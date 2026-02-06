Colombia

Roy Barreras apelará la decisión del Consejo de Estado que dejó sin personería a partido que respaldó a Camilo Romero: “Hay una guerra jurídica”

La determinación del alto tribunal dejó sin efectos el reconocimiento otorgado en 2023 por el CNE y motivó el anuncio de recursos legales por parte de dirigentes del progresismo

Guardar
Roy Barreras anunció que interpondrá recursos legales contra la decisión judicial - crédito @RoyBarreras/X

La anulación de la personería jurídica del Partido del Trabajo de Colombia (PTC) por parte del Consejo de Estado generó reacciones en sectores del progresismo, que anunciaron acciones legales para controvertir la determinación del alto tribunal.

La colectividad había recuperado su reconocimiento en 2023 mediante una resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE) y recientemente otorgó avales a candidaturas vinculadas al Frente Amplio.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La decisión judicial se conoció en medio del calendario electoral y afecta directamente la participación política de dirigentes respaldados por esa organización, entre ellos el candidato presidencial Camilo Romero.

El exembajador y dirigente político Roy Barreras se pronunció públicamente tras conocer la determinación del Consejo de Estado y señaló que la medida se suma a otras decisiones recientes que, según afirmó, han afectado a sectores de la centroizquierda. En su declaración manifestó que la decisión judicial coincide con otras actuaciones que, en su criterio, han incidido en candidaturas y listas electorales vinculadas a ese sector político. “Esto, sumado a la inexplicable decisión de excluir a Iván Cepeda y de destruir varias de nuestras listas del Frente Amplio y del Pacto, realmente parece una guerra jurídica contra la centroizquierda, contra el progresismo, contra el cambio”, afirmó.

El dirigente anunció la presentación de recursos legales contra la anulación de la personería jurídica. “Vamos a interponer todos los recursos que sean necesarios, porque no puede ser que faltando veinticuatro horas para el cierre de modificaciones de la consulta, o doce horas, y cuando las listas ya están inscritas, anulen un partido político entero”, indicó.

La medida afecta avales electorales
La medida afecta avales electorales otorgados por esa colectividad, incluido el respaldo al precandidato presidencial Camilo Romero - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Barreras agregó que, desde su perspectiva, existe una coincidencia de decisiones judiciales que buscan debilitar esa opción política. “Yo creo que, evidentemente, hay una coincidencia de golpes jurídicos contra todos nosotros que pretenden debilitar la opción que hemos construido durante años”, sostuvo.

En el mismo mensaje, el dirigente reiteró su respaldo al proyecto político asociado al presidente Gustavo Petro y a la continuidad de sus propuestas. “No vamos a permitir que la derecha a punta de este tipo de golpes jurídicos y políticos nos saque del campo de batalla”, dijo, y añadió que promoverán la unidad para enfrentar el escenario electoral.

Además del video, Barreras publicó un mensaje escrito en X en el que fue contundente al señalar que: “Hay una guerra jurídica contra todos los que apoyamos a Gustavo Petro para impedir que el cambio continue”.

Alcance de la decisión del Consejo de Estado

El alto tribunal concluyó que
El alto tribunal concluyó que no se acreditaron las condiciones exigidas por la sentencia SU-257 de 2021 de la Corte Constitucional - crédito Consejo de Estado

El Consejo de Estado anuló el reconocimiento de la personería jurídica que el CNE había otorgado al Partido del Trabajo de Colombia mediante la Resolución 4354 del 15 de junio de 2023. La determinación del alto tribunal se produjo tras estudiar una demanda presentada por el ciudadano Samuel Alejandro Ortiz Mancipe contra el CNE, en la que solicitó la nulidad del acto administrativo por considerar que carecía de sustento legal y que interpretaba de manera incorrecta una sentencia clave de la Corte Constitucional.

En ese fallo, la Corte estableció excepciones para que partidos políticos que hubieran sido víctimas de violencia pudieran recuperar su personería jurídica sin cumplir los requisitos ordinarios de votación o recolección de firmas, siempre que se demostrara un impacto directo y verificable de dicha violencia sobre su actividad política.

Al analizar el caso, el Consejo de Estado concluyó que no se acreditaron los supuestos necesarios para aplicar esa excepción. “Argumentó que el acto acusado incurrió en la causal de nulidad de infracción de las normas en que debía fundarse, toda vez que se lesionó el estatuto básico de los partidos y movimientos políticos al haber restituido la personería jurídica al PTC, sin que se hubieran cumplido con los supuestos fácticos y jurídicos previstos en la sentencia SU-257 de 2021 emitida por la Corte Constitucional”, indicó la corporación.

