Revolcón en ‘La casa de los famosos’: Beba y Valentino reestructuraron los cuartos y provocaron molestia entre los participantes

Beba y Valentino reestructuran los cuartos en La casa de los famosos Colombia y provocan molestia entre los participantes - crédito cortesía Canal RCN

La dinámica de La casa de los famosos Colombia vivió una transformación tras la elección de los líderes de la semana. Beba y Valentino recibieron el beneficio especial de reorganizar los cuartos Calma y Tormenta, una facultad otorgada por el Jefe a través de la caja de Pandora.

Para Valentino, esta no era una experiencia nueva, ya que había asumido la misma responsabilidad en el primer día de la competencia, aunque en esta ocasión la compartió con Beba, y juntos definieron la nueva distribución de los habitantes.

La decisión provocó reacciones variadas en el grupo. Participantes como Juanse Laverde y Lorena Altamirano aceptaron los cambios, incluso cuando significó alejarse de sus aliados más cercanos. “No me afecta la situación en lo absoluto”, expresó uno de los concursantes, restando importancia a la ruptura de los grupos habituales.

En contraste, otros como Alexa y Alejandro Estrada manifestaron su inconformidad. Estrada, en particular, señaló: “Por ahora ellos son los que tienen la ventaja, pero el juego es largo y todo puede cambiar”, mostrando una postura desafiante ante la nueva organización.

El episodio más tenso se produjo cuando Alejandro Estrada y Valentino protagonizaron una acalorada discusión. El conflicto surgió luego de que Estrada llamara “loco” a Valentino, lo que generó una reacción inmediata. Valentino respondió pidiendo respeto hacia su salud mental y por estar medicado: “Te pido que respetes mi salud mental y el hecho de estar medicado”. Estrada también solicitó respeto y reclamó que no se usaran palabras ofensivas en su contra. El intercambio dejó en evidencia la tensión que generó la redistribución y la sensibilidad ante cuestiones personales dentro del reality.

Al final de la jornada y tras los cambios realizados por Valentino y Beba, las habitaciones quedarón de la sigiente manera:

Calma: Mariana Zapata, Eidevin, Maiker, Jay Torres, Juanda Caribe, Tebi Bernal, Juanse Laverde, Beba, Valentino y Nicolás Arrieta.

Tormenta: Campanita, Sara Uribe, Juan Palau, Marilyn Patiño, Alejandro Estrada, Yuli Ruiz, Manuela Gómez, Alexa Torres y Lorena Altamirano.

Algunos concursantes optaron por mantener una posición neutral o minimizar el impacto de los cambios. La reciente reubicación de los cuartos, que volvió a marcar una diferencia clave en la convivencia, puso de manifiesto que las alianzas y estrategias pueden alterarse en cualquier momento, agregando incertidumbre al desarrollo del programa.

La convivencia en La casa de los famosos Colombia permanece atravesada por sorpresas, decisiones inesperadas y conflictos que mantienen la atención de la audiencia.

Intenso enfrentamiento entre Valentino Lázaro y Alejandro Estrada

El ambiente en la competencia se tornó especialmente tenso tras la redistribución de los cuartos, cuando un fuerte enfrentamiento entre Valentino Lázaro y Alejandro Estrada acaparó la atención de los televidentes y provocó la intervención de otros participantes.

Ambos concursantes, que desde el inicio de la competencia han mostrado diferencias marcadas, protagonizaron una discusión que escaló rápidamente durante la más reciente jornada de salvación.

Durante el intercambio, ni Valentino ni Estrada lograron tolerar los comentarios que surgieron en ese momento. El contenido digital expresó su inconformidad ante los argumentos del actor, quien habría hecho alusión a los medicamentos que Valentino debe tomar para tratar la esquizofrenia.

“No sea morrongo, usted empezó a decir que por qué tomo pastillas. No me toque con la nariz, que asco… le huele la boca mal a parte. Yo no juzgo a la gente por cosas que no puede cambiar… sus problemas mentales, su orientación sexual, su raza o su color de piel. Yo juzgo a la gente por acciones que deciden hacer estando conscientes”, sentenció Valentino.

Por su parte, Alejandro Estrada se mostró ofendido por una referencia que su compañero hizo a su edad, señalando que lo catalogó como una persona “de la tercera edad” en el reality. La discusión subió de tono y, dada la cercanía física entre ambos, varios jugadores intervinieron para evitar que el enfrentamiento se agravara.