier League

Técnico del Deportivo Pasto exigió la salida de periodista en rueda de prensa tras empate ante Bucaramanga: “No podemos trabajar”

Exjugador de Millonarios reconoció que llegó a revender boletas en el Fútbol Profesional Colombiano