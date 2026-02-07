Colombia

Desmienten la muerte de Diomedes Dionisio Díaz, hijo del ‘Cacique de la Junta’, pero piden oraciones por su recuperación

El hijo del icónico vallenatero estaría internado en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Simón Bolívar de Valledupar, lo que desató preocupación en los seguidores del intérprete

Guardar
Diomedes Dionisio Díaz, hijo del
Diomedes Dionisio Díaz, hijo del recordado "Cacique de la Junta", fue internado por graves complicaciones de salud - crédito diomedesdionisiodiaz3/Instagram

Diomedes Dionisio Díaz, hijo del reconocido cantante vallenato Diomedes Díaz, estaría internado en la unidad de cuidados intensivos de la Clínica Simón Bolívar de Valledupar, debido a quebrantos de salud.

El jueves 5 de febrero de 2026 se confirmó su ingreso de urgencia al centro médico, lo que generó preocupación entre familiares y seguidores del vallenato.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El motivo de la hospitalización habría sido una descompensación relacionada con patologías que el artista vendría presentando y que le habían obligado a cancelar compromisos profesionales recientes.

Advierten que las complicaciones hepáticas
Advierten que las complicaciones hepáticas del artista afectaría también otros órganos vitales - crédito Vallenatísima/Facebook

Fuentes cercanas a la familia, citadas por la Revista Vea, indicaron que el estado de Diomedes Dionisio Díaz era extremadamente delicado y que los médicos advirtieron sobre posibles consecuencias graves para su vida.

Según dicha fuente, el cantante, de 45 años, sufriría de cirrosis hepática avanzada y presentaría complicaciones en otros órganos.

El músico también tendría depresión

En los últimos meses, allegados citados por el mencionado medio señalaron que el intérprete había atravesado episodios de depresión debido a dificultades personales, lo que habría afectado su regreso a los escenarios a finales del año pasado.

A pesar de ello, en el inicio de 2026, el artista mostró intención de retomar su carrera y promocionar una nueva canción.

Las redes sociales del cantante se inundaron de comentarios consultando por su estado de salud, debido a que medios de comunicación locales lo daban por muerto.

Familiares y seguidores de Diomedes
Familiares y seguidores de Diomedes Dionisio Díaz manifestaron su preocupación por el delicado estado del artista en redes sociales - crédito Vallenatísima/Facebook

El medio local Vallenatísima se habría logrado comunicar con un hermano del hijo del recordado vallenatero, negando de tajo la muerte del cantante.

Posteriormente, se conocieron fotos que evidenciaron a Díaz consciente, siendo trasladado en ambulancia. Aún no hay un pronunciamiento oficial del centro médico donde recibe atención el intérprete.

Diomedes Dionisio Díaz nació el 9 de noviembre de 1980 y es una de las voces representativas del vallenato, siguiendo el legado de su padre.

El cantante vallenato ingresó de
El cantante vallenato ingresó de urgencia a la Clínica Simón Bolívar por complicaciones derivadas de una presunta cirrosis hepática avanzada - crédito Vallenatísima/Facebook

La enorme familia que dejó Diomedes Díaz, el ‘Cacique de la Junta’

El 22 de diciembre de 2013, Colombia despidió a Diomedes Díaz Maestre, considerado uno de los máximos exponentes del vallenato y autor de temas emblemáticos como Mi primera cana, Sin medir distancias, Tú eres la reina, El cóndor herido y La suerte está echada. El artista falleció a los 56 años, dejando un vacío profundo entre sus seguidores y en el folclor nacional.

En los días previos a su muerte, Díaz Maestre había participado en diversas presentaciones y compromisos musicales propios de la temporada navideña. Según sus familiares y allegados, el cantante expresó sentirse indispuesto físicamente, aunque ninguno de los síntomas anticipó el desenlace.

Mientras descansaba en su residencia, su condición empeoró repentinamente. Sufrió un paro cardiorrespiratorio mientras dormía, por lo que fue trasladado de urgencia a la Clínica Laura Daniela, uno de los centros médicos más reconocidos de Valledupar. A pesar de los esfuerzos médicos, fue declarado muerto y la noticia conmocionó al país.

Betsy Liliana fue una de
Betsy Liliana fue una de las parejas de Diomedes Díaz - crédito @lilydiazg/Instagram

La tumba de Diomedes Díaz se encuentra en el Cementerio Jardines del Ecce Homo en Valledupar, Cesar, específicamente en la sepultura número 1108. Este lugar se ha transformado en sitio de peregrinación para los seguidores del vallenato, quienes año tras año lo visitan para rendir homenaje a su legado. Debido al paso del tiempo y las múltiples visitas, la familia del artista tomó la decisión de realizar mejoras en la tumba con motivo de los 12 años de su fallecimiento, buscando preservar el espacio ante el desgaste y algunos daños provocados por visitantes.

