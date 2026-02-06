Jaime Bayly aseguró que Petro “se disolvió como una pastilla” ante Trump en su reunión en la Casa Blanca: “No cuestionó”

El periodista peruano aseguró que en el encuentro no hubo insultos ni señalamientos entre los mandatarios de Colombia y Estados Unidos. Esperaba que fuera una reunión problemática - crédito @jaimebayly1/TikTok

De acuerdo con el presidente Gustavo Petro, el encuentro que sostuvo con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, el 3 de febrero de 2026, fue fructífero y se basó en el respeto. Esa dinámica destacó por la disminución de las tensiones entre las administraciones y la reducción del lenguaje ofensivo y los señalamientos de parte de ambos jefes de Estado.

La reunión fue noticia mundial y motivó todo tipo de comentarios y opiniones por parte de políticos, periodistas y analistas, incluso de países distintos a Colombia y Estados Unidos. El periodista peruano y nacioalizado estadounidense Jaime Bayly, es, justamente, una de las personas que expuso su postura con respecto al encuentro entre Petro y Trump.

En un video publicado en su cuenta de YouTube, el comunicador de Perú hizo énfasis en la actitud que adoptó el presidente colombiano en la reunión con su homólogo. Contrario a lo que esperaba –que el diálogo entre mandatarios se convirtiera en una batalla campal–, Gustavo Petro actuó como un “demócrata” y dejó de lado los insultos y señalamientos que en anteriores ocasiones esgrimió en contra de Trump.

El periodista Jaime Bayly aseguró que el presidente Petro no cuestionó “los métodos abusivos” del presidente Donald Trump - crédito Presidencia de Colombia y Francisco Verni/Infobae Perú

“Se ha portado como un demócrata. ¿Por qué? Bueno, porque un demócrata, un líder que cree en la democracia, debería ser capaz de hablar con sus detractores, con sus contradictores. Un demócrata debería ser capaz de ser tolerante. Y la tolerancia consiste a menudo en callar y en escuchar a quien te va a criticar”, detalló el periodista.

Recordó que en varias oportunidades, y en escenarios públicos, Petro se refirió al jefe de Estado norteamericano como “fascista”, “dictador”, “nazi” y aliado del “genocidio” perpetrado en la Franja de Gaza. Por su parte, Donald Trump acusó a Petro de ser un “enfermo” y “narcotraficante”. Sin embargo, esas calificaciones expuestas por los presidentes no salieron a relucir en el encuentro que sostuvieron, que se extendió por al menos dos horas.

Desde su perspectiva, la postura de crítica que en algún momento tuvo Petro sobre su homólogo en la Casa Blanca se desvaneció en la reunión. “Petro se disolvió como una pastilla de Alka-Seltzer en un vaso de agua. Se disolvió burbujeante ante Mr. Trump. Y no lo insultó y no cuestionó los métodos abusivos, autoritarios de Trump. Y hablaron en privado un par de horas y seguro que sellaron una incipiente, floreciente también, amistad”, dijo con ironía.

El presidente Gustavo Petro y el mandatario Donald Trump aseguraron que su reunión fue buena - crédito Reuters

Según Bayly, en algunas ocasiones, los políticos optan por hacer críticas en público y por mantenerse en silencio en privado. Sin embargo, aseguró que duda que los presidentes de Colombia y Estados Unidos forjen una amistad gracias a su reunión. En todo caso, aclaró que el diálogo sí generó un resultado que parecería beneficioso para ambos: el cambio de perspectiva que tienen el uno del otro.

“Da la impresión de que Trump ahora tiene una mejor opinión de Petro y de que Petro tiene una mucho mejor opinión de Trump”, detalló.

De igual manera, afirmó que para Gustavo Petro resulta relevante mantener un lenguaje moderado al momento de entablar contacto con Donald Trump, teniendo en cuenta el poder que tiene y las decisiones que toma como mandatario. Como ejemplo, mencionó el caso del dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, que fue capturado por tropas norteamericanas en medio de una operación militar que involucró el bombardeo de bases militares del vecino país.

El periodista Bayly aseguró que, de cara a Estados Unidos, al presidente Petro no le conviene parecerse a Nicolás Maduro - crédito Matías Delacroix/Associated Press

Posteriormente, informó ante la prensa que Colombia estaba bajo la lupa de las autoridades estadounidenses y que, si se consideraba necesario, iba a llevar a cabo operaciones similares en el país con el fin de combatir el narcotráfico. Esa advertencia se desdibujó un poco luego del diálogo que sostuvieron los presidentes.

“Da una imagen de moderación, una imagen de racionalidad, ¿no? A Petro no le conviene parecerse en modo alguno a Maduro”, explicó el periodista peruano.