Mundial de Inglaterra 1966: el día que Eusébio y Portugal superaron a la sorprendente Corea del Norte en Goodison Park

El partido entre Portugal y Corea del Norte en la Copa del Mundo 1966 es recordado como uno de los encuentros más emocionantes del torneo. Eusébio fue la gran figura del compromiso - crédito captura de pantalla La Sexta y AP

Cuando se repasa la Copa del Mundo de Inglaterra 1966, se piensa en la imposición del “fútbol fuerza” por parte de los equipos europeos para superar a los seleccionados suramericanos —especialmente Brasil—, o la dramática final entre Inglaterra y Alemania Federal (con el polémico gol en la línea de Geoff Hurst incluido).

Cada vez que se acerca el mundial, hay dos seleccionados en los que se piensa cuando se devuelve la mirada a Inglaterra 66: Corea del Norte y Portugal, debutantes en esa edición, no solo cumplieron una actuación destacada, sino que para sorpresa de todos protagonizaron uno de los mejores partidos de la historia del campeonato de selecciones más importante del mundo.

Disputado en la tarde del 23 de julio de 1966 en el estadio Goodison Park, el hogar habitual del Everton, ambas selecciones vivieron el punto culminante de sus campañas que contrastaron ampliamente en la retina de los aficionados.

Portugal, la potencia en ascenso

Por un lado, y pese a ser su primera participación mundialista, Portugal estaba llamada a ser una de las sensaciones de ese año, pues a pesar de contar con un equipo en el que destacaban nombres como Mario Coluna, António Simões, Jose Augusto; el que se robaba todas las miradas era Eusébio, la Pantera de Mozambique y uno de los mejores delanteros del mundo en ese momento.

En su debut mundialista, el equipo dirigido por Otto Glória superó la fase de grupos tras vencer a Hungría, Bulgaria y al vigente campeón Brasil. Eusébio convirtió tres goles en esta fase (dos contra la Verdeamarela) y daba muestras de ser un serio aspirante a llevarse el Trofeo Jules Rimet.

Corea del Norte, un misterio convertido en bestia negra

Por su parte, los Chollima (palabra coreana para “Los caballos alados”) protagonizaron una de las historias más singulares del torneo. Debido al boicot que declaró África al Mundial por su desacuerdo con la cantidad de cupos para dicho continente, ganaron su lugar en la Copa del Mundo tras superar en un repechaje a la selección de Australia.

En medio de un ambiente enrarecido por la Guerra Fría (Corea del Norte ya era gobernada por Kim Il-sung, vinculada a la órbita comunista), todo lo que rodeaba a sus jugadores era un misterio.

Un gol de Pak Doo-ik bastó para que Corea del Norte diera la sopresa y eliminara a Italia en la primera ronda del Mundial de Inglaterra 1966 - crédito captura de pantalla La Sexta

Y las expectativas tampoco eran las mejores luego de perder en su debut ante la Unión Soviética por 3-0 en el Ayresome Park de Middlesbrough. Ni siquiera el empate a un gol ante Chile en el segundo partido donde ya se hacía evidente la prioridad del trabajo en equipo por encima de individualidades descollantes, preparó a los expertos para lo que sucedería en la última fecha de la fase de grupos.

Un gol de Pak Doo-ik selló una victoria totalmente inesperada ante Italia, una de las grandes favoritas de esa edición para alzarse con el título. Este resultado, eliminó a la Azzurra en primera ronda y le dio a los norcoreanos el segundo lugar del grupo, solo detrás de la Unión Soviética, por lo que se encontrarían en cuartos de final ante Portugal.

25 minutos frenéticos en Goodison Park

Corea del Norte se puso 3-0 en ventaja ante Portugal, en apenas 25 minutos - crédito captura de pantalla La Sexta

Desde el pitazo inicial, y envalentonados por su histórico resultado ante Italia, Corea del Norte sorprendió desde el inicio con un ritmo de juego veloz y buscando el arco rival.

Sin que se hubiese cumplido el primer minuto, Pak Seung-zin abrió el marcador con un remate de media distancia. Al minuto 22 Lee Dong-woon tomó un rebote dejado por el arquero José Pereira y aumentó la ventaja, mientras que a los 25 minutos una carrera de Yang Sung-kook aprovechando la pasividad de la defensa le permitió decretar un sorprendente 3-0 en 25 minutos.

Esta ventaja inicial dejó atónitos a los más de 40.000 espectadores presentes en Goodison Park, y los Chollima parecía encaminada a una nueva hazaña.

Eusébio lideró una remontada memorable

Eusébio lideró la remontada de Portugal convirtiendo cuatro goles - crédito captura de pantalla La Sexta

La reacción de los lusitanos no tardó en llegar, y sería el atacante del Benfica el que lideraría la carga. La Pantera de Mozambique descontó tras recibir un pase filtrado de Mario Coluna y rematar con potencia ante la salida del arquero Li Chan-myung en el minuto 27. Eusébio ni siquiera celebró, sino que tomó el esférico del fondo de la red y volvió a dejarlo en el círculo central para reanudar el compromiso rápidamente.

El delantero volvió a descontar en el minuto 43 de pena máxima, tras una falta en el área, terminando el primer tiempo con ventaja de 3-2 para Corea del Norte. El ambiente en Goodison Park pasó de la sorpresa de los asiáticos a la pregunta de si Portugal podría dar la vuelta al marcador.

Entre el agotamiento de los jugadores norcoreanos y la determinación de Eusébio, Portugal empató el juego luego de un nuevo pase filtrado desde la derecha. La Pantera corrió al espacio, superó a la defensa rival y volvió a batir al arquero con un potente remate de derecha al minuto 56. Tres minutos después, una nueva falta en el área le dio una nueva pena máxima a Portugal. Eusébio no perdonó y puso el 4-3 favorable a los lusitanos, siendo el cuarto de su cuenta personal. José Augusto selló la victoria definitiva luego de un doble cabezazo en el área, colocando el 5-3 definitivo al minuto 80.

Después del partido

El resultado le permitió avanzar a Portugal a semifinales, siendo una de las mejores actuaciones de un seleccionado debutante en la historia de la Copa del Mundo - crédito captura de pantalla La Sexta

El encuentro quedó en el recuerdo de los amantes del fútbol por su desarrollo impredecible. Tanto el sorprendente inicio de Corea del Norte como la reacción de Portugal liderada por Eusébio aún son celebrados.

En las semifinales, Portugal no pudo con la anfitriona Inglaterra, pero ganó el partido del tercer puesto ante la Unión Soviética, siendo uno de los mejores debuts de una selección en la Copa del Mundo.

Sobre el partido ante Corea del Norte, Eusébio recordó:

“Creo que todos los jugadores tienen un momento especial en sus carreras. Para mí, marcar cuatro goles en ese partido fue mi momento especial. Recuerdo muy bien lo que dijo Antonio Simões cuando perdíamos 3-0: ‘Mientras no vayamos perdiendo por cuatro goles, aún tenemos una oportunidad’. Y tenía razón”.