El caso ocurre en medio
El caso ocurre en medio del calendario electoral y de definiciones políticas del progresismo - crédito Luis Jaime Acosta/REUTERS

Asimismo, precisó que, en esas condiciones, la solicitud de reconocimiento debía someterse al régimen ordinario previsto en la Constitución y en las leyes que regulan la organización de partidos y movimientos políticos en Colombia.

Temas Relacionados

Roy BarrerasConsejo de EstadoPartido del Trabajo de ColombiaCamilo RomeroPersonería jurídicaPTCCNEGustavo PetroElecciones 2026Colombia-Noticias

Más Noticias

Colombia vs. Chile EN VIVO HOY, siga el minuto a minuto del debut en el Sudamericano Femenino Sub-20

La “Tricolor” dirigida por Carlos Paniagua debutará en el certamen continental que dará un cupo al Mundial de la categoría que se celebrará en septiembre, en Polonia

Colombia vs. Chile EN VIVO

El CNE respondió a la propuesta de Iván Cepeda de eliminar el tribunal electoral: “Las decisiones deben adoptarse”

El director de vigilancia e inspección recordó que el Consejo Nacional Electoral cumple funciones asignadas por la Constitución y que cualquier intento de suprimirlo debe seguir los procedimientos establecidos en el ordenamiento jurídico

El CNE respondió a la

Alejandro Ramelli hizo fuerte llamado al Gobierno para garantizar los recursos para la JEP: “Seguimos insistiendo”

La máxima autoridad del tribunal transicional señaló que los fondos otorgados hasta el momento no alcanzan para cubrir las decisiones judiciales existentes y futuras

Alejandro Ramelli hizo fuerte llamado

Carnaval de Barranquilla 2026: más de 200 artistas reciben respaldo empresarial y fortalecen la cultura del Atlántico

Yango Colombia cubrirá el 40 % de los costos logísticos de comparsas y artistas, asegurando los participantes puedan concentrarse en su preparación artística y en los desfiles del Carnaval

Carnaval de Barranquilla 2026: más

Sinuano Día: resultados 6 de febrero de 2026

Como todos los viernes, este tradicional sorteo colombiano difundió la combinación ganadora del primer sorteo del día

Sinuano Día: resultados 6 de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Experta en salud pública desmintió

Experta en salud pública desmintió a Gustavo Petro: homicidios y muertes violentas se incrementaron en Colombia en el 2025

ELN secuestró a médico y enfermera en zona rural de Teorama para atender milicianos heridos tras bombardeo en el Catatumbo

Ministerio de Defensa ofreció millonaria recompensa por información sobre el atentado contra el esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos

Petro ordenó ubicar a integrantes del equipo del senador Jairo Castellanos tras atentado en Arauca: “Se brindará todo el apoyo”

Video muestra el ataque mortal contra escoltas en Arauca: ministro del Interior reportó que el senador está en ‘shock’

ENTRETENIMIENTO

Yeison Jiménez habría dejado más

Yeison Jiménez habría dejado más de 50 canciones grabadas: así será el manejo de su obra inédita, según detalló su productor musical

Verónica Orozco confirmó su participación en ‘Masterchef Celebrity’ y así reaccionaron sus compañeros

Jessi Uribe acusó a su exmanager de robo y reveló detalles de lo que vivió durante años en su carrera: “Fui muy inocente”

El Profe Jordi no dejó pasar el episodio de Johana Fadul y Campanita en “La Casa de los Famosos”: “Hablar de racismo en la escuela es fundamental”

Grupo Niche lanzó nueva canción en homenaje al Carnaval: “Barranquilla está de moda”

Deportes

Colombia vs. Chile EN VIVO

Colombia vs. Chile EN VIVO HOY, siga el minuto a minuto del debut en el Sudamericano Femenino Sub-20

Este es el millonario sueldo que recibirá James Rodríguez en el Minnesota United: será el jugador mejor pagado en la historia del club

Luis Javier Suárez fue protagonista y villano en la clasificación a la semifinal de la Copa de Portugal para Sporting Lisboa

Iván Mejía y Hernán Pelaéz regresan a los medios de comunicación: estos son los nuevos proyectos de los referentes del periodismo deportivo en Colombia

Así fue el homicidio de la estrella de la selección Colombia Andrés Escobar en el que participó el narco Santiago Gallón Henao, quien habría sido asesinado en México