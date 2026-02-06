Colombia

Colombia impondrá aranceles a Ecuador ante negativa de retirar sus tributos: anunció demanda

El Gobierno pidió la suspensión de la resolución arancelaria del 30% que adoptó el Servicio de Aduanas ecuatoriano. La administración aseguró que evaluará la petición posteriormente

La Cancillería de Colombia se pronunció sobre la reunión que sustuvo la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Villavicencio, con su homóloga en Ecuador, Gabriela Sommerfeld Rosero, en Quito (Ecuador). El encuentro se programó debido a tensiones que hay entre los gobiernos de ambas naciones, derivadas de medidas que han tomado unilateralmente en materia económica y comercial.

De acuerdo con el comunicado emitido por la cartera colombiana, en la reunión se abordaron temas de interés nacional como la seguridad en la zona de frontera y la cooperación de las partes para enfrentar el crimen organizado transnacional que afecta a los territorios. De igual manera, dialogaron sobre cooperación energética bilateral e hidrocarburos y sobre colaboración en aspectos judiciales, enfocados en el traslado de personas privadas de la libertad y la protección de sus derechos.

En todo caso, el Gobierno de Colombia, representado por Villavicencio y la delegación que la acompañó, solicitó la suspensión de la resolución arancelaria del 30% que adoptó la administración de Ecuador, a través del Servicio de Aduanas del Ecuador (Senae). El presidente Daniel Noboa informó al respecto a través de su cuenta de X en su momento, indicando que la medida surgió en respuesta a la presunta falta de cooperación de las autoridades colombianas en la seguridad fronteriza.

Según la Cancillería, el Gobierno ecuatoriano se negó a retirar los aranceles, indicando que primero evaluará la petición posteriormente, cuando se establezcan acuerdos sobre los otros temas abordados en el encuentro. En ese sentido, la administración tomará medidas en contra de Ecuador y anunció acciones legales por incumplimientos de acuerdos pactados hace décadas.

“Ante esta situación, el Gobierno de Colombia se ve obligado a expedir el decreto de aranceles de respuesta por razones de seguridad nacional, cuya firma se había aplazado a la espera de acuerdos más inmediatos. Asimismo, hoy se presentará la demanda ante la Comunidad Andina de Naciones por el desconocimiento del Ecuador de lo pactado en el Acuerdo de Cartagena, suscrito el 26 de mayo de 1969″, precisó.

En el encuentro, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, resaltó la gestión del Gobierno en materia de seguridad fronteriza y combate del crimen organizado –que, según la administración ecuatoriana, es insuficiente–, exponiendo resultados operacionales de la lucha contra el narcotráfico, los cuales serían “contundentes”.

Además, recalcó que las autoridades han priorizado su labor en la frontera con el vecino país, incrementando el número de efectivos que hacen presencia en el territorio para mejorar su efectividad y frenar el tráfico de estupefacientes como la cocaína. Esto, sin dejar de lado la solicitud de tener el apoyo de las tropas ecuatorianas.

El ministro enfatizó la relevancia de contar con la cooperación de las autoridades del Ecuador para garantizar la seguridad fronteriza y la lucha contra el crimen transnacional, con especial énfasis en el narcotráfico”, detalló la cartera.

Pese a las declaraciones que hizo el jefe de la cartera, el Gobierno de Noboa decidió no retirar los aranceles que impuso a algunos productos colombianos. El país, por su parte, expedirá el decreto en el que también establece aranceles del 30% a productos originarios del vecino país, entre los que se encuentran el azúcar, la panela, insecticidas, fungicidas, desinfectantes, arroz, aceites vegetales, insumos agrícolas como envases y materiales de empaque, calzados impermeables de caucho o plástico, sacos y bolsas de polipropileno, tubos de aleaciones de aluminio, entre otros.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia indicó que está en disposición de mantener un diálogo con el Gobierno ecuatoriano y de fortalecer su cooperación para garantizar la estabilidad y el desarrollo de las naciones.

