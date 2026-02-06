Enfrentamiento entre el señor Biter y Julián Forero agudiza la división de conductores para llegar al Senado: ¿se terminó la amistad?

Señor Biter cuestiona públicamente el respaldo del gremio de conductores al Partido Verde y la exalcaldesa Claudia López a través de un video en Instagram - crédito Señor Biter

La carrera política por un escaño en el Senado se tensó en Colombia tras un fuerte altercado en redes sociales entre el influenciador y ahora candidato al Senado, Señor Biter, por parte del Partido Liberal; y el concejal de Bogotá Julián Forero, conocido como Fuchi.

El episodio, seguido y compartido por miles de usuarios, expuso las fracturas en el gremio de conductores y motociclistas, así como las diferencias sobre el respaldo político a partidos tradicionales y los debates sobre la Ley 769 de 2002, referente clave para el sector transporte en el país.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El detonante del enfrentamiento fue un video publicado por Biter en Instagram, donde, tras oficializar su aspiración al Senado con el aval liberal, criticó duramente al Partido Verde, a la exalcaldesa Claudia López y a los gremios de conductores que han manifestado respaldo a esa colectividad.

Biter cuestionó la memoria y coherencia de los líderes del sector, recordando restricciones y sanciones impulsadas durante la alcaldía de López, así como el supuesto abandono de los intereses de conductores y motociclistas.

Argumentos cruzados colocan en el centro del debate la legitimidad de las alianzas y la lealtad dentro de los movimientos sociales urbanos - crédito Señor Biter/X

El candidato fue enfático: “No digo que el partido que escogí sea el mejor, pero al menos fue el único que firmó un manifiesto en apoyo a los conductores de Colombia… ¿Ustedes creen que el Partido Verde va a pelear o ponerse de frente del conductor? Muy iluso el que se crea ese cuento”.

El video no solo criticó la gestión de la exalcaldesa, también cuestionó la lealtad de los líderes gremiales que hoy respaldan al Partido Verde, sugiriendo que se han olvidado del pasado y traicionado la causa de los conductores. Biter hizo referencia a restricciones al parrillero en moto, el uso de chalecos y placas, y propuestas de pico y placa para motos y carros los sábados bajo el argumento ambiental, medidas que, según él, fueron frenadas solo tras la presión y movilización del gremio.

La respuesta no se hizo esperar. Julián Forero, concejal y reconocido líder motero, reaccionó con un extenso live en redes sociales. Forero, que apoya la campaña al Senado de Miguel Forero y ha trabajado durante más de una década en defensa de los motociclistas y conductores, acusó a Biter de desinformar, atacar y empañar el trabajo colectivo del movimiento.

Argumentos cruzados colocan en el centro del debate la legitimidad de las alianzas y la lealtad dentro de los movimientos sociales urbanos - crédito Julián Forero

“No voy a permitir que un influenciador, por más millones de seguidores que tenga, venga a encochinar y dañar mi trabajo, mi esfuerzo y el de muchos compañeros que llevan años poniéndole el pecho por defender los derechos de la gente”, señaló Forero, subrayando que la causa del gremio es más importante que cualquier amistad o aspiración personal.

Forero aclaró que, si bien en el pasado compartieron luchas y escenarios, hoy no tiene ningún vínculo ni comunicación con Biter, y que la decisión de este último de unirse al Partido Liberal —al que calificó de tradicional y con funcionarios investigados por corrupción— representó la ruptura definitiva.

“El día que me enteré que el señor Biter decidió ser parte de un movimiento político tradicional y corrupto, hasta ese día fui amigo del señor Biter. Porque la causa es más fuerte y más poderosa que una amistad o un cargo público”, sostuvo el concejal.

En su intervención, Forero también defendió el trabajo y la independencia de Miguel Forero, señalando que su movimiento, Colombia Renaciente, no hace parte de la coalición con el Partido Verde, y que cualquier insinuación en ese sentido es falsa. El concejal pidió a Biter que, si tiene críticas, las haga con nombre propio y no con mensajes subliminales, y lo acusó de buscar “likes” y seguidores a costa de desinformar sobre su trabajo y el de otros líderes del sector.

Julián Forero acusa a Señor Biter de desinformar y empañar el trabajo colectivo de defensa de los motociclistas en Bogotá - crédito @ConcejalFuchi/x

“Lo único que hace el señor Biter, que al parecer negoció con los liberales, es ser el títere y el que va a jalar votos para que pueda, por medio de él, lograr que otros candidatos corruptos lleguen al Congreso”, añadió.

Forero concluyó que la verdadera política se hace en la calle, defendiendo causas y no cediendo el trabajo colectivo a partidos tradicionales por una candidatura. Aclaró que nunca fue consultado por Biter sobre su paso al Colombia Renaciente y pidió respeto para los voceros del gremio, recordando que ningún líder es dueño de la causa ni puede hablar en nombre de todos. “Esa no es la forma de hacer la política”, sentenció.