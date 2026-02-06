Lejos de las canchas, Teófilo Gutiérrez sorprendió a Barranquilla a ritmo de champeta

La champeta del jugador hizo vibrar las redes y promete animar el Carnaval de Barranquilla - crédito X

El debut de Teófilo Gutiérrez en la escena musical generó sorpresa en su natal Barranquilla, donde es reconocido como uno de los jugadores más representativos de la capital del Atlántico. Sin embargo, el famoso delantero dejó de lado por un momento su éxito en la cancha para demostrar su sabor a ritmo de champeta.

Cabe mencionar que los seguidores del equipo de Teo notaron la ausencia del delantero en el partido donde Junior logró una victoria 3-2 contra el Deportivo Pereira el 2 de febrero de 2026. A días de su ausencia en el partido se publicó el lanzamiento de La mochila azul, un tema musical que está compitiendo por ser el próximo himno del Carnaval de Barranquilla.

Aunque no se ha confirmado si el jugador se ausentó por las grabaciones del video musical, las especulaciones continúan en torno al tema a través de las redes sociales. Mientras las dudas se intensificaron entre la afición y la prensa, el técnico Alfredo Arias se refirió a los motivos de la inasistencia: “El delantero solicitó permiso para ausentarse por motivos personales, una petición que fue respetada sin contratiempos”, explicó el cuerpo técnico liderado por Arias en declaraciones recogidas por los medios.

El famoso se mostró con la alegría que lo caracteriza en el video de su canción - crédito YouTube

El lanzamiento del tema musical de Teo

Fuera de las canchas, Gutiérrez presentó uno de sus talentos, aún poco conocidos, al debutar como cantante y bailarín de champeta, acompañado por DJ K-po y El Berry Letrado.

La canción La mochila azul comenzó a circular en redes sociales el 5 de febrero de 2026, cuando se confirmó su lanzamiento a través de las redes sociales oficiales del jugador. En las imágenes se muestra al delantero luciendo la camiseta de los “Tiburones” y una mochila azul para hacer alusión al nombre del tema.

Además, la producción audiovisual, que ya es viral en las plataformas digitales, destacó elementos simbólicos de arraigo al club y la cultura caribeña, por lo que muchos de sus seguidores ya empezaron a especular que se convertirá en el himno del Carnaval de Barranquilla 2026 que se celebrará del 14 al 17 de febrero.

Incluso, en las historias de Instagram del delantero se puede apreciar cómo su canción ya está siendo reproducida en establecimientos comerciales de la región, en la que se ha convertido en todo un ídolo.

El propio futbolista manifestó su entusiasmo por esta nueva faceta, al aparecer en el videoclip interpretando el estribillo principal: “La mochila azul me la pongo yo, con alegría y sabor, así soy yo”, cantó Teófilo Gutiérrez en el video que ya se encuentra en las diferentes plataformas digitales.

La pieza visual reforzó su imagen de una figura con muchos talentos, que aprovecha su buena racha, pues vinculó la pasión deportiva con la identidad musical y festiva de la región, precisamente en esta temporada de fiestas.

Teófilo Gutiérrez conquista las redes con su nuevo tema musical - crédito Colprensa

Apodo de Teófilo Gutiérrez

En la canción, el jugador es presentado como “El perfume”, un sobrenombre que no muchas personas conocían. El periodista Eduardo Luis López popularizó este apodo y el origen se remonta a la etapa de Gutiérrez en el fútbol argentino, donde coincidió con el defensor Fausto Grillo en su paso por Rosario Central.

Durante esa época, Gutiérrez venía de jugar en ligas europeas, incluyendo Trabzonspor y Sporting de Lisboa.

La personalidad del delantero ha sido destacada por aquellos que lo conocen - crédito Ricardo Moraes/REUTERS

Grillo relató a medios argentinos el episodio en el que, durante un partido entre Rosario Central y Vélez Sarsfield, se registró la interacción que terminó de sellar el apodo para el atacante barranquillero: “En un Rosario Central vs. Vélez Sarsfield, lo voy a marcar a Teo Gutiérrez y Teo de espaldas aguantando. Me le acerco, le quiero meter un cortito para que entre en el roce conmigo y me dice, ‘sentí papi, perfume europeo, papi. Cuando vayas a Europa lo vas a conocer’”, recordó Grillo en diálogo con medios locales.