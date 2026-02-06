Colombia

Polilla reveló el problema que tiene con los proyectos que dejó grabados ‘La Gorda’ Fabiola: “No he tenido la fuerza”

El comediante contó a Infobae Colombia que la memoria de Fabiola lo acompaña en cada proyecto de comedia y que, en los sets de grabación, su recuerdo se mantiene como fuente permanente de inspiración

El comediante que hace parte de la tercera temporada de 'Lol Colombia' que no ha podido ver la versión del programa en el que aparece su fallecida esposa, La Gorda Fabiola

La muerte de Fabiola Posada, reconocida como “La Gorda Fabiola”, en septiembre de 2024, conmocionó al mundo del entretenimiento colombiano y marcó profundamente la vida de su esposo, el comediante Nelson Polanía, conocido como “Polilla”.

La humorista falleció a los 61 años tras sufrir un infarto, luego de varios años de complicaciones de salud. Desde entonces, Polilla, de 53 años, ha compartido en sus redes sociales cómo ha transitado el duelo por la ausencia de su esposa.

En ese proceso, ha impulsado nuevos proyectos personales y profesionales, muchos de los cuales mantienen viva la memoria de Fabiola. Uno de estos caminos ha sido su participación en la tercera temporada de LOL Colombia para Prime Video, el mismo programa en el que La Gorda Fabiola formó parte de la segunda edición.

En medio de una entrevista concedida por LOL Colombia para Infobae Colombia, Polilla habló de su paso por el programa, las experiencias que vivió y cómo recordó a su esposa en cada momento que estuvo en el set de grabación.

El humorista reconoce que la melancolía le impide ver la temporada de LOL Colombia en la que participó su esposa.

En el diálogo, el humorista recordó que él ayudó a La Gorda Fabiola a prepararse para la edición en la que ella participó, por lo que antes de aceptar la invitación a la tercera temporada ya tenía conocimiento sobre cómo funcionaba el formato. “Vi cosas de las temporadas anteriores, además de que venía también con mi esposita de haber hecho una especie de coach con ella para que entendiera el juego para lo que ella fue en la segunda temporada y fue muy bonito”, reveló el comediante a Infobae Colombia.

Ante el paso de Fabiola por el mismo set en que se grabó la nueva temporada, Polilla confesó que durante la grabación fue inevitable mantenerla presente e incluso confesó que ha tenido problemas para ver el material que ella dejó grabado en la temporada anterior.

“Desde que llegué al set siempre pensé en ella y soy sincero; la segunda temporada no he podido verla, he visto los clips, el apoyo a redes que hicimos, pero no he podido ver por un motivo de mucha melancolía, no he podido ver bien esa temporada, no he tenido todavía la fuerza, la voluntad, ni ese coraje, pero yo escucho de LOL y de una está la imagen mental de mi esposita, siempre estará ahí”, reveló Polilla a Infobae.

La tercera temporada está disponible en la plataforma de Prime Video a partir del 6 de febrero, liberando dos capítulos por semana. La nueva edición cuenta con la presencia de otros humoristas y creadores de contenido como Alerta, La Toxi Costeña, Endry Cardeño, Hassam, Iván Marín, Alejandra Urrea, Estiwar G, Stefanía Gómez y Tavo Rodríguez.

Polilla ha recordado a La Gorda Fabiola en varias oportunidades

En el primer aniversario de su muerte, el comediante organizó un homenaje y expresó: “Han sido doce meses muy raros que han tenido una cantidad de cosas y emociones fuertes en todo sentido. El dolor va mutando y va cambiando... Para una situación como un duelo no es algo que esté muy a favor, porque uno recuerda muchas cosas como sitios, lugares, olores, fechas, en fin. Todo eso va haciendo que el dolor y los recuerdos duelan mucho más”.

Polilla ha impulsado nuevos proyectos profesionales y personales para rendir homenaje a la memoria de Fabiola

Polilla también confesó que “la soledad que yo siento no me la suple él ni nadie, porque es una soledad muy rara, muy tenaz, es una soledad donde tú puedes estar lleno de personas, pero te sientes desamparado, solo”.

La relación entre Polilla y la Gorda Fabiola estuvo marcada por más de 25 años de vida en común, trabajo juntos y una historia de superación frente a las adversidades, especialmente las enfermedades que afectaron a Fabiola. Tras su fallecimiento, Polilla ha dedicado parte de su trabajo a rendirle homenaje a través de proyectos como la charla “Volver a empezar” y la puesta en escena “Mi primer show sin ti”, concebidas como ejercicios de catarsis y tributo a su compañera.

Polilla destaca que el dolor por la pérdida de Fabiola es único y que su recuerdo está presente en cada paso de su vida

El comediante ha reconocido públicamente la dificultad de enfrentar la ausencia de su esposa y la importancia de su hijo Nelson David en este proceso, aunque admite que el dolor de la pérdida es único y personal. Su mensaje tras la muerte de Fabiola fue contundente: “Uno nunca está preparado para perder el amor de su vida, tengo una tristeza infinita, las lágrimas que invaden mi rostro se filtran por los poros y empiezan a arrugar mi alma, te fuiste, pero siento que no es el final, es el inicio de nuestro amor en otro plano porque he escuchado que el sentimiento trasciende cuando se va de lo terrenal”.

