El CNE respondió a la propuesta de Iván Cepeda de eliminar el tribunal electoral: “Las decisiones deben adoptarse”

Cepeda calificó al CNE como un organismo que debería eliminarse por afectar derechos políticos - crédito Luisa González/REUTERS y Colprensa

El director de vigilancia e inspección electoral del Consejo Nacional Electoral (CNE), José Parra, se refirió públicamente a las declaraciones del candidato presidencial Iván Cepeda, que cuestionó la existencia del organismo tras la decisión que le impidió participar en la consulta interpartidista de la izquierda prevista para el 8 de marzo.

Parra señaló que el CNE actúa dentro del marco de sus competencias legales y constitucionales, al tiempo que subrayó la obligatoriedad de respetar los procedimientos establecidos para cualquier modificación institucional.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante declaraciones entregadas a medios de comunicación, el director explicó que “el Consejo Nacional Electoral está ejerciendo las funciones que constitucionalmente le han sido encomendadas. El numeral 12 del artículo 65 de la Constitución Política establece que el Consejo Nacional Electoral conocerá de las revocatorias de inscripción de candidaturas”.

Añadió que la corporación ha realizado sesiones y audiencias públicas de manera permanente para resolver los casos que han llegado a su conocimiento. Según indicó, “todos los días el Consejo Nacional Electoral ha sesionado y ha hecho audiencias públicas para resolver estos asuntos que se han presentado, que son muchísimos, y está resolviendo absolutamente todos los casos en derecho”.

Parra también se refirió a la validez jurídica de las decisiones adoptadas por autoridades judiciales y administrativas. En ese sentido, afirmó que “las decisiones, tanto de los jueces como de las autoridades administrativas, cuentan con presunción de legalidad y cualquier persona puede ejercer las acciones correspondientes contra las decisiones de las autoridades”.

Reforma constitucional, único camino para eliminar el CNE

El director de vigilancia e inspección electoral del CNE afirmó que eliminar el organismo requiere una reforma constitucional obligatoria - crédito Luis Jaime Acosta/REUTERS

Frente a las afirmaciones de Cepeda sobre la necesidad de cerrar el organismo electoral, Parra sostuvo que la única vía posible sería una modificación de la Constitución. De acuerdo con sus palabras, “habrá que hacer una reforma constitucional. El Consejo Nacional Electoral es un organismo constitucional, una de las cinco ramas del poder público que ejerce una función como máxima autoridad de la organización electoral”.

Asimismo, reiteró que cualquier decisión relacionada con la estructura institucional debe seguir los procedimientos formales previstos en la ley. “Cualquier autoridad, a través de los procesos correspondientes, necesitaría adelantar el trámite respectivo. El Consejo Nacional Electoral está ejerciendo funciones acordes a la Constitución y a la ley, y las decisiones deben adoptarse”, puntualizó.

Iván Cepeda anunció denuncias por presunto prevaricato contra magistrados del CNE que participaron en la decisión - crédito Colprensa

Las declaraciones del funcionario se producen luego de que el CNE negara la participación de Iván Cepeda en la consulta interpartidista del denominado Frente por la Vida. Desde Barranquilla, el candidato expresó su rechazo a la determinación y cuestionó la legitimidad del organismo electoral.

En ese contexto, manifestó que “un bien que se le debe hacer al país es eliminar ese organismo corrupto y peligroso para los derechos políticos“; y reiteró su desacuerdo con la determinación del CNE, sosteniendo que su inhabilitación carece de fundamento jurídico. ”El CNE ha tomado una decisión que no tiene precedentes en tiempos recientes. Ha violado los derechos de toda una colectividad. Esta es una decisión arbitraria, contraria a derecho y abiertamente antidemocrática”, precisó el candidato presidencial.

El dirigente también indicó que, tras la exclusión de la consulta, se inscribirá directamente para la primera vuelta presidencial en los próximos días.

Así fue la votación que dejó por fuera de la consulta a Cepeda

La ponencia del CNE señala que la fusión del Polo Democrático en el Pacto Histórico implica cambios estructurales en el sistema de partidos - crédito Luisa González/REUTERS

La decisión que impidió la participación de Cepeda se adoptó luego del conteo de votos de los conjueces del CNE. El resultado registró seis respaldos a la revocación de su inscripción y cuatro votos en contra, bajo el argumento de que el candidato ya había participado en una votación mediante el mismo mecanismo en octubre de 2025.

Entre quienes votaron a favor de la revocatoria se encuentran Benjamín Ortiz, Álvaro Hernán Prada, Cristian Quiróz, Maritza Martínez, Alfonso Campo y Hollman Ibáñez. En contraste, respaldaron la participación del candidato Fabiola Márquez, Alba Lucía Velásquez, Álvaro Echeverry y Alberto Rojas.

De acuerdo con la ponencia conocida dentro del proceso, el partido Polo Democrático hizo parte de la fusión que dio origen al Pacto Histórico como partido único. En el documento se señala que “la fusión reconocida por esta corporación no constituye una simple reorganización interna, sino una transformación estructural del sistema de partidos, lo cual impide analizar las actuaciones políticas posteriores bajo la premisa de una militancia simultánea o concurrente”.