Colombia

El CNE respondió a la propuesta de Iván Cepeda de eliminar el tribunal electoral: “Las decisiones deben adoptarse”

El director de vigilancia e inspección recordó que el Consejo Nacional Electoral cumple funciones asignadas por la Constitución y que cualquier intento de suprimirlo debe seguir los procedimientos establecidos en el ordenamiento jurídico

Guardar
Cepeda calificó al CNE como
Cepeda calificó al CNE como un organismo que debería eliminarse por afectar derechos políticos - crédito Luisa González/REUTERS y Colprensa

El director de vigilancia e inspección electoral del Consejo Nacional Electoral (CNE), José Parra, se refirió públicamente a las declaraciones del candidato presidencial Iván Cepeda, que cuestionó la existencia del organismo tras la decisión que le impidió participar en la consulta interpartidista de la izquierda prevista para el 8 de marzo.

Parra señaló que el CNE actúa dentro del marco de sus competencias legales y constitucionales, al tiempo que subrayó la obligatoriedad de respetar los procedimientos establecidos para cualquier modificación institucional.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante declaraciones entregadas a medios de comunicación, el director explicó que “el Consejo Nacional Electoral está ejerciendo las funciones que constitucionalmente le han sido encomendadas. El numeral 12 del artículo 65 de la Constitución Política establece que el Consejo Nacional Electoral conocerá de las revocatorias de inscripción de candidaturas”.

Añadió que la corporación ha realizado sesiones y audiencias públicas de manera permanente para resolver los casos que han llegado a su conocimiento. Según indicó, “todos los días el Consejo Nacional Electoral ha sesionado y ha hecho audiencias públicas para resolver estos asuntos que se han presentado, que son muchísimos, y está resolviendo absolutamente todos los casos en derecho”.

Parra también se refirió a la validez jurídica de las decisiones adoptadas por autoridades judiciales y administrativas. En ese sentido, afirmó que “las decisiones, tanto de los jueces como de las autoridades administrativas, cuentan con presunción de legalidad y cualquier persona puede ejercer las acciones correspondientes contra las decisiones de las autoridades”.

Reforma constitucional, único camino para eliminar el CNE

El director de vigilancia e
El director de vigilancia e inspección electoral del CNE afirmó que eliminar el organismo requiere una reforma constitucional obligatoria - crédito Luis Jaime Acosta/REUTERS

Frente a las afirmaciones de Cepeda sobre la necesidad de cerrar el organismo electoral, Parra sostuvo que la única vía posible sería una modificación de la Constitución. De acuerdo con sus palabras, “habrá que hacer una reforma constitucional. El Consejo Nacional Electoral es un organismo constitucional, una de las cinco ramas del poder público que ejerce una función como máxima autoridad de la organización electoral”.

Asimismo, reiteró que cualquier decisión relacionada con la estructura institucional debe seguir los procedimientos formales previstos en la ley. “Cualquier autoridad, a través de los procesos correspondientes, necesitaría adelantar el trámite respectivo. El Consejo Nacional Electoral está ejerciendo funciones acordes a la Constitución y a la ley, y las decisiones deben adoptarse”, puntualizó.

Iván Cepeda anunció denuncias por
Iván Cepeda anunció denuncias por presunto prevaricato contra magistrados del CNE que participaron en la decisión - crédito Colprensa

Las declaraciones del funcionario se producen luego de que el CNE negara la participación de Iván Cepeda en la consulta interpartidista del denominado Frente por la Vida. Desde Barranquilla, el candidato expresó su rechazo a la determinación y cuestionó la legitimidad del organismo electoral.

En ese contexto, manifestó que “un bien que se le debe hacer al país es eliminar ese organismo corrupto y peligroso para los derechos políticos“; y reiteró su desacuerdo con la determinación del CNE, sosteniendo que su inhabilitación carece de fundamento jurídico. ”El CNE ha tomado una decisión que no tiene precedentes en tiempos recientes. Ha violado los derechos de toda una colectividad. Esta es una decisión arbitraria, contraria a derecho y abiertamente antidemocrática”, precisó el candidato presidencial.

El dirigente también indicó que, tras la exclusión de la consulta, se inscribirá directamente para la primera vuelta presidencial en los próximos días.

Así fue la votación que dejó por fuera de la consulta a Cepeda

La ponencia del CNE señala
La ponencia del CNE señala que la fusión del Polo Democrático en el Pacto Histórico implica cambios estructurales en el sistema de partidos - crédito Luisa González/REUTERS

La decisión que impidió la participación de Cepeda se adoptó luego del conteo de votos de los conjueces del CNE. El resultado registró seis respaldos a la revocación de su inscripción y cuatro votos en contra, bajo el argumento de que el candidato ya había participado en una votación mediante el mismo mecanismo en octubre de 2025.

Entre quienes votaron a favor de la revocatoria se encuentran Benjamín Ortiz, Álvaro Hernán Prada, Cristian Quiróz, Maritza Martínez, Alfonso Campo y Hollman Ibáñez. En contraste, respaldaron la participación del candidato Fabiola Márquez, Alba Lucía Velásquez, Álvaro Echeverry y Alberto Rojas.

De acuerdo con la ponencia conocida dentro del proceso, el partido Polo Democrático hizo parte de la fusión que dio origen al Pacto Histórico como partido único. En el documento se señala que “la fusión reconocida por esta corporación no constituye una simple reorganización interna, sino una transformación estructural del sistema de partidos, lo cual impide analizar las actuaciones políticas posteriores bajo la premisa de una militancia simultánea o concurrente”.

Temas Relacionados

Iván CepedaCNEConsulta interpartidistaReforma constitucionalPacto HistóricoElecciones 2026Revocatoria de inscripciónColombia-Noticias

Más Noticias

Alejandro Ramelli hizo fuerte llamado al Gobierno para garantizar los recursos para la JEP: “Seguimos insistiendo”

La máxima autoridad del tribunal transicional señaló que los fondos otorgados hasta el momento no alcanzan para cubrir las decisiones judiciales existentes y futuras

Alejandro Ramelli hizo fuerte llamado

Roy Barreras apelará la decisión del Consejo de Estado que dejó sin personería a partido que respaldó a Camilo Romero: “Hay una guerra jurídica”

La determinación del alto tribunal dejó sin efectos el reconocimiento otorgado en 2023 por el CNE y motivó el anuncio de recursos legales por parte de dirigentes del progresismo

Roy Barreras apelará la decisión

Carnaval de Barranquilla 2026: más de 200 artistas reciben respaldo empresarial y fortalecen la cultura del Atlántico

Yango Colombia cubrirá el 40 % de los costos logísticos de comparsas y artistas, asegurando los participantes puedan concentrarse en su preparación artística y en los desfiles del Carnaval

Carnaval de Barranquilla 2026: más

Sinuano Día: resultados 6 de febrero de 2026

Como todos los viernes, este tradicional sorteo colombiano difundió la combinación ganadora del primer sorteo del día

Sinuano Día: resultados 6 de

Yeison Jiménez habría dejado más de 50 canciones grabadas: así será el manejo de su obra inédita, según detalló su productor musical

El productor Georgy Parra reveló que el cantante dejó un archivo suficiente para varios álbumes, con temas inéditos y colaboraciones, que serán publicados tras acuerdos con la familia

Yeison Jiménez habría dejado más
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Experta en salud pública desmintió

Experta en salud pública desmintió a Gustavo Petro: homicidios y muertes violentas se incrementaron en Colombia en el 2025

ELN secuestró a médico y enfermera en zona rural de Teorama para atender milicianos heridos tras bombardeo en el Catatumbo

Ministerio de Defensa ofreció millonaria recompensa por información sobre el atentado contra el esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos

Petro ordenó ubicar a integrantes del equipo del senador Jairo Castellanos tras atentado en Arauca: “Se brindará todo el apoyo”

Video muestra el ataque mortal contra escoltas en Arauca: ministro del Interior reportó que el senador está en ‘shock’

ENTRETENIMIENTO

Yeison Jiménez habría dejado más

Yeison Jiménez habría dejado más de 50 canciones grabadas: así será el manejo de su obra inédita, según detalló su productor musical

Verónica Orozco confirmó su participación en ‘Masterchef Celebrity’ y así reaccionaron sus compañeros

Jessi Uribe acusó a su exmanager de robo y reveló detalles de lo que vivió durante años en su carrera: “Fui muy inocente”

El Profe Jordi no dejó pasar el episodio de Johana Fadul y Campanita en “La Casa de los Famosos”: “Hablar de racismo en la escuela es fundamental”

Grupo Niche lanzó nueva canción en homenaje al Carnaval: “Barranquilla está de moda”

Deportes

Colombia vs. Chile EN VIVO

Colombia vs. Chile EN VIVO HOY, siga el minuto a minuto del debut en el Sudamericano Femenino Sub-20

Este es el millonario sueldo que recibirá James Rodríguez en el Minnesota United: será el jugador mejor pagado en la historia del club

Luis Javier Suárez fue protagonista y villano en la clasificación a la semifinal de la Copa de Portugal para Sporting Lisboa

Iván Mejía y Hernán Pelaéz regresan a los medios de comunicación: estos son los nuevos proyectos de los referentes del periodismo deportivo en Colombia

Así fue el homicidio de la estrella de la selección Colombia Andrés Escobar en el que participó el narco Santiago Gallón Henao, quien habría sido asesinado en México