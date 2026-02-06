Colombia

Juliana Calderón habló del vínculo que tuvo con el primo de Yeison Jiménez antes del accidente: presentía que iba a morir

La hermana de Yina Calderón sorprendió con sus declaraciones sobre los últimos días compartidos con Juan Manuel Rodríguez

Juliana Calderón reveló detalles de
Juliana Calderón reveló detalles de uno de los episodios más complejos de su vida - crédito @julianacalderon12/Instagram

El fallecimiento de Yeison Jiménez, su primo Juan Manuel Rodríguez y otros cuatro miembros del equipo del artista en medio de un accidente aéreo ocurrido el 10 de enero de 2026 en Boyacá generó especulaciones públicas alrededor de la relación entre Rodríguez y Juliana Calderón, hermana de Yina Calderón.

En una entrevista reciente con el programa Impresentables, de Los40 Colombia, la joven explicó su vínculo con el primo del cantante de música popular.

“Yo conocí a Juan Manuel en el 2024, a mediados de junio, y estaba pasando una situación muy compleja con mi pareja de toda la vida porque llevábamos una relación muy tediosa. Él decide irse para Europa con Yeison de gira y ahí me llama una persona a contarme cantidad de cosas, entonces dejamos eso en stand by, no le volví a hablar y no volvimos a tocar el tema”, afirmó Calderón en diálogo con el citado medio.

Según relató, tras el regreso de Rodríguez de un viaje de casi 20 días por Europa volvieron a hablar: “Un día yo estaba durmiendo y me escribió ‘te extraño’ como a las 3:00 a. m., entonces yo le dije: ‘¿Con quién?’, y él me respondió que con Juan Manuel y que si podía venir a mi apartamento porque estaba cerca. Llegando a mi casa, él se accidenta, vuelve el carro una cosa loca y yo salgo corriendo en la camioneta para recogerlo”.

Juliana Calderón y el primo
Juliana Calderón y el primo de Yeison Jiménez tuvieron una cercana relación y la joven habló sobre su partida - crédito

Poco después compartieron una cena, ocasión en que Rodríguez le pidió una oportunidad y manifestó su intención de cambiar. Aunque Calderón reconoció que seguía con dudas.

“Yo sigo con esa inquietud, entonces lo llevaba así con el tema de que fuéramos amigos, pero él continuaba insistiendo que tuviéramos algo más, de publicarnos, de salir adelante con la relación y yo le respondía que no porque no quería vincularlo en mis redes sociales y tener intranquilidad. Entonces llevamos como ‘un vaivén’, me mandó un ramo de flores de cumpleaños, me enviaba mensajes, charlábamos todos los días, iba a mi casa, pasamos el 7 de velitas juntos, pero todo quedaba hasta ahí por temor de que él continuara con lo mismo en los conciertos”, aseguró Calderón.

La presión de un entorno nocturno influyó en su decisión de no formalizar la relación: “Además, yo le dije que no había cerrado el ciclo con mi expareja y que también me parecía tedioso empezar con esa dinámica de la vida nocturna. Ahí yo me voy para el Huila, él me invita a pasar el Año Nuevo en Cartagena, pero yo le respondí que nunca dejaba sola a mi familia y quedamos de vernos en Tunja porque mi hermana tenía un toque y Yeison cantaba al otro día en Miraflores”, expresó.

Juliana Calderón reveló detalles poco
Juliana Calderón reveló detalles poco conocidos de su vinculo con el primo del artista - crédito @julianacalderon12 / Instagram

El presentimiento de Juan Manuel Rodríguez antes del accidente

En la entrevista, Calderón aseguró que Rodríguez le había compartido un presentimiento sombrío: “Él una vez, obviamente tomado, me dijo: ‘Yo siento que me voy a morir pronto’, pero yo le respondía: ‘Cómo se te ocurre’”, declaró.

El productor visual Juan Manuel
El productor visual Juan Manuel Rodríguez también murió en el accidente - crédito X

Además, Calderón citó las palabras que, al parecer, Juan Manuel le había dicho: “Negra, a mí me dolería mucho dejar a mi hija, a mi abuelita, a mi mamá, a mi familia, porque dependen de mí y dejarlas solitas es muy complejo”.

La comunicación entre los dos continuó hasta el mismo día del accidente, pues la joven afirmó que Rodríguez la llamó la mañana del 10 de enero, apenas 2 horas antes de la tragedia aérea, para pedirle perdón y acordar un encuentro futuro, algo que nunca ocurrió.