La vida personal de Diomedes Díaz estuvo marcada por múltiples relaciones sentimentales. Reconoció públicamente a 21 hijos, fruto de al menos trece mujeres. Su primera y única esposa fue Patricia Acosta, con quien compartió 17 años de matrimonio y tuvo cuatro hijos: Rafael Santos, Luis Ángel, Diomedes de Jesús y Martín Elías Díaz, este último fallecido en 2017. Acosta es conocida como la dueña de La Ventana Marroncita, un referente en el folclor vallenato.

Posteriormente, el cantante sostuvo una relación prolongada con Betsy Liliana González, apodada “La Doctora”, con quien tuvo tres hijos: Betsy Liliana, Luis Mariano y Moisés Díaz, quien también murió en un accidente de tránsito. La última pareja estable de Diomedes fue Consuelo Martínez, madre de Freddy José, Carmen Consuelo y Katiusca Díaz. Martínez acompañó al artista en sus últimos años y fue inspiración para canciones como Amor Eterno.

La descendencia de Diomedes Díaz incluye nombres destacados en la música vallenata como Rafael Santos, Martín Elías, Betsy Liliana, Miguel Ángel, Elder Dayán, Rosa Elvira Díaz, Kelly Elvira y Diomedes Dionisio. La vida y legado del artista continúan siendo un referente en la cultura popular colombiana.

Temas Relacionados

Diomedes DíazDiomedes Dionisio DíazValleduparClínica Simón BolívarCirrosis HepáticaVallenatoColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Estas son las claves del “Invima campesino”, propuesta que busca mejorar la sostenibilidad económica de pequeños productores

Las nuevas reglas fiscales y de salud pública inciden de manera desproporcionada en quienes dependen de terrenos pequeños y desempeñan un papel central en la seguridad alimentaria nacional

Estas son las claves del

James Rodríguez posó con la camiseta del Minnesota United FC y fue sensación en redes sociales: “Nuevos desafíos, misma esencia”

El volante colombiano fue presentado oficialmente como parte del equipo de la MLS. Se espera que su debut sea en dos semanas

James Rodríguez posó con la

Cultivadores pidieron ayuda urgente al Gobierno Petro por pérdidas en cultivos de maíz y frijol sepultados por las inundaciones

Fenalce solicitó la activación de mecanismos de apoyo que permitan mitigar las pérdidas y garantizar la continuidad de la actividad productiva

Cultivadores pidieron ayuda urgente al

Senador Jairo Castellanos reveló que buscó a la UNP durante meses y solo le contestaron tras el atentado en Arauca: “Ahora sí todos aparecieron”

El congresista se pronunció tras el ataque armado en el que fueron asesinados dos integrantes de su esquema de seguridad, y señaló que solo después de los hechos recibió comunicación de la entidad encargada de su protección

Senador Jairo Castellanos reveló que

Axwell y Steve Aoki encabezan el festival Don’t Let Daddy Know Colombia, de música electrónica: conozca fecha y precio de la boletería

El reconocido festival hará su primera edición en el país, reuniendo algunos de los nombres más destacados de la EDM a nivel internacional

Axwell y Steve Aoki encabezan
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Experta en salud pública desmintió

Experta en salud pública desmintió a Gustavo Petro: homicidios y muertes violentas se incrementaron en Colombia en el 2025

ELN secuestró a médico y enfermera en zona rural de Teorama para atender milicianos heridos tras bombardeo en el Catatumbo

Ministerio de Defensa ofreció millonaria recompensa por información sobre el atentado contra el esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos

Petro ordenó ubicar a integrantes del equipo del senador Jairo Castellanos tras atentado en Arauca: “Se brindará todo el apoyo”

Video muestra el ataque mortal contra escoltas en Arauca: ministro del Interior reportó que el senador está en ‘shock’

ENTRETENIMIENTO

Axwell y Steve Aoki encabezan

Axwell y Steve Aoki encabezan el festival Don’t Let Daddy Know Colombia, de música electrónica: conozca fecha y precio de la boletería

Hamilton conquista a Billboard y Rolling Stone: es elegido como apuesta global de la música latina en 2026

Yeison Jiménez habría dejado más de 50 canciones grabadas: así será el manejo de su obra inédita, según detalló su productor musical

Verónica Orozco confirmó su participación en ‘Masterchef Celebrity’ y así reaccionaron sus compañeros

Jessi Uribe acusó a su exmanager de robo y reveló detalles de lo que vivió durante años en su carrera: “Fui muy inocente”

Deportes

James Rodríguez posó con la

James Rodríguez posó con la camiseta del Minnesota United FC y fue sensación en redes sociales: “Nuevos desafíos, misma esencia”

Colombia cedió un empate ante Chile en su debut en el Sudamericano Femenino Sub-20

Juan Pablo Montoya recordó sus años en la Fórmula Cart y su rivalidad con Michael Andretti: “Era como el Schumacher de allá”

Este es el millonario sueldo que recibirá James Rodríguez en el Minnesota United: será el jugador mejor pagado en la historia del club

Luis Javier Suárez fue protagonista y villano en la clasificación a la semifinal de la Copa de Portugal para Sporting Lisboa