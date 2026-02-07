Colombia

Ataque con explosivos contra batallón en Ocaña deja cuatro heridos y revive alertas por violencia en Catatumbo

Un ataque con explosivos lanzados desde una volqueta contra un batallón en Ocaña dejó cuatro heridos y un capturado. El hecho reactivó alertas de seguridad en Norte de Santander, en medio de antecedentes recientes de violencia armada

Batallón en el municipio de
Batallón en el municipio de Ocaña fue atacado con explosivos lanzados desde una volqueta | Crédito: Vía Caracol Radio en X

Un ataque con explosivos se registró en la noche del viernes 6 de febrero contra el Batallón de Infantería No. 15, General Francisco de Paula Santander, ubicado en el municipio de Ocaña, en el departamento de Norte de Santander.

La acción violenta dejó cuatro personas heridas, una persona capturada y afectaciones en el servicio de energía eléctrica en amplios sectores del casco urbano.

De acuerdo con la información conocida y difundida por Caracol Radio, los explosivos fueron lanzados desde una volqueta que se encontraba a corta distancia de las instalaciones militares.

El hecho ocurrió en el
El hecho ocurrió en el municipio de Ocaña en Norte de Santander - crédito Redes sociales

El vehículo fue localizado en una vía que comunica hacia el corregimiento de La Ermita, a aproximadamente un kilómetro del batallón, desde donde se habría ejecutado el ataque.

Las autoridades confirmaron que la ofensiva ocurrió cerca de la medianoche, momento en el que se activaron los protocolos de seguridad en la unidad militar y en el perímetro urbano de Ocaña. Tras la explosión, se desplegó un operativo conjunto entre el Ejército Nacional, la Policía y otros organismos de seguridad para asegurar la zona y evitar nuevas acciones.

Fotografía de archivo de soldados
Fotografía de archivo de soldados colombianos. (Crédito: Colprensa)

Como consecuencia del ataque, cuatro personas resultaron heridas y fueron trasladadas en ambulancias hasta el hospital Emiro Quintero Cañizares, donde recibieron atención médica. Hasta el momento, no se han entregado detalles oficiales sobre la gravedad de las lesiones ni sobre la identidad de los afectados.

Las autoridades también reportaron la captura de un presunto responsable de la acción violenta. Sin embargo, su identidad no ha sido revelada, mientras avanzan las verificaciones judiciales y de inteligencia para establecer su posible vinculación con estructuras armadas ilegales que operan en la región.

Además del impacto directo del ataque, gran parte del casco urbano de Ocaña quedó sin servicio de energía eléctrica, situación que generó afectaciones temporales en viviendas, comercios y entidades públicas. Equipos técnicos trabajaron para restablecer el suministro, mientras se evaluaban posibles daños en la infraestructura eléctrica.

Tras estos hechos, las autoridades locales declararon a Ocaña en máxima alerta y ordenaron el reforzamiento de la seguridad en puntos estratégicos del municipio. Se incrementaron los patrullajes y los controles en vías de acceso, en coordinación con las fuerzas militares y de policía.

Este atentado se suma a otros episodios recientes de violencia en Norte de Santander, una región que ha enfrentado una compleja situación de orden público, especialmente en el Catatumbo. De acuerdo con reportes previos de Caracol Radio, el 16 de enero de 2026 se registró otro ataque contra la fuerza pública en el municipio de Tibú.

En esa ocasión, tropas del Batallón de Despliegue Rápido N.° 9 fueron atacadas con explosivos lanzados desde drones mientras realizaban operaciones militares en la vereda Palmeras. Según informó el Ejército Nacional mediante un comunicado oficial, la acción fue atribuida a integrantes del Frente Juan Fernando Porras Martínez, del ELN.

POLITICA SUDAMÉRICA COLOMBIA LATINOAMÉRICA INTERNACIONAL BRASIL DE FATO / FLICKR
POLITICA SUDAMÉRICA COLOMBIA LATINOAMÉRICA INTERNACIONAL BRASIL DE FATO / FLICKR

El ataque en Tibú dejó como saldo la muerte del soldado profesional Juan Esteban González Sánchez, oriundo de Palmira, Valle del Cauca, y cuatro militares heridos, entre ellos dos suboficiales y dos soldados, quienes fueron trasladados a centros asistenciales en Cúcuta para recibir atención médica.

Las autoridades señalaron que ese hecho ocurrió de manera simultánea a enfrentamientos entre el ELN y disidencias de las FARC en el corregimiento Filo el Gringo, zona rural del municipio de El Tarra. Habitantes del sector denunciaron ataques con drones y ráfagas de fusil en medio de los combates.

Según información conocida en su momento, Filo el Gringo había sido escenario de incursiones armadas y enfrentamientos durante la última semana de 2025, situación que provocó el desplazamiento de más de 2.000 personas que se vieron obligadas a abandonar sus viviendas por razones de seguridad.

Las autoridades continúan evaluando la relación entre estos hechos y la dinámica del conflicto armado en la región. Mientras tanto, se mantienen operativos de control y vigilancia en Ocaña y otros municipios de Norte de Santander, con el objetivo de prevenir nuevas acciones violentas y garantizar la seguridad de la población civil y de la fuerza pública.

