Desmienten la muerte de Diomedes Dionisio Díaz, hijo del ‘Cacique de la Junta’, pero piden oraciones por su recuperación

Diomedes Dionisio Díaz, hijo del recordado "Cacique de la Junta", fue internado por graves complicaciones de salud - crédito diomedesdionisiodiaz3/Instagram

Diomedes Dionisio Díaz, hijo del reconocido cantante vallenato Diomedes Díaz, estaría internado en la unidad de cuidados intensivos de la Clínica Simón Bolívar de Valledupar, debido a quebrantos de salud.

El jueves 5 de febrero de 2026 se confirmó su ingreso de urgencia al centro médico, lo que generó preocupación entre familiares y seguidores del vallenato.

El motivo de la hospitalización habría sido una descompensación relacionada con patologías que el artista vendría presentando y que le habían obligado a cancelar compromisos profesionales recientes.

Advierten que las complicaciones hepáticas del artista afectaría también otros órganos vitales - crédito Vallenatísima/Facebook

Fuentes cercanas a la familia, citadas por la Revista Vea, indicaron que el estado de Diomedes Dionisio Díaz era extremadamente delicado y que los médicos advirtieron sobre posibles consecuencias graves para su vida.

Según dicha fuente, el cantante, de 45 años, sufriría de cirrosis hepática avanzada y presentaría complicaciones en otros órganos.

El músico también tendría depresión

En los últimos meses, allegados citados por el mencionado medio señalaron que el intérprete había atravesado episodios de depresión debido a dificultades personales, lo que habría afectado su regreso a los escenarios a finales del año pasado.

A pesar de ello, en el inicio de 2026, el artista mostró intención de retomar su carrera y promocionar una nueva canción.

Las redes sociales del cantante se inundaron de comentarios consultando por su estado de salud, debido a que medios de comunicación locales lo daban por muerto.

Familiares y seguidores de Diomedes Dionisio Díaz manifestaron su preocupación por el delicado estado del artista en redes sociales - crédito Vallenatísima/Facebook

El medio local Vallenatísima se habría logrado comunicar con un hermano del hijo del recordado vallenatero, negando de tajo la muerte del cantante.

Posteriormente, se conocieron fotos que evidenciaron a Díaz consciente, siendo trasladado en ambulancia. Aún no hay un pronunciamiento oficial del centro médico donde recibe atención el intérprete.

Diomedes Dionisio Díaz nació el 9 de noviembre de 1980 y es una de las voces representativas del vallenato, siguiendo el legado de su padre.

El cantante vallenato ingresó de urgencia a la Clínica Simón Bolívar por complicaciones derivadas de una presunta cirrosis hepática avanzada - crédito Vallenatísima/Facebook

La enorme familia que dejó Diomedes Díaz, el ‘Cacique de la Junta’

El 22 de diciembre de 2013, Colombia despidió a Diomedes Díaz Maestre, considerado uno de los máximos exponentes del vallenato y autor de temas emblemáticos como Mi primera cana, Sin medir distancias, Tú eres la reina, El cóndor herido y La suerte está echada. El artista falleció a los 56 años, dejando un vacío profundo entre sus seguidores y en el folclor nacional.

En los días previos a su muerte, Díaz Maestre había participado en diversas presentaciones y compromisos musicales propios de la temporada navideña. Según sus familiares y allegados, el cantante expresó sentirse indispuesto físicamente, aunque ninguno de los síntomas anticipó el desenlace.

Mientras descansaba en su residencia, su condición empeoró repentinamente. Sufrió un paro cardiorrespiratorio mientras dormía, por lo que fue trasladado de urgencia a la Clínica Laura Daniela, uno de los centros médicos más reconocidos de Valledupar. A pesar de los esfuerzos médicos, fue declarado muerto y la noticia conmocionó al país.

Betsy Liliana fue una de las parejas de Diomedes Díaz - crédito @lilydiazg/Instagram

La tumba de Diomedes Díaz se encuentra en el Cementerio Jardines del Ecce Homo en Valledupar, Cesar, específicamente en la sepultura número 1108. Este lugar se ha transformado en sitio de peregrinación para los seguidores del vallenato, quienes año tras año lo visitan para rendir homenaje a su legado. Debido al paso del tiempo y las múltiples visitas, la familia del artista tomó la decisión de realizar mejoras en la tumba con motivo de los 12 años de su fallecimiento, buscando preservar el espacio ante el desgaste y algunos daños provocados por visitantes.

La vida personal de Diomedes Díaz estuvo marcada por múltiples relaciones sentimentales. Reconoció públicamente a 21 hijos, fruto de al menos trece mujeres. Su primera y única esposa fue Patricia Acosta, con quien compartió 17 años de matrimonio y tuvo cuatro hijos: Rafael Santos, Luis Ángel, Diomedes de Jesús y Martín Elías Díaz, este último fallecido en 2017. Acosta es conocida como la dueña de La Ventana Marroncita, un referente en el folclor vallenato.

Posteriormente, el cantante sostuvo una relación prolongada con Betsy Liliana González, apodada “La Doctora”, con quien tuvo tres hijos: Betsy Liliana, Luis Mariano y Moisés Díaz, quien también murió en un accidente de tránsito. La última pareja estable de Diomedes fue Consuelo Martínez, madre de Freddy José, Carmen Consuelo y Katiusca Díaz. Martínez acompañó al artista en sus últimos años y fue inspiración para canciones como Amor Eterno.

La descendencia de Diomedes Díaz incluye nombres destacados en la música vallenata como Rafael Santos, Martín Elías, Betsy Liliana, Miguel Ángel, Elder Dayán, Rosa Elvira Díaz, Kelly Elvira y Diomedes Dionisio. La vida y legado del artista continúan siendo un referente en la cultura popular colombiana.