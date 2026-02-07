Colombia

Creadora de contenido colombiana se fue en contra de la campaña política de Felipe Saruma y le sacó varios trapitos al sol

Laura Camila Vargas puso en duda la autenticidad del discurso de renovación del influencer, asegurando que sus alianzas políticas revelan una conexión con las viejas prácticas que tanto cuestiona

Laura Camila Vargas arremete contra
la campaña política de Felipe Saruma y cuestiona su discurso de "renovación"

La creadora de contenido colombiana Laura Camila Vargas encendió el debate político en redes sociales tras publicar un video en el que lanzó fuertes cuestionamientos contra la candidatura de Felipe Saruma a la Cámara de Representantes por el partido Cambio Radical.

En su intervención, Vargas puso en duda la coherencia entre el discurso de renovación que promueve el influencer y las alianzas políticas que, según ella, sostienen su aspiración al Congreso.

En el video, que rápidamente se viralizó, Vargas cuestionó de manera directa el relato con el que Saruma se presenta ante el electorado joven: “¿Cómo puedes decir que vienes a renovar la política si haces campaña con la maquinaria, la plata y los apoyos del clan Char y los mismos de siempre?”, expresó la creadora de contenido, dejando claro que, a su juicio, existe una contradicción profunda entre el mensaje y las prácticas que rodean la campaña del también productor audiovisual.

Laura Camila Vargas contextualizó sus críticas explicando quién es Saruma y por qué su candidatura genera controversia.

Laura Camila Vargas lanza dura crítica a Felipe Saruma y enciende el debate sobre su candidatura política

“Él es Felipe Saruma, un influencer de veintisiete años con más de dieciséis millones de seguidores en TikTok e Instagram, y ahora candidato a la Cámara de Representantes por Cambio Radical. Saruma se presenta como una figura distinta que viene a renovar el Congreso porque está cansado de la política tradicional, pero todo hay que decirlo, dime con quién andas y te diré quién es”, afirmó Vargas, marcando el tono de su análisis.

La creadora de contenido sustentó sus señalamientos citando investigaciones periodísticas que, según dijo, evidencian que la campaña de Felipe Saruma no se desarrolla de manera independiente ni espontánea.

“En política, el discurso importa, pero no significa nada si tus alianzas dicen algo muy distinto. Una investigación de La Silla Vacía reveló que Saruma no está recorriendo el Atlántico solo ni de manera espontánea. Sus eventos han sido organizados por concejales, ediles y estructuras políticas tradicionales”, señaló Vargas, agregando que el partido por el que se lanza el influencer también tiene un historial polémico.

En su video, Vargas fue más allá y enumeró lo que considera señales claras de la maquinaria política tradicional en la campaña del creador de contenido.

Laura Vargas hace denuncia contra la campaña de Saruma

Saruma critica el gasto millonario que hacen los políticos tradicionales, pero su campaña muestra tarimas montadas por políticos locales, líderes barriales movilizando gente, planillas de asistencia, camisetas, pancartas y fórmulas electorales. Es decir, la maquinaria de siempre, solo que ahora al servicio de una influencia”, afirmó la creadora de contenido colombiana.

Uno de los puntos más sensibles de su video fue la mención directa del clan Char, una de las familias más poderosas del Caribe colombiano y la influencia que tiene en la campaña de Felipe.

Saruma no llega solo, llega de la mano del clan Char, una de las familias más poderosas del Caribe, con cerca de dos décadas de control político, económico y mediático. Un clan señalado repetidamente por clientelismo y compra de votos”, dijo Vargas, recordando que la Corte Suprema de Justicia llevará a juicio a Arturo Char, expresidente del Congreso, por compra de votos.

La creadora de contenido también mencionó otros nombres y estructuras que, según ella, rodean la campaña del influencer.

Habló de eventos organizados por figuras políticas tradicionales del Atlántico, algunos de ellos con procesos judiciales abiertos o señalamientos graves. Para Vargas, estos respaldos desdibujan cualquier intento de presentarse como una alternativa distinta dentro del panorama político nacional.

El perfil de Felipe Saruma
El perfil de Felipe Saruma se caracteriza por su experiencia en redes sociales, donde suma más de 5 millones de seguidores en Instagram y 11,1 millones en TikTok

Vargas también citó declaraciones del propio Saruma en las que el influencer asegura querer hacer política de otra manera: “Creo que todos estamos cansados de cómo hacen campaña normalmente... Los políticos invierten grandes cantidades de recursos intentando ser influencers, nosotros queremos poner a disposición la plataforma que ya tenemos”, dice Felipe Saruma en su video promocional.

Sin embargo, para la creadora de contenido, estas frases no resisten el análisis cuando se observan las alianzas detrás de escena.

Finalmente, Laura Camila Vargas cerró su intervención aclarando que su postura no busca ser un ataque personal, sino una reflexión política.

Esto no es un ataque personal, ojo, es una lectura política. Saruma puede tener carisma y una historia de vida legítima, pero su candidatura no está desafiando al sistema tradicional, está montada sobre él, aliada con sus maquinarias y sacando provecho de quienes lo han sostenido durante décadas”, concluyó.

