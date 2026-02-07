Colombia

Gobernador de Bolívar insta a Petro a incluir al departamento en la nueva emergencia económica y ambiental: " No vuelva a ser egoísta"

En medio del recrudecimiento de las lluvias y el riesgo de un nuevo frente frío, el mandatario departamental advirtió que la magnitud de los daños desborda la capacidad local

Guardar
Yamil Arana, gobernador de Bolívar,
Yamil Arana, gobernador de Bolívar, le respondió al presidente Gustavo Petro, por la propuesta de un nuevo departamento para Colombia - crédito Gobernación de Bolívar - AP

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, hizo un llamado directo al presidente Gustavo Petro para que su departamento sea incluido en una eventual nueva declaratoria de emergencia económica, social y ecológica, ante la grave crisis humanitaria y ambiental provocada por las inundaciones que afectan a varias regiones del país.

El pronunciamiento del mandatario departamental se dio luego de que el presidente Petro advirtiera sobre la inminente llegada de un segundo frente frío ártico, fenómeno que podría agravar las emergencias ya existentes en el Caribe colombiano y extender sus efectos a otras zonas del país.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según Arana, Bolívar enfrenta una situación crítica que ha superado la capacidad de respuesta de las autoridades locales y requiere apoyo urgente del Gobierno central.

“Presidente, esperamos que el país no vuelva a ser egoísta con Bolívar. Tenemos cinco municipios con graves afectaciones y no vemos que se incluya a nuestro departamento en el decreto de emergencia. Necesitamos su ayuda”, afirmó el gobernador, al advertir que miles de familias han visto destruidas sus viviendas y medios de subsistencia por el desbordamiento de ríos y la saturación de suelos.

El gobernador de Bolívar, Yamil
El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, pidió al presidente Gustavo Petro incluir al departamento en una nueva declaratoria de emergencia económica ante las graves afectaciones por las inundaciones - crédito red social X

Las declaraciones de Arana se producen en un contexto de alta tensión institucional, luego de que la Corte Constitucional suspendiera de manera provisional el Decreto 1390, expedido en diciembre de 2025.

Con esa norma, el Gobierno nacional buscaba declarar un estado de emergencia económica, social y ecológica por 30 días, con el fin de enfrentar un déficit fiscal de 16,3 billones de pesos y atender de forma extraordinaria múltiples crisis sociales y climáticas.

Sin embargo, el alto tribunal frenó la medida al considerar que existían dudas sobre el carácter “sobreviniente” de la emergencia alegada por el Ejecutivo.

Mientras el debate jurídico avanza, las consecuencias del invierno continúan golpeando con fuerza a la región Caribe.

De acuerdo con cifras oficiales, las inundaciones han afectado a más de 300.000 personas, destruido cerca de nueve mil viviendas y anegado más de 35.000 hectáreas en departamentos como Córdoba, Antioquia y el sur de Bolívar.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) estima que al menos 52.000 familias se encuentran damnificadas por los efectos directos de las lluvias.

Durante el último Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, el presidente Petro defendió la urgencia de levantar la suspensión del decreto y solicitó formalmente a la Corte Constitucional reconsiderar su decisión.

En su intervención, el mandatario advirtió que el país podría enfrentar un nuevo escenario crítico si se confirma la llegada de un segundo frente frío, lo que obligaría a una nueva declaratoria de emergencia no solo en el Caribe, sino a nivel nacional.

En ese mismo espacio, el jefe de Estado ordenó a la Superintendencia de Servicios Públicos vigilar el manejo de los embalses y sancionar posibles maniobras especulativas en las tarifas energéticas, al considerar que una gestión deficiente de las hidroeléctricas ha contribuido a agravar los daños ocasionados por las lluvias.

Petro reiteró sus críticas a la Central Hidroeléctrica de Urrá, ubicada en Montería, al afirmar que “nunca se debió construir”, y recordó las advertencias realizadas en su momento por el líder indígena Kimy Pernía Domicó, asesinado por paramilitares, sobre los impactos ambientales del proyecto.

Las intensas lluvias que se
Las intensas lluvias que se registran a nivel nacional han provocado inundaciones, deslizamientos y la destrucción de miles de viviendas, dejando decenas de miles de familias damnificadas en varias regiones del paí - crédito Carlos Ortega/EFE

La Ungrd también le recomendó formalmente al presidente Petro declarar una emergencia económica, social y ambiental, tras el avance sostenido del frente frío que afecta al país desde finales de enero.

Según la entidad, la intensidad y persistencia de las lluvias durante 2025 y 2026 superan los promedios históricos, incluso sin la influencia directa del fenómeno de La Niña, lo que ha desbordado la capacidad de respuesta ordinaria del Estado.

Durante una sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Gestión del Riesgo, realizada en la Sala de Crisis Nacional de la Ungrd, se alertó sobre un aumento inusual de inundaciones, deslizamientos y crecientes súbitas.

Las cifras oficiales dan cuenta de 104 emergencias en 84 municipios de 14 departamentos, con cerca de 43.900 familias damnificadas. Córdoba es el departamento más afectado, con más de 33.000 familias perjudicadas, seguido por Cauca, La Guajira, Antioquia y Nariño.

Ante este panorama, las autoridades han reforzado la logística humanitaria con la entrega de 13.000 kits de ayuda, complementados con 10 toneladas adicionales de suministros. En regiones como Casanare y Putumayo ya se han distribuido más de 2.500 kits para la atención inmediata de los afectados.

Temas Relacionados

Gobernador BolívarYamil AranaLluvias ColombiaEmergencia económicaGustavo PetroUngrdAyuda humanitariaColombia-Noticias

Más Noticias

Revelan el último audio que Yeison Jiménez envió un día antes de su muerte a su productor musical: “Tengo muchos planes”

Un mes después de la trágica muerte de Yeison Jiménez, su productor musical compartió el audio que el artista le envió por WhatsApp, en el que hablaba de nuevos proyectos y canciones inéditas

Revelan el último audio que

Creadora de contenido colombiana se fue en contra de la campaña política de Felipe Saruma y le sacó varios trapitos al sol

Laura Camila Vargas puso en duda la autenticidad del discurso de renovación del influencer, asegurando que sus alianzas políticas revelan una conexión con las viejas prácticas que tanto cuestiona

Creadora de contenido colombiana se

Bogotá abre 8.000 cupos para jóvenes que quieran estudiar o mejorar su perfil laboral en 2026

La Alcaldía de Bogotá lanzó una nueva convocatoria del programa Jóvenes con Oportunidades, una estrategia que combina formación, acompañamiento y apoyos económicos para jóvenes entre los 14 y 28 años

Bogotá abre 8.000 cupos para

Clínica de Nuestra Señora de los Remedios en Cali suspendió el servicio para miles de usuarios de la Nueva EPS

La clínica de los Remedios en Cali notificó la interrupción de cobertura a una parte importante de la población por razones administrativas, hecho que incrementa la presión sobre hospitales públicos y profundiza la crisis sectorial en la región

Clínica de Nuestra Señora de

Familias de militares secuestrados por grupos armados reclamaron a Petro por falta de gestiones para su liberación: “Se pudren en la selva”

La denuncia señala que las nuevas operaciones acentúan la sensación de desprotección de las víctimas

Familias de militares secuestrados por
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Experta en salud pública desmintió

Experta en salud pública desmintió a Gustavo Petro: homicidios y muertes violentas se incrementaron en Colombia en el 2025

ELN secuestró a médico y enfermera en zona rural de Teorama para atender milicianos heridos tras bombardeo en el Catatumbo

Ministerio de Defensa ofreció millonaria recompensa por información sobre el atentado contra el esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos

Petro ordenó ubicar a integrantes del equipo del senador Jairo Castellanos tras atentado en Arauca: “Se brindará todo el apoyo”

Video muestra el ataque mortal contra escoltas en Arauca: ministro del Interior reportó que el senador está en ‘shock’

ENTRETENIMIENTO

Creadora de contenido colombiana se

Creadora de contenido colombiana se fue en contra de la campaña política de Felipe Saruma y le sacó varios trapitos al sol

Taliana Vargas está hospitalizada: compartió foto en sus redes sociales y envió advertencia

Erick Pabón habló de Maiker y su posición frente al racismo y aprovechó para despacharse por el contenido que su equipo sube en las redes sociales

Melissa Gate podría estar de regreso en ‘La casa de los famosos Colombia’: esto es lo que se sabe

Desmienten la muerte de Diomedes Dionisio Díaz, hijo del ‘Cacique de la Junta’, pero piden oraciones por su recuperación

Deportes

Este es el precio de

Este es el precio de la camiseta del Minnesota United con el dorsal de James Rodríguez

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay: Inter de Bogotá dio la sorpresa y sigue en lo más alto

Juan Sebastian Molano se quedó con la etapa 1 de el Tour de Omán y se viste de líder: Fernado Gaviria fue segundo

Daniel Samper Ospina cargó contra Iván Mejía tras anunciar su regreso a los medios: así reaccionaron en redes sociales

Hora y dónde ver en Colombia a Bad Bunny y Christian González en el Super Bowl LX: New England Patriots y Seattle Seahawks se juegan el